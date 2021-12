“Eccles is Saved” ci Insegna a come Scrivere i Propri Dubia al Papa.

Carissimi StilumCuriali, quanti di noi amano un certo tipo di humour britannico non possono non essere grati a Eccles (che voi sapete bene quanto prediligiamo) per i sorrisi che riesce a strapparci anche in questi tempi ben difficili. E allarghiamo la gratitudine a Vik van Brantegem, che su Korazym.org ce ne rende partecipi…buona lettura.

Comunicazione di servizio – Coloro che sono sprovvisti del buon senso umoristico, si astengono dalla lettura (e quindi, dal commentare): quanto segue è “british humour”. Cioè, per chi non conosce i basilari dell’inglese e della cultura britannica: si tratta di satira britannica. L’umorismo britannico è modellato dalla relativa stabilità della società britannica e porta un forte elemento di satira diretta all’assurdità della vita quotidiana. I temi includono il sistema di classe e tabù sessuali. Tecniche comuni includono giochi di parole, insinuazioni e battute intellettuali. Un forte tema di sarcasmo e auto-deprecazione, spesso con consegna impassibile, attraversa tutto l’umorismo britannico.

Concordiamo con Marco Tosatti, introducendo la condivisione di una nostra traduzione di un precedente Eccles is saved ha scritto: «È mia opinione che l’umorismo sia una delle forme più alte in cui ci sia concesso cogliere una briciola del divino; personalmente ritengo che Dio sia pieno di humour, e che si diverta benignamente non poco alle nostre spalle. Per questo apprezzo quanti godono anche di un minimo di quell’afflato, e sono così generosi da renderne gli altri partecipi. Grazie dunque a Eccles is Saved, e a Korazym.org il cui articolo rilanciamo. Buona serena lettura» (Marco Tosatti – Stilum Curiae, 24 novembre 2021).

Segue il nuovo testo di “Eccles is saved” nella nostra traduzione italiana dall’inglese.

Come scrivere i propri dubia

Eccles is saved, 19 dicembre 2021

Questo è l’ultimo della nostra serie “Come essere un buon Papa” [1], destinata principalmente a quei nostri lettori che un giorno riceveranno una gomitata nelle costole e un grido allegro di: “Ce l’hai fatta, Mussolini! Esci e dettami!”. Sì, a quanto pare gli amici ti chiamano Mussolini, ma non hai mai capito perché.

La storia fino ad ora: dopo otto anni, hai deciso di prendere a calci nei denti il tuo predecessore Papa Benedictus, scarabocchiando una Lettera apostolica Motu proprio “Trads cussed” (Tradizionalisti maledetti), che limiterà severamente la rigida e antiquata Messa Tradizionale in Latino (MTL) sulla base del fatto che essa divide perché non si ferma ogni dieci minuti a dire quanto sia stato meraviglioso il Vaticano II. In effetti la maggior parte dei vescovi ha ignorato “Traditionis custodes”, probabilmente perché sapevano che avevi inventato i risultati del questionario su cui lo avevi basato.

Tuttavia, un sacco di gente è molto arrabbiata per “Tradizionalisti maledetti” e anche i tuoi barboncini d’attacco come la migliore biografa Jane Austen Ivereigh (autrice di “Orgoglio e Pregiudizio – una biografia di Pope Fred”) non riescono a vincere la discussione. Che cosa si deve fare?

Il Cardinal Sally ha lasciato la Congregazione per il Culto Divino e, usando un principio teologico conosciuto come “Il turno di Buggins” [2], hai affidato l’incarico a Zio Arthur Roach, il suo ex vice, anche se ovviamente è un completo imbecille. Ma come procedere? Non puoi semplicemente scrivere un sequel – “Tradizionalisti maledetti 2” – perché la gente penserà, che eri troppo debole per farlo per bene la prima volta.

“Devo inviare un DVD a tutte le parrocchie MTL?”, chiede Zio Arthur. “Questo è quello che abbiamo fatto a Leeds”.

Ma allora un’idea ti è venuta! Circa cinque anni fa, quattro cardinali ti inviarono una lista di cinque “dubia” con l’idea di chiarire la tua precedente Esortazione apostolica “Letizia amorosa”, tutta sulla vita e sui tempi di una donna di facili costumi che risolse i suoi problemi con “discernimento ” e “accompagnamento”. Ovviamente non sei mai riuscito a rispondere, perché l’Assenzio romano mafia [3], che ti ha nominato, ha detto che era meglio di no.

Ma hai colto l’idea? Inventiamo alcuni dubia [4] e risposte, che in realtà non chiariscono “Tradizionalisti maledetti”, ma girano la vite ancora di qualche tacca. Lo zio Arthur, sebbene sia un tipo allegro soprattutto quando è pieno di torta, non capisce bene l’idea, e i suoi primi suggerimenti sono stati:

Dubium: Siamo contenti che il Cardinale Burke stia di nuovo bene? NEGATIVO.

Dubium: Lo Zio Arthur dovrebbe essere fatto cardinale? AFFERMATIVA.

Dubium: Altro tè, Fred? NEGATIVO.

Sorprendentemente, esiste davvero uno scarafaggio dubia [5].

In realtà, la vita è un po’ imbarazzante per te in questo momento, perché hai elogiato per sbaglio il New Ways Ministry [6], che è già stato condannato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ti aspetti che l’Inquisizione spagnola di Ladaria arrivi da un momento all’altro.

“Oh, ciao. La mia arma principale è la paura. Paura e sorpresa. Due armi principali”.

Inoltre, la gente ha iniziato a ridere di te quando hai inventato lo slogan “No more Mr Nice Guy!” (Basta con il Signor Ragazzo Carino!). Tuttavia, quando la “Tradizionalisti maledetti” sarà tradotta in latino, sostituirà il tuo motto papale “Miserando atque eligendo” (Guardò con misericordia e scelse) [7], come descrizione più accurata della tua dominazione.

Quindi stendi a terra e inventi un altro po’ di dubia. Cose come: “I cattolici dovrebbero essere scomunicati se dicono agli altri che c’è una MTL? SÌ – UCCIDI UCCIDI UCCIDI – Mi dispiace, voglio dire – AFFERMATIVO”. Oppure: “I sacerdoti possono usare lo stesso messale due volte in un giorno? NO – SISTEMI I SECCATORI COME SI DEVE – voglio dire – NEGATIVO”. Non importa quanto sciocche siano le domande (nessuna che farebbe un vero cattolico, anche se forse i tuoi amici ultramontanisti del blog “Dove è Pacha” sarebbero abbastanza folli), le risposte dovrebbero tormentare. Non importa che l’ultima volta che “Tradizionalisti maledetti” è stato criticato da Kim Jong-un per essersi spinto troppo oltre: è ora di andare oltre!

E se qualcuno cita dubia, non occorre più cambiare l’argomento.

[1] Il precedente: Il servizio pubblico dell’imperdibile “Eccles is saved” informa sulle “Beatitudini per i Papi” – 29 novembre 2021. http://www.korazym.org/68353/il-servizio-pubblico-dellimperdibile-eccles-is-saved-informa-sulle-beatitudini-per-i-papi/

[2] Il Buggins’s turn (Turno di Buggins) è un termine britannico umoristico e denigratorio per la nomina a una posizione per rotazione o anzianità piuttosto che per merito.

[4] I dubbia (dubbi), in questo caso, sono una condizione mentale, nota sin dall’antichità, per la quale si cessa di credere a una certezza, o con cui si mette in discussione una verità o un enunciato.

[5] La Blaptica dubia (scarafaggio dubia, scarafaggio maculato arancione, scarafaggio maculato della Guyana o scarafaggio del legno argentino), originaria dell’Argentina e del Guyana, è uno scarafaggio di medie dimensioni, raggiunge i 4-5 cm, di colore marrone scuro e nero con strisce più chiare ben visibili. Il maschio adulto (indicato con un nome femminile, come tutti coloro che portano una gonna) ha delle ali completamente formate, mentre la femmina adulta ha delle ali piccolissime che ricoprono circa1/4 del corpo. Sono un alimento eccezionale per questo sono molto utilizzate in terraristica. Se tenute bene, pulite e alle giuste temperature questo piccolo scarafaggio raggiungerà lo stadio adulto nel giro di 6-8 mesi. L’allevamento di blatte dubia non dovrebbe mai mancare per chi è possessore di un rettile insettivoro; le blatte dubia sono tra i migliori insetti che potete fornire ai propri animali. Non avere dubbia al riguardo.

[6] Il New Ways Ministry [Ministero con Modi Nuovi] è un gruppo statunitense di laici cattolici attivi nell'ambito dei diritti LGBT. Fondato da Suor Jeannine Gramick e da Padre Robert Nugent, è stata una delle prime iniziative del mondo cattolico a tutelare l'identità e i diritti dei gay, bisessuali e transgender di religione cristiana.

Nel 1984, il Cardinale James Hickey ha deciso la chiusura delle sedi e delle attività dell’organizzazione all’interno dell’Arcidiocesi di Washington, poiché essi disconoscevano il divieto della Chiesa Cattolica in merito all’unione fra persone del medesimo sesso.

Fino al 1999, Suor Nugent e Padre Gramick continuarono a pubblicare libri e a tenere discorsi in pubblico, malgrado l’ordine di rassegnare le dimissioni, notificatogli dal Vaticano quindici anni prima.

Nel 2000 arrivò la censura della Congregazione per la dottrina della fede. In risposta a Gramick che aveva predicato che l'omosessualità è un legittimo "stile di vita alternativo", la Congregazione rilevò la presenza di un "grave errore dottrinale" nel suo insegnamento, diffidandola dall'impegnarsi ulteriormente nell'opera pastorale con le persone omosessuali.

Il Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Mons. Joseph Fiorenza, Vescovo di Galveston-Houston, con una lunga dichiarazione rispose alle sollecitazioni pervenutegli da parte di uomini e donne del laicato americano, richiamandoli al fatto che non può essere «ritenuta un’indebita invasione della libertà di coscienza la richiesta della Chiesa ai suoi ministri di attenersi al suo insegnamento», anche in base al Canone 883 del Codice di diritto canonico.

Anche le Sorelle di Notre Dame, l’ordine religioso a cui apparteneva Suor Gramick, chiesero alla consorella di porre fine alla sua attività di predicazione. La suora disse di «aver scelto di non collaborare alla sua oppressione attraverso una limitazione del fondamentale diritto umano, quello della libertà di parola, che per lei era una questione di libertà di coscienza. Nel 2001, lasciò quindi l’ordine per entrare a fare parte delle Suore di Loretto, che sostenevano la sua opera per i diritti LGBT.

Nuovamente nel febbraio 2010, il Cardinale Francis George, arcivescovo di Chicago e presidente dell’UCCSB, ribadì che News Ways Ministry non presentava un punto di vista autentico del Magistero della Chiesa Cattolica, poiché “confonde i fedeli circa lo sforzo della Chiesa di difendere il matrimonio tradizionale e di restare ministri [di Dio] anche per le persone omosessuali”.

Nel 2011, la Conferenza dei Vescovi Statunitense ha preso le distanze dal movimento, in modo collegiale, le riprendendo le parole del suo Presidente Cardinal George, affermando che “in nessun modo la posizione di News Ways Ministry è conforme con l’insegnamento della Chiesa Cattolica, in nessun modo tale organizzazione è autorizzata a parlare in nome della Chiesa Cattolica ovvero a identificarsi come un’organizzazione cattolica”.

Il 18 febbraio 2015, un gruppo di 50 attivisti e pellegrini LGBT sono stati invitati da Papa Francesco a sedersi in prima fila in occasione dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, a Roma.

E qui non c’è da ridere.

[7] Il motto di Papa Francesco Miserando atque eligendo (Guardò con misericordia e scelse) è tratto dalla Omelia 21 di San Beda il Venerabile, sacerdote, il quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).

