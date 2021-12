Benvenuti a Tirànnia. Riflessione Distopica sul Mondo che Viene.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito che vive in Germania ci offre questa riflessione – interpretazione – previsione dei tempi che stiamo vivendo. Buona lettura.

§§§

Non tutti sapranno che il parlamento austriaco ha recentemente votato l´introduzione dell´obbligo vaccinale per tutta la popolazione in Austria (cosa che a quanto pare, ma non é sicuro, verrà ripetuta in Germania, questo a causa della terribile variante “omicron” che contagia tutti e non uccide quasi nessuno, sempre se da sola é capace di uccidere qualcuno – perfino il governo inglese si é rifiutato di rivelare agli esperti i dati sanitari dell´unico morto di “omicron” che avrebbe registrato, ma con cui vuole giustificare il perdurare dello stato di emergenza, ecc. – https://tapnewswire.com/2021/12/first-omicron-death-shrouded-in-mystery-due-to-government-secrecy-experts-claim/ – in inglese).

Chi si non si vaccinerà, dal 1 febbraio 2022, riceverá salatissime multe e chi non può pagare andrà in carcere fino ad un anno ed anche a proprie spese! La cosa si ripeterà fino a quando la persona non si vaccinerà.

Ma a quanto pare non é abbastanza.

Perché ora arriva questa (mia traduzione): “Così ha spiegato la ministra (austriaca – mia aggiunta) per la UE e la costituzione Karoline Edtstadler (partito ÖVP – formalmente di orientamento liberale) venerdì sera: “A dire il vero con l´introduzione dell´obbligo vaccinale sarà illegale abitare in Austria e allo stesso tempo non essere vaccinati. E a ciò si possono collegare altre conseguenze”.

Fonte: https://www.wochenblick.at/corona/corona-regime-unter-druck-nehammer-im-rueckzugsgefecht/ (in tedesco)

Lascio qui il caso specifico, ma utilizzo gli insegnamenti che io traggo da questa notizia per fare delle considerazioni di carattere generale.

Ammettiamo che esista uno Stato immaginario a cui do il nome di Tirànnia, dove iniziassero improvvisamente a vigere queste leggi. Chi fosse incarcerato per tale anomalo nuovo reato (che si può chiamare “reato di non aver creduto alla pericolosità di omicron”) e che dovesse dopo due o tre anni di carcere essere liberato per aver finalmente ceduto al ricatto di farsi vaccinare, uscirà, se non già ricco, nullatenente e sarà comunque cosí destinato a morire di stenti e fame sulla strada perché ormai il governo di Tirànnia gli avrà portato via tutto (gli rimarrà, come promesso dal WEF, solo il “reddito di felicità” degli amici del sig. Schwab).

Invece coloro che non cederanno comunque al ricatto, non potranno comunque essere deportati in altri stati (non credo che gli stati confinanti apriranno le proprie porte perché anche i loro politici avranno lo stesso problema pur di eseguire la parte del piano globalista assegnato loro).

E a questo punto mi domando: ma non è che fra le conseguenze che si possono collegare vi sia anche quella di internare i non vaccinati per sempre e poiché sono poveri e provocano spese che lo Stato non è disposto a sopportare – i vincoli di bilancio, diranno Loro – vi é anche la conseguenza di farli morire di stenti e di fame e magari anche qualche cosa di più?

Se fosse così, mi chiedo, forse ci potremmo trovare di fronte ad un Auschwitz, Dachau, Varsavia ecc. 2.0 messe tutte insieme, ma presentate non più in veste nazista ma sanitaria?

E, penso io sempre, forse alcuni ricchissimi miliardari, che nulla hanno a che fare con le faccende di un determinato territorio, che sono mossi solo da propositi di rapina nei confronti di interi popoli e che esercitano un fortissimo potere attraverso la forza della globalizzazione che si esprime soprattutto in obblighi di tipo monetario e normativo imposti alle popolazioni locali, vorrebbero, attraverso delle leggi esclusivamente emanate a loro favore da alcuni loro emissari infiltrati e vestiti da politici ed altro (ma non da oggi: pensiamo alle leggi che favoriscono solo e sempre le banche che sono sempre di proprietà privata), spogliare di ogni diritto naturale chi è nato in un determinato luogo, anche quello di poter vivere liberamente?

A questo serve in realtà la Democrazia? Per appropriarsi di ogni fiore che Dio ha messo gratuitamente a disposizione di qualsiasi uomo, e perfino annusarne il suo odore sarà considerato un furto?

E tutto questo giustificandolo con un supposto virus, l´omicron, (che io ripeto sempre: come agente patogeno un virus non esiste, ma è soprattutto la conseguenza di stress esterni sul corpo umano quali le onde elettromagnetiche artificiali che, a differenza dal cambiamento climatico, sono prodotti al cento per cento dall´attività umana finanziata in primo luogo dai globalisti) che in realtà ammazza (forse) soprattutto le persone già debilitate per altre cause e, nell´anima, a chi crede alla propaganda circa la sua letalità? Ma qui stiamo facendo seriamente?

Credo che il gatto sia finalmente uscito dal sacco. Se uno non capisce ora dove vogliono arrivare, non lo capirà mai più (salvo intervento divino).

E se questo scenario non dovesse limitarsi solo a Tiránnia ma dovesse diventare realtá anche dove abito io, si chiederà qualcuno? Chi non si vuole vaccinare sarà prelevato da casa e poi portato in una baraccopoli? in un campo di concentramento? in un carcere? sará buttato in mare al di là delle acque territoriali, magari usando i già collaudati “voli della morte” argentini? O forse sarà usato per esperimenti umani di tipo nazista, previa abolizione del Codice di Norimberga (CdC) e previa una legge che lo renderà legale per i bisogni delle industrie farmaceutiche? (è forse per questo che qualcuno in alto vuole giá rendere vano il CdC … per sfuggire alle accuse di attuale sperimentazione dei vaccini “mRNA” su persone non consenzienti? – e già me lo immagino colui che messosi addosso i panni dell´”esperto” – senza conflitto di interessi, naturalmente – affermerà: “Ma per fare il vaccino di nuovissima generazione sono stati utilizzati i tessuti di persone squartate vive e senza anestesia due anni fa … ma non lo hanno fatto certamente per quello … e io non sono reso conto di nulla … perciò non c´è nessun ostacolo etico al suo utilizzo … anzi, vaccinatevi tutti …“ e questo magari quando la cosa stará ancora continuando) … sarà mai più rivisto? Cosí come questo non è detto che succeda, non é neanche escluso.

Questa è, a mio avviso, una situazione simile a quella della Germania nazista o alla Russia comunista: manca solo che la gente inizi a sparire … mi pare però che la situazione generale sia molto peggiore perché il Diavolo (o alcuni suoi sottoposti della Sua stessa natura i quali a mio avviso sono riconoscibili a causa della loro assoluta mancanza di empatia) è finalmente uscito allo scoperto (ma non totalmente … cerca ancora di nascondersi dietro a qualche foglia di fico, ma ciò nonostante la stragrande maggioranza delle persone non riescono a scorgerlo ancora).

Credo quindi che nessuno debba illudersi sul fatto che molti dei politici del mondo che oggi governano (per me quasi tutti) siano mossi da delle buone intenzioni.

Fingono solo di avere buone intenzioni (quello di salvarti da un virus) per compiere il massimo del male (perché per Loro – secondo convinzione ed ordini ricevuti – il virus mortale è la gente comune!

Perché per Loro una alta percentuale di popolazione composta da persone che sfugge al Loro dominio sarebbe un virus mortale che farebbe cadere tutto il Loro piano – da qui le continue affermazioni: “Siamo in guerra”, ed il fatto che ci sia l´esercito e non solo la polizia sulla strada, laddove questo avviene o avverrà, dimostra ampiamente che il nemico da debellare non é altro che la popolazione che si governa).

E credo anche che se sorprendentemente dovessero mostrare il ramoscello d´ulivo, è solo per farci avanzare fiduciosamente verso di Loro e così far scattare la trappola mortale che avevano preparato in anticipo: insomma non é per niente difficile per chi ha il potere di trasformare una grossa casa di libertà democratiche in un mattatoio affiggendo contemporaneamente un po’ dappertutto la scritta: “Luna park” con tutte le luminarie di contorno per nascondere le proprie vere intenzioni e così impedire non solo che i buoi che vi stanno dentro inizino a fuggire ma anche per attirarvi dentro i buoi che stanno pascolando fuori e che hanno sempre diffidato un poco della Democrazia.

Per questo credo che ogni persona, e questo in qualsiasi parte del mondo dove una simile Tirànnia dovesse manifestarsi, che non sia d´accordo con delle limitazioni alle libertà di qualsiasi tipo imposte con scuse sanitarie o che comunque non si voglia vaccinare (per motivi religiosi, di salute, perché non vuole rendersi corresponsabile di omicidio verso i nascituri o non vuole suicidarsi lui stesso, per scelta morale, ecc.) debba contattare tutte le altre persone non vaccinate del vicinato (o che comunque si oppongano ad una tale forma di dittatura, basti pensare ai familiari dei vaccinati che non sono disposti a farsi portare via un loro familiare o un amico non vaccinato) e fare una rete di mutua assistenza.

Preoccupante in tal senso riguardo all´Italia, mi pare, che sia la recentissima approvazione da parte del parlamento di una legge delega (punto 27 – il governo deve emanare una legge entro un anno) che prescrive la modificazione dell´articolo 403 del codice civile (riguardante la potestà genitoriale). La nuova norma darebbe alla pubblica autorità il potere di collocare il minore al sicuro: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere” Naturalmente é facile immaginarsi che il “non vaccinarsi” potrebbe essere considerato giá un “grave pregiudizio” per il minore (il vaccino lo salva secondo la narrazione ufficiale). Motivo per cui si potrebbe giá portare via il minore dalla famiglia che non é d´accordo con la vaccinazione del minore.

https://www.conoscenzealconfine.it/chi-e-al-potere-progetta-una-nuova-bibbiano-in-tutta-italia/

Quello che è sorprendente é che, sempre secondo me, i tempi ed i contenuti la legge si accordano perfettamente con la dichiarazione del sig. Attali ed é anche difficile per me non pensare che molti parlamentari non siano complici consapevoli in tutto quello che sta avvenendo. E, chiaramente, poiché chi si é già volontariamente “vaccinato” non avrà nessun problema a farlo fare anche ai figli, ecco che la norma probabilmente si dirigerá solo a chi ha dei dubbi a proposito.

https://www.maurizioblondet.it/attali-si-porta-avanti/

E sempre tornando al caso generale di Tiránnia, se un tale scenario dovesse materializzarsi, quando la polizia o l´esercito venisse a prelevare una “persona trovata positiva” (e si può pensare anche fra queste vi saranno anche i “vaccinati” che però sono giudicati degli oppositori politici – e forse proprio per questo si sottolinea ripetutamente che il “vaccino” non protegge al cento per cento? perché così si può internare anche chi, “vaccinato” la pensa diversamente?), se questa vuole avere una possibilità di sopravvivere, questa dovrà, a mio avviso, opporre la massima resistenza (e i familiari dovranno gridare con tutta la forza fuori dal balcone ed opporsi fisicamente loro stessi) e non farsi condurre via docilmente come dei buoi al macello e questo per così dare il tempo a tutto il vicinato di precipitarsi a casa del sequestrato ed impedire che questo venga portato via … e questo costi quel che costi.

Se i governanti di Tiránnia fossero mossi da malvage intenzioni (cosa che si sa sicuramente solo vedendo se le persone precedentemente portate via ritorneranno a casa entro i quattordici giorni di quarantena senza aver dovuto piegarsi ad alcuna estorsione, ma già nel caso che il governo di Tiránnia si desse poteri dittatoriali, vi sarebbe una indicazione in tal senso) e si eseguissero docilmente i Loro ordini (es. la persona riceve un messaggio del seguente tenore: “Lei é entrato in contatto con persona trovata positiva all´”omicron”, si rechi subito alla piazza X dove sarà trasportato al campo XX, dove dovrà assolvere la quarantena” e la persona ottemperasse senza chiedersi niente), entro un mese tutte le persone scomode per Tiránnia saranno portate via in quelli che saranno di fatto dei campi di concentramento: il costo per la dittatura sarà minimo ed il costo per la collettività sarà massimo. Se però si rimane a casa non organizzati con la speranza di non essere presi, entro sei mesi tutti saranno portati in quelli che saranno di fatto dei campi di concentramento: il costo per Tiránnia sará notevole, ma ancora sopportabile; ma anche il costo per la collettività sarà alto e pochi riusciranno a sfuggire. Se invece l´opposizione da parte della popolazione sarà massima fin dall´inizio, Tiránnia ci impiegherà anni per raggiungere i propri scopi ed il costo sarà insopportabile, tanto da poter far cadere il sistema, ma il danno per la popolazione sarà il minimo possibile (sebbene ancora grande). Se il sistema crollerà, chi vuole rimanere libero, rimarrà libero.

Del resto, mi pare, che lo stesso mons. Viganó abbia recentemente affermato che bisogna resistere alla violenza del regime (io capisco di ogni regime che operi come quello di Tiránnia) e ha ripetutamente fatto appello al mondo per costituire un´Alleanza anti-globalista.

Naturalmente una questione si pone: in una situazione come questa il cristiano deve fare come ai tempi delle persecuzioni dell´antica Roma, dove una volta catturato, perché non aveva preso nessuna precauzione, non opponeva alcuna resistenza (secondo il detto: “Ci penserà Dio”): oppure come ai tempi dell´assedio di Vienna, dove moltissimi cristiani accorsero usando le spade per salvare tutta la cristianità? (secondo il detto: “Aiutati che Dio ti aiuta” – e tenendo conto che quella di allora fu certamente la volontà di Dio, si deve oggi necessariamente parlare di salvare tutta l´“umanità”, e quindi gli ebrei ed i musulmani che vogliono servire il Dio di Abramo, sono chiamati in causa pure loro a difenderla); oppure dovrebbe andarsene via dalla società come fece una volta Lot, e cioè abbandonare la città senza curarsi piú di niente e rifugiarsi chissà dove (ma certamente non dove dicono Loro)?

Io personalmente al momento non lo so. Credo che solo un vero Pastore di Dio possa dare una risposta ad un problema così delicato.

Vorrei per ultimo ricordare le parole del sig. Klaus Schwab: ““The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future” — Klaus Schwab, WEF – (“La pandemia rappresenta una rara ma stretta finestra di opportunità per riflettere, reimmaginare e resettare il nostro mondo per creare un futuro più sano, più equo e più prospero”) che io così interpreto: che gli é stato ordinato di raggiungere un determinato obiettivo con tutta la forza di penetrazione possibile, e questo avendo un determinato tempo a disposizione (“narrow window of opportunity”). E poiché, sempre a mio avviso, l´ordine proviene proprio dal Diavolo, allora bisogna in realtà leggere tutta la cosa cosí: Dio ha concesso al Diavolo un determinato periodo di tempo per fare quello che oggi vediamo che si sta facendo sulla Terra (“reflect, reimagine, and reset our world”). Una volta passato questo periodo, la finestra si chiuderà e Loro potranno procedere solo secondo il risultato raggiunto: con il 95%, 90%, 80% o meno di vaccinati e così via in ogni Paese. Ecco perché quanta piú resistenza si troveranno di fronte tanto meno i globalisti saranno capaci di reimmaginare oggi e di creare domani.

Credo che le parole di mons. Viganó, come sempre, siano riuscite a percepire queste future realtà a cui il mondo sta andando incontro: che tutto quello che stiamo vivendo e contro cui nulla sembra poter porre argine, ad un certo punto dovrà terminare per esplicita volontà ed intervento di Dio, che tanto più sarà anticipato quanto piú numeroso sarà il popolo che Gli è rimasto fedele.

Credo anche che non sia più possibile fare una Alleanza conservando le attuali strutture sociali. Infatti, sempre a mio avviso, un appello di questo genere avrebbe potuto avere una possibilità di successo fino agli anni ´80. Ma tutti sonnecchiavamo o dormivamo.

Ora è troppo tardi e tutto dovrá essere resettato mandando, con l´indispensabile aiuto di Dio, una volta per tutte il globalismo nel tubo di discarico della storia. Credo perciò che così come Gesù dovette bere il calice amaro, dovrà inevitabilmente berlo anche l´umanitá e che la scelta meno dolorosa da parte dell´umanità (che rimarrà ció nonostante dolorosissima) sarà quella di accelerare gli avvenimenti e questo attraverso l´opposizione totale ai piani dei globalisti (neanche un centimetro dovrà più essere liberamente concesso: qualsiasi cosa dicano o facciano e qualsiasi sia la motivazione, la risposta dovrà essere fondamentalmente un: “NO!!” – del resto, spostano continuamente i paletti delle loro affermazioni – credo che il Diavolo, se si dovesse fare un contratto con Lui, sarebbe molto più affidabile) e allo stesso tempo iniziandosi ad organizzare collettivamente e liberamente dai poteri attualmente corrotti, per affrontare al meglio i tempi attuali ed i tempi post-apocalittici.

In definitiva: credo che stiamo di fronte a forze umane apparentemente inarrestabili che si servono della trascendenza per raggiungere i loro scopi malefici; umanamente non ci si può opporre e solo alleandosi ad una forza trascendentale opposta e superiore le si può vincere: e questa forza la possiede solo Dio.

Tutto quello di cui sopra, se non è un fatto, è una mia opinione.

C.C.

§§§

