Razionalità, e Profezia. Abbiamo Bisogno di Entrambe. (Boccacci, Russo).

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo, il nostro poliedrico artigiano scrittore, ci offrono in tempo di Avvento questa riflessione su due elementi di battaglia spirituale per i cristiani. Buona lettura.

§§§

RAZIONALITÀ E PROFEZIA

«Quando vedete una nuvola salire da ponente,

subito dite: Viene la pioggia, e così accade.

E quando soffia lo scirocco,

dite: Ci sarà caldo, e così accade.

Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo,

come mai questo tempo non sapete giudicarlo?»

(Il Signore in Mt 12,54-56)

Se noi dovessimo interrogarci su che cosa abbiano davvero bisogno oggigiorno gli uomini e le donne contemporanee, dovremmo rispondere che hanno essenzialmente necessità di fare propri due concetti assolutamente imprescindibili, se vogliono passare indenni attraverso questi nostri tempi, senza lasciarsi travolgere dalla “mentalità del mondo”, divenuta oggi ancor più oppressiva e condizionante sulle nostre personali e più intime scelte di vita, a cominciare da quelle biologiche, per finire a quelle interpersonali, come pure per evitare il “disorientamento” generale, dilagato oramai a tutti i livelli: cognitivo, culturale, spirituale.

Oggi abbiamo assolutamente bisogno di razionalità, vale a dire del “ragionare”, facendolo però con la nostra testa, e non con quella dei mezzi d’informazione, ai nostri giorni scaduti ad uno stato ossessivo-compulsivo, monotematici e completamente sganciati dalla vita reale e quotidiana.

Abbiamo poi bisogno di affidarci alla Profezia, se vogliamo uscire da questo “pantano sociale”, creato ad arte dalle élite mondialiste, per mezzo della loro potenza che attingono occultamente dal Nemico, essendo propria di colui che ha giurato odio perenne alla nostra natura umana e spirituale, la quale rispecchia l’immagine e la somiglianza divine.

La Profezia Cattolica quindi, inesauribile patrimonio messo a disposizione di tutti i credenti che, ancor oggi, essendo essa quasi una sorta di celeste cornucopia, continua ad effondere grazie spirituali e preziose indicazioni per tutti coloro che sanno riconoscere la “Voce del Pastore”.

Razionalità e Profezia dunque, contro Omologazione e Previsionalità.

La Razionalità che scaturisce dalla nostra più limpida e solare natura umana, in grado di contrastare efficacemente la Omologazione, questa proveniente dal pensiero unico dominante (il cosiddetto mainstream), costruito a tavolino, all’interno dei più occulti e ben celati circoli esoterici ed iniziatici – la cupola della cabala globalista – in cui si sfornano sempre nuovi termini, concetti, pensieri, che la gente “educata e responsabile” dovrà poi rendere “moneta comune”, durante le discussioni civili e nella convivenza sociale.

La Profezia Cattolica – che è pertanto l’unica, vera ed affidabile – tenuta in gran conto dal vero credente, che la reputa essenziale e non procrastinabile (contrariamente a quelli che la considerano invece opzionale e non vincolante), la sola capace di fornire sempre indicazioni certe, sostanziali, circostanziate, con cui si riuscirà tranquillamente ad affrontare le fantasmagoriche ed appariscenti – e tuttavia false e inconsistenti – “tempeste”, create ad arte nell’attuale società, dai padroni di questo moderno ed ipnotico “Truman show”!

Soltanto la Profezia infatti, è in grado di svelare gli inganni della Previsionalità, che c’inonda di statistiche e proiezioni sul futuro prossimo venturo, catastrofico e disperato, generato dall’odierno presente, vissuto questo in perenne emergenza.

La Profezia viceversa, concepisce il tempo presente permeato di aiuti e grazie divine le quali, se accolte e fatte proprie, spalancheranno la porta ad un futuro dove il Signore Iddio desidera finalmente regnare e poter amare liberamente le proprie eccelse creature, da Egli stesso create, per farle attingere in pienezza ai doni preparati per coloro che hanno saputo riconoscere la Sua Voce.

Razionalità e Profezia pertanto: di null’alto abbiamo necessità al momento presente.

Uomini, mettete in campo tutta la potenza di Analisi di cui siete capaci, e ponetela al servizio dei fratelli e delle sorelle, per sconfiggere la menzogna e la falsità: e diventate quindi dei veri Cavalieri, intrepidi e coraggiosi, della Suprema Intelligenza.

Donne, tirate fuori tutta la potenza di Sintesi, in cui siete insuperate maestre, e mettetela al servizio di tutti, giovani e anziani, per sconfiggere il pensiero debole e l’egocentrismo: diventate Dame, gentili e solerti, del Buon Governo.

La Razionalità nella destra, quale spada vittoriosa e lucente, per sconfiggere le orde pavide della Omologazione!

La Profezia nella sinistra, quale scudo potente e forte, per proteggersi dalle miserevoli statistiche e dalle volgari proiezioni della Previsionalità!

Ecco dunque oggi un altro “binomio”, da aggiungere alla nostra spirituale faretra: per noi, concreti scribi per il regno dei cieli, capaci di tirar fuori dal tesoro del nostro cuore e cose antiche e cose nuove…

Gesù e Maria sempre ci proteggano ed illuminino “in questa lotta contro il potere delle tenebre”!

Amen. Così sia.

Rosanna Maria Boccaci e Sergio Russo

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: boccacci, profezia, russo



Categoria: Generale