BDV: Provano a Cancellare il Natale, ma Lui Nasce Egualmente…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra BDV si è accorta che quest’anno la Nuova Amministrazione, quella del Sol dell’Avvenire ha deciso di non mettere le luci di Natale nel suo quartiere, Monti. E da pensiero nasce pensiero, ed ecco a voi…buona lettura.

Questa mattina nell’aprire come faccio sempre le imposte mie che guardano su una viuzza monticiana, mi sono accorta, con un “Ohh” di stupore, che il signor neosindaco di Roma (uno che, secondo me, è buono al massimo a strimpellar sulla chitarra la bossa nova) non ha messo le luci di Natale.

Di solito, anno via anno, per più di venticinque, dondolavano al ponentino, guardando da lassù sanpietrini, passanti e negozi e illuminando in stelle filanti le notti dell’Avvento e quelle fino all’Epifania. Oh che strano, mi sono detta, ma poi, via in cucina, a capar verdure, rosolar cipolla, impastare i sassolini di Santa Emerenziana per chi li ha richiesti. E ci ho pensato con un pezzetto di cervello appena finché, nel legger il forum del sito che ospita il mio negozino di borse (che chiamo bennibags) ho visto le lamentele di quante, mie colleghe artigiane, vendevano online strenne natalizie e che di ordini, quest’anno, nisba.

Poi mio marito mi ha mandato il vademecum secondo il mainstream, per un Natale sicuro, una lista al sapor d’odio e di abbracci vietati, che è tutto il contrario della carità. E tutto quanto, questi ed altri ingredienti, si sono impastati e, messo su un pizzico di sale che viene dagli occhi accesi dallo Spirito Santo, ho messo in forno il mio pensiero ed eccolo qui, strato per strato fino a ricavare il succo che è ( ma non sarà) l’abolizione del Natale, anche del Natale scristianizzato che hanno inventato per vender merce a go go.

Al primo strato del mio dolce natalizio, c’è quanto è accaduto in anni e anni di stupideria post bellica. Ovverosia la sostituzione di Gesù Bambino con il faccione di Babbo Natale che prima era San Nicola e adesso un tipo losco, facciuto, barbuto, ammiccante, della Coca Cola. Piano piano, gli abeti sono diventati più importanti dei Presepi, le renne con il nasone rosso in stile Ikea hanno sostituito gli angeli e i folletti dalla barba bianca al posto dei pastori di Betlemme.

E prima di andare avanti, un ricordo mio di bimba, quando la nonna Lisetta ci faceva preparare latte e noci per il Bambinello che arrivava a portarci i doni. Erano gli anni Sessanta. Ecco qui: Se strizzo gli occhi forte e cerco di accendere il lucignolo dei miei natali passati, solo un ricordo mi pare sottolineato dallo stabilo boss giallo neon che trovavo, bambina, da D’Antimi, la cartoleria vicino casa. Un ricordo e niente più. Sono piccola di sette anni, credo, e sono a San Giuliano, davanti al povero presepe della nonna Lisetta abitato da pochi pastori, con le loro belle pecorelle bianche a cavacecio, da un gallo a far chicchirichì e con su un cielo stellato, attaccato sghembo al muro con lo scotch, pronto a cadere in testa alla capanna.

Cantiamo, i fratelli, la nonna ed io in quella notte nera nera e tanto silenziosa che par di udir nell’aria il fiato di Dio. Mi pareva uno sproposito, ma in quella notte un po’ speciale perché si andava a dormir tardi, con le tapparelle agli occhi, Gesù Bambino non si chiamava più così ma prendeva il nome di Israello e, senza niente da mangiare, scendeva dai campi del ciel e dalle stelle… Canto, dunque, e non guardo, come i miei fratelli, i pacchetti rossi e verdi (misero mondo) che fan da tappeto al tavolino del presepe. Gli occhi miei arditi fuggono attraverso la porta finestra che fa da confine al giardino e si perdono nei lumi del firmamento. Mi trovo naso a naso con una stella lucente, una sola, e in lei mi perdo come nella mia buona stella. Ma dovevo ben avere la faccia da grulla. Ricaddi dai miei astri come sacco di patate, uno dei gemelli mi scosse forte per le spalle e mi alitò nell’orecchio: “Ma che ti sei incantata! A boccona!”.

Chiudo la porta al ricordo di quando il Natale era Natale e torno all’oggi, cioè al secondo strato del mio pensiero infornato. Tolto di mezzo l’unico motivo di festa, cioè il dies natalis del Salvatore, agli uomini desacralizzati, famelici di consumi, restavano il rosso, le luci e i regali, i buoni sentimenti al sapor di Panettone. E i regali, che sono espressione d’amore per il prossimo. Ti amo e quindi ti faccio un dono. Non così era per gli antichi romani che festeggiavano con doni augurali i Saturnalia (festività che cadevano nel nostro tempo di Natale). Il dono era speranza di rinnovamento, gioia fatta cosa per la primavera prossima ventura. Per noi, no, il dono di Natale era un gesto d’affetto e d’amore per i cari del cuore e un gesto che dava benzina all’economia. Già i cari del cuore. Ma se, e arriviamo subito al terzo strato dell’impasto velenoso, lì dove è la farcitura alla crema, se i cari sono coloro che possono infettarci, farci ammalare, finire in rianimazione e vattelapesca, allora perché mai far loro un regalo? Molto meglio ignorarli, voltar le spalle, obbligarli a indossar la mascherina. I non vaccinati, poi, essendo sub umani, non sono neanche degni di ricevere un dono! Forse una chiamata distratta, ma proprio al massimo.

Tolto Gesù Bambino, unico Amore, solo motivo per festeggiare il Natale, piano piano manca il piedistallo su cui poggiare il nulla di tanti Natali scristianizzati. Con l’abolizione della carità (in cui la Chiesa si distingue con medaglia d’oro. Infatti in Vaticano si entra solo con il Green pass e neppure il Bambinello potrebbe entrarci…) non hanno più senso neppure i doni. E se si è cattivi (cioè captivi diaboli) tutto l’anno, perché non esserlo anche il 25 dicembre. Che cosa cambia? Via allora anche il Natale commerciale, via le luci, via i regali. Tanto – e lo sanno bene nel pianeta del Mago di Oz, regista diabolico della tessitura – ci aspettano tempi di miseria. Il black out sarà salutato con un osanna perché così la foresta amazzonica potrà respirare e i daini tornare a correre in Piazza Navona per la gioia degli animalisti, che hanno fatto il loro dovere e forse presto non serviranno più (sono avvertiti). Il minuetto della psicopandemia va avanti, stritolando la Verità e il coro festante delle categorie ipnotizzate seguirà, danzando orgiastico, il malefico Pfiffer (pfizer), ovverosia il pifferaio magico che conduce alla grotta senza uscita. Insomma, Natale che si festeggia a fare? Tanto vale abolirlo, di morte lenta, senza che nessuno se ne accorga. E infatti nessuno si è accorto che in Italia, zitto zitto, con l’aria da salvatore della Patria, è arrivato un Grinch, spettrale, livido di odio, e si è portato via il Natale, rubando in un pacchetto solo Gesù, presepi e anche l’amore per il prossimo.

Ed ecco perché i negozi sono vuoti, i mercatini spenti, i treni ghiacciati, le luci morte, i sorrisi rari, mentre il Capo dello Stato, il signor Mattarella, folletto del Grinch, fa gli auguri al signor papa Bergoglio, verde nell’espressione livida che indossa sempre, ringraziandolo perché – dice il braccio destro del Grinch, cioè Mattarella – è sempre stato vicino agli italiani. Hahaha, ma dai, fa ridere!

Sì, certo, per chiudere le Chiese, anticipare al pomeriggio la messa di Mezzanotte e fare tutto il possibile (e l’impossibile) perché Gesù Bambino venga considerato importante come la Pachamama, madre natura e, perché no, il dio scimpanzè che ha sorriso sulla facciata di San Pietro, recando scandalo al cuore dei credenti. Per non dir nulla degli sconci ed eretici (oltreché orrendi) presepi di piazza San Pietro.

E l’Italia, senza Natale, naturalmente riceve il battimani e la medaglia dei giornaloni inglesi ai quali il tradimento della verità piace come un gelato al cioccolato. Ma dai! Eppure, nonostante tutto, facendo marameo ai tanti Grinch verdi vipera, senza luci, tra i pastori veri, il Bambinello nasce eccome, anche se soltanto nel silenzio del nostro cuore, Egli porta la Luce vera che è Via, Verità e Vita. Alla faccia dei verdi Grinch e del loro grim path, cioè tristo sentiero. E la mia speranza è che lo Spirito Santo illumini gli italiani e li faccia tornare a Cristo, a Dio, alla bontà e alla bellezza. Oremus! Buon Natale!

§§§

