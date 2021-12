Los Antioccidentales. El nuevo libro de Agostino Nobile

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, con gran placer les anunciamos la publicación de Gli Antioccidentali [Los Antioccidentales], un libro escrito por “nuestro” (Agostino, perdón por el adjetivo posesivo…) Agostino Nobile. Feliz lectura y reflexión.

LOS ANTIOCCIDENTALES

Después del éxito obtenido con los artículos recogidos en el ensayo Quello che i cattolici devono sapere [Lo que los católicos deben saber], en estos días Amazon ha publicado mi libro que recoge la mayor parte de los artículos escritos para Stilum Curiae entre noviembre de 2018 y octubre de 2021, con el título Gli Antioccidentali (Anticostituzionali) – S iero genico – lockdown – immigrazione – razzismo. Imposture smascherate con prove documentate [Los antioccidentales (anticonstitucionales) -Suero génico – Confinamiento – Inmigración – Racismo. Imposturas desenmascaradas con pruebas documentadas].

Los temas tratados, que se refieren a los acontecimientos más relevantes acontecidos en los últimos tres años, se confrontan con los programas decididos desde hace años por las grandes élites financieras. Debo señalar que temas como el Gran Reinicio, del que también habló monseñor Carlo Maria Viganò, han sido anticipados por lo menos un año por los pocos defensores de la libertad como los filósofos Agamben y Cacciari, y por periodistas como Freccero y Belpietro. Luego de meses de artículos sobre los programas de la élite, en febrero de 2021 fui invitado al programa “La Zanzara”, donde el habitual Parenzo intentó negar lo que los citados intelectuales han venido hablando en los últimos meses.

En el ensayo encontramos algunos documentos que he traducido al italiano y los sitios de las películas donde los señores de la élite confirman abiertamente sus programas para un nuevo paradigma social, repitiendo como un mantra que para 2030 crearán una “nueva normalidad”. Una revolución socioeconómica radical que sólo podrán realizar borrando dos mil años de historia occidental. No es casualidad que casi todos los temas del libro converjan en el valor inalienable de la dignidad humana y del libre albedrío, dos de los pilares del cristianismo.

Las élites de las Gran Finanza tienen un poder que parece invencible, es suficiente pensar que instituyen verdaderos campus con el único fin de “educar” en su ideología a miles de jóvenes. Invariablemente desprovistos de cultura humanista (de la cultura espiritual ni siquiera se habla), son jóvenes que, con tal de emerger y enriquecerse, están dispuestos a todo. Una vez programado su pensamiento, se les ayuda con dólares a cubrir los ganglios sensibles de la sociedad: la política, el mundo mediático y financiero, la informática, la publicidad y la psicología de las multitudes, los think tanks, etc. Si alguien tenía dudas, hoy, con la emergencia del Covid-19, tenemos la certeza de que los gobiernos ya no son representantes del pueblo, sino de las élites.

La única defensa que le queda al ciudadano es el conocimiento de sus programas antes de que los lleven a cabo. El poder teme al pueblo unido. Por eso he querido reunir mis artículos en un libro. No encontrarán un análisis de un solo tema, sino una secuencia de hechos documentados, incluso aparentemente marginales, que conducen a las conclusiones descritas.

Considero este trabajo es uno de esos raros ensayos que hay que leer una y otra vez y, tal vez, tener a mano en la biblioteca o en la mesa de noche.

El libro puede adquirirse en Amazon.

Agostino Nobile

Los Antioccidentales

Prefacio de Marco Tosatti

Sucede en la vida que, junto a todo tipo de contratiempos, molestias y adversidades, se producen encuentros y acontecimientos afortunados.

Entre éstos puedo seguramente nombrar el encuentro con Agostino Nobile.

Hablo de encuentro, pero en realidad Agostino y yo nunca nos hemos encontrado físicamente: nos hemos escrito innumerables veces, nos hemos leído recíprocamente, hemos encontrado afinidades; y esto, creo, es lo que realmente cuenta.

Porque en la guerra -de la que desgraciadamente muchos, demasiados no son conscientes- contra lo que ha hecho posible y hermosa y fructífera su existencia, una cosa es sentir que estás codo con codo con alguien que lucha contigo, por los mismos objetivos.

Para dar una imagen: es como estar en las trincheras, sentir que ha llegado a tu lado alguien que está luchando contigo, pero no tienen ni él ni tú el tiempo de darte la vuelta para mirarle a la cara, saludarle, y quizás levantar una copa juntos.

Agostino Nobile sabe muy bien que estamos en guerra, y no sólo ahora. Basta con hojear los títulos de la colección de intervenciones que ha escrito y recogido en este libro para darse cuenta de ello.

Una guerra contra el cristianismo que comenzó hace varios siglos y que ahora está llegando a su clímax. Una guerra en la que los enemigos han utilizado y utilizan la mentira, el engaño y las apariencias de bondad, justicia y altruismo para conseguir sus objetivos; cuando no recurren, simple y directamente, a la brutalidad.

Pero toda violencia, para ser eficaz, debe encontrar primero una justificación, para enmascararse ante los ojos de muchos; y éste es precisamente uno de los muchos méritos de las intervenciones de Agostino. No se limita a criticar y denunciar la violencia, ya sea física, moral o intelectual, sino que arranca la máscara del agresor, la que le permite llevar a cabo sus maldades con la aprobación de los crédulos engañados.

Porque -como sabe muy bien Agustín y como saben también sus adversarios- la primera y más importante tarea es desenmascarar las mentiras y las falsedades, tarea que es tanto más difícil cuando el veneno se ha extendido, consolidado y enraizado. Esto es lo que ha ocurrido en nuestra sociedad y en nuestra cultura, gracias a siglos y siglos de astutas mentiras acreditadas por clérigos traidores o confabulados como hechos indiscutibles.

Por eso es tan precioso el trabajo -duro, difícil, ingrato- que realiza Agostino, también en Stilum Curiae, así como en su obra literaria, y por el que le estamos profundamente agradecidos. Al igual que estamos agradecidos a la Providencia por haber puesto en nuestro camino a un amigo y a un erudito de su fuerza. Una gran ayuda en la desigual batalla que estamos librando. Para la fe católica y cristiana, pero también -y quizás antes- para los hombres. Por nuestra y vuestra libertad fue el lema de los combatientes polacos en uno de los desafíos que la historia ha prodigado a esa valiente y desafortunada nación, y es lo que Agostino, y nosotros con él, podemos ciertamente repetir hoy. Feliz lectura; no les decepcionará.

Marco Tosatti

Publicado originalmente en italiano el 21 de diciembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/12/21/gli- antioccidentali-il-nuovo- libro-di-agostino-nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

