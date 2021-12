Il Calendario dell’Avvento di Eccles Is Saved. Da non Perdere.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, viviamo tempi piuttosto oscuri e tristi, e anche se molti non se ne accorgono una cappa pesante di illibertà sta calando su tutti noi. Quindi siamo grati a tutto ciò che ci strappa un sorriso, come le geniali invenzioni di Eccles, che gli amici di Korazym.org sono ben attenti a tradurre. Grazie, Eccles, grazie, Vik, e buona lettura.

Comunicazione di servizio – Coloro che sono sprovvisti del buon senso umoristico, si astengono dalla lettura (e quindi, dal commentare): quanto segue è “british humour”. Cioè, per chi non conosce i basilari dell’inglese e della cultura britannica: si tratta di satira britannica. L’umorismo britannico è modellato dalla relativa stabilità della società britannica e porta un forte elemento di satira diretta all’assurdità della vita quotidiana. I temi includono il sistema di classe e tabù sessuali. Tecniche comuni includono giochi di parole, insinuazioni e battute intellettuali. Un forte tema di sarcasmo e auto-deprecazione, spesso con consegna impassibile, attraversa tutto l’umorismo britannico.

Concordiamo con Marco Tosatti, introducendo la condivisione di una nostra traduzione di un precedente Eccles is saved ha scritto: «È mia opinione che l’umorismo sia una delle forme più alte in cui ci sia concesso cogliere una briciola del divino; personalmente ritengo che Dio sia pieno di humour, e che si diverta benignamente non poco alle nostre spalle. Per questo apprezzo quanti godono anche di un minimo di quell’afflato, e sono così generosi da renderne gli altri partecipi. Grazie dunque a Eccles is Saved, e a Korazym.org il cui articolo rilanciamo. Buona serena lettura» (Marco Tosatti – Stilum Curiae, 24 novembre 2021).

Segue il nuovo testo di “Eccles is saved” nella nostra traduzione italiana dall’inglese.

Il Calendario dell’Avvento 2021

Eccles is saved, 27 dicembre 2021

Bene, ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto al Calendario dell’Avvento dell’anno scorso [QUI] (tutto ciò che è migliore nel cattolicesimo contemporaneo).

Abbiamo aperto le finestre e abbiamo trovato:

Il Jolly, il classico ”giullare” in alcuni giochi di carte la carta aggiunta ai mazzi di 52 carte, alla quale il giocatore può attribuire il valore che più gli è utile.

1. Jolly Zio Arthur Roche.

2. Il libro del Prof. Faggioli su due argomenti totalmente scollegati: Joe Biden e il Cattolicesimo.

3. Lo storico incontro tra Piccola Amal (S) e Grande Vin (D) nella Cattedrale di Westminster.

4. Wilton Gregory, appassionato attivista democratico e ora cardinale.

5. Il modo moderno di spruzzare acqua santa a distanza sociale – con una pistola ad acqua.

6. Affrontiamo la profonda questione teologica: “Maria, lo sapevi?”. Canta insieme a me, per favore.

7. Il Cardinal Becciu è qui per darvi consigli sui vostri investimenti.

8. Chiedi a qualsiasi cattolico e ti dirà che il problema più grande del mondo è la mancanza di Sinodi. Questo è ora in fase di rettifica!

9. È Thomas “non fate assistere i giovani alla Messa in latino” Reese. SI ovviamente.

10. Onoriamo la polizia che tante volte ci ha impedito di celebrare la Messa.

11. Il Vescovo Barron è qui per rassicurarci che suoneremo tutti la chitarra in paradiso.

12. Celebriamo il matrimonio di Boris Johnson, che dopo 56 anni si rese improvvisamente conto di essere Cattolico.

13. Un “altare di terra” tedesco. Nessuno sa perché.

14. Questa coppia felice non ha bisogno di presentazioni! [Cardinale Blaise Cupich e Cardinale Theodore McCarrick]

15. Un’altra coppia iconica ci saluta. Sono l’attivista LGBTQ Padre James Martin, SI e il suo amico David Haas, uno dei migliori compositori di musica liturgica!

16. Non so se catalogare questo libro come “orrore” o “comico”.

17. Veniamo salutati da due dei migliori cattolici di New York.

18. Offriamo alcune forniture essenziali per aiutarci a ripristinare il “segno della pace” il prima possibile. Questi possono essere un po’ difficili da leggere. Dicono:

Verde: va bene con gli abbracci e il cinque.

Arancione: va bene parlare ma non toccare.

Rosso: Ciao! Sto mantenendo le distanze. [Personalmente, scelgo sempre l’opzione rossa.]

19. Vediamo il presepe vaticano di quest’anno. Nessun astronauta, sfortunatamente, ma abbiamo un visitatore dell’Amazzonia alla mangiatoia.

20. È Austen Ivereigh! Sa se sei stato cattivo o buono e dirà al tuo Vescovo se pensa che tu sia cattivo!

21. L’Arcivescovo Vincenzo Paglia della Pontificia Accademia per la Vita è il tuo uomo, che tu voglia murales omoerotici o un atteggiamento tollerante nei confronti dell’aborto!

22. I nostri festeggiamenti non sarebbero completi senza Pachamama, vista qui poco prima di fare il bagno nel Tevere.

23. Quest’anno abbiamo salutato Hans Küng.

24. Suor Jeannine Gramick, LGBT di New Ways Ministry. Condannato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ma (misericordiosamente) lodato da Papa Francesco [QUI].

25. Quest’ultima scena potrebbe portarvi gioia.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i lettori!

Il Jolly Roger, la bandiera tradizionale dei pirati americani ed europei.

«Caro Eccles. Non penso che tu stia prendendo queste cose sul serio. Aspetta che Jolly Roger/Arthur lo sappia» (Zephyrinus).

