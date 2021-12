Verbum Caro Factum Est. Ma quanto Veneriamo l’Incarnazione, Oggi?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione sulla Natività, che proponiamo alla vostra lettura e meditazione.

Verbum caro factum est

Nella celebrazione del Natale noi diciamo verbum caro factum est: il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, non dovremmo mai perdere di mira questa dimensione incarnatoria per coloro che si dicono cattolici. Noi siamo fatti di carne redenta, quella carne che il Salvatore ha voluto nobilitare prendendola. Nella lettera ai Filippesi (2), san Paolo ci dice che “egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché el nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore!, a gloria di Dio Padre”.

Ecco, queste parole ben ci descrivono la dimensione dell’incarnazione, una dimensione a cui noi riservavamo molta riverenza nelle nostre liturgie.

Ricorderete che durante il Credo ci si inginocchiava all’et incarnatus est. Questo sarebbe ancora previsto, ma pochi lo fanno ancora. Questo perché oggi abbiamo una concezione quasi gnostica della nostra carne, una concezione che va dallo spiritualismo più disincarnato al materialismo spinto. Non diamo senso alla nostra carne ferita e anzi ci viene facile di denunciarne i sanguinamenti negli altri, come se a noi non riguardassero. Eppure il Natale ci ricorda che di quella carne redenta e crocifissa, siamo tutti figli, essa esulta e grida in tutti noi.