Lo Stupore di mons. Ics quando Papa Bergoglio Parla di Denatalità…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Pontefice regnante oggi all’Angelus (con un labbro stranamente gonfio, non si sa perché) ha parlato di famiglia, figli, denatalità. Ed è riuscito a stupire mons. Ics. Vediamo perché. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, come potete leggere sotto, Bergoglio non finisce mai di stupirci.

All’Angelus di oggi ha invitato le famiglie a sconfiggere l’inverno demografico, spronandole a fare più figli e definendo la denatalità una tragedia. Ma non solo, arriva persino a dire che l’inverno demografico va contro le nostre famiglie e la nostra Patria. Ohibò.

Ciò è curioso perché quando esordì nelle vesti di Pontefice invitò le famiglie a non essere -conigli – facendo troppi figli e facendo indignare tutto il mondo cattolico che ritiene i figli un dono di Dio e in specifico facendo andare in bestia quei movimenti (come i Neocatecumenali) che invece invitano a fare tanti figli. Mai avrei poi pensato che un globalista, multiculturalista e ecumenista come Bergoglio parlasse di Patria, come un sovranista ( oggi chiamato populista ). Ma non finisce qui.

Prosegue dicendo che invece di dialogare, spesso ci isoliamo con il telefonino, ignorando il prossimo…

Ma è proprio lui a dare il cattivo esempio di isolarsi con il telefonino,proprio durante udienze pubbliche. La prima volta l’11 agosto 2021 durante l’Udienza Generale ( si isolò a parlare al telefonino per vari minuti), la seconda volta il 23 dicembre durante la cerimonia di udienza generale nell’aula Paolo VI.

Gatta ci cova. In quanto all’inverno demografico: -gli hanno (finalmente ) ordinato di promuovere le nascite in Italia altrimenti non ci danno parte dei fondi de Recovery plan? In quanto ai telefonini:- Sta facendo un dispetto a TIM o al fondo KKR che vorrebbe comperarla ed accelerare il 5G?

A tutto posso credere, tranne che creda alla famiglia ( dopo Amoris Laetitia ) e ai figli ( dopo Laudato SI e Fratelli Tutti). A tutto posso credere tranne che voglia far tornare i genitori ad occuparsi dei figli togliendo loro il telefonino ( dopo i due pessimi esempi da lui stesso dati ). Il figlio adolescente di un mio collega, dopo aver visto in TV Bergoglio telefonare, interrompendo l’udienza del 23 dicembre, ha detto al padre che lo rimproverava perché stava troppo al telefonino: “senti papà, già disobbedisci al papa pretendendo di andare alla messa tridentina, ora pretendi che gli disobbedisca pure io non usando il telefonino quando voglio, come fa lui?”.

***

Papa Bergoglio alle famiglie: “Sconfiggiamo l’inverno demografico”

Il pontefice all’Angelus sprona gli italiani a fare più figli. E definisce la denatalità “una tragedia”

26 DICEMBRE 2021. –LA REPUBBLICA

§§§

