Deotto: a Chi Dà Fastidio, mons. VIganò? Di qua e di Là dell’Oceano?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto ci offre questa riflessione su alcune reazioni che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò suscita in alcuni ambienti cattolici. Buona lettura e meditazione.

§§§

Con l’espressione “fuoco amico”, in gergo militare si indica quella situazione in cui soldati o mezzi vengono a trovarsi sotto il fuoco delle proprie batterie o di quelle alleate. Si tratta quindi di tragici errori, peraltro verificatisi più volte nella Storia militare. Naturalmente la faccenda si complica se sorge il legittimo dubbio circa la qualifica di “amico” attribuita allo sparatore.

Troviamo su Corrispondenza Romana, l’agenzia diretta dal prof. Roberto de Mattei, di mercoledì scorso l’ultimo attacco a Mons. Viganò: https://www.corrispondenzaromana.it/una-risposta-alla-lettera-dellarcivescovo-carlo-maria-vigano-del-23-ottobre-2021-ai-vescovi-cattolici-degli-stati-uniti/ .

Un articolo a firma della “dott.ssa Gwyneth A. Spaeder, MD, laureata all’Università di Dallas e alla Johns Hopkins University School of Medicine”, pur scritto con toni molto garbati, si traduce de facto in un attacco a Mons. Viganò, in un tentativo di minarne la credibilità e l’autorevolezza. Se io dico al mio avversario: “Sei un cretino”, mi metto in cattiva luce perché uso l’arma dell’insulto. Se invece, con toni cortesi, gli dico, in sostanza: “Hai detto un sacco di cretinate”, allora conseguo subito un risultato: il lettore tende a credermi, perché uso un linguaggio e dei modi quanto mai garbati, e inizia a nutrire dei dubbi sul valore e sull’affidabilità del mio avversario.

Non mi addentro più di tanto nelle questioni scientifiche esposte dall’articolista. Non rientrano nella mia competenza e quindi mi limitare a ragionare su ciò che un individuo di buon senso (quale reputo di essere) ha visto e udito in questi ultimi ventidue mesi.

Anzitutto, mi sia consentito, una cosa salta agli occhi: l’articolo della dottoressa Gwyneth A. Spaeder ci parla di un mondo che non esiste, dove a un certo punto della Storia scoppia una terribile pandemia e le case farmaceutiche (e in particolare Moderna e Pfizer), ovviamente senza alcun intendimento speculativo, si gettano alla ricerca di un mezzo di salvezza dell’umanità e lo trovano nel “vaccino”. Lo trovano in tempi prodigiosamente brevi, perché la gravità della situazione impone di lasciar perdere i mille passaggi, perlopiù legati a logiche commerciali, richiesti normalmente nella produzione di un farmaco. E così, in mesi anziché in anni, il “vaccino” è pronto e l’umanità tira un sospiro di sollievo.

Negli anni 50 del secolo scorso, in piena Guerra Fredda, c’era stato un filone di fantascienza i cui racconti prevedevano sempre, con piccole variazioni, una minaccia mortale alla Terra (o era un asteroide che si dirigeva verso la Terra, o una flotta di minacciose astronavi aliene). Il mondo tremava. Ma Americani e Sovietici scoprivano finalmente la necessità di allearsi per la salvezza dell’umanità e, messe in comune le rispettive formidabili risorse militari, scongiuravano la tragedia incombente. Alla fine, erano tutti ovviamente felici e contenti. Pacche sulle spalle, sorrisi a trentadue denti. Happy end.

Il mondo raccontato dalla dottoressa Gwyneth A. Spaeder, semplicemente non esiste. Esiste un mondo in cui l’arrivo dei vaccini ha visto un gioco a scaricabarile, nessuno volendo assumersi la responsabilità di eventi avversi. E già questo fa suonare un legittimo campanello di allarme. Perché in tutta la catena, dalla produzione al consumo, è solo l’ultimo anello, cioè il consumatore finale, che deve firmare per assumersi una responsabilità che nessuno, né le Case farmaceutiche né le Autorità, si assumono? Nel mondo reale, inoltre, si calcolano profitti favolosi per le case farmaceutiche e poiché non siamo più bambini, sappiamo bene che quando si ragiona di miliardi e miliardi di dollari, la moralità e il disinteresse difficilmente trovano spazio. E c’è la totale mancanza di chiarezza sui contratti stipulati dai vari governi, tra cui anche il nostro, con le Case farmaceutiche. Perché coprire con il segreto, come fossero cose militari, dei banali contratti commerciali? Cosa c’è da nascondere?

Nel mondo reale esiste anche un elenco di reazioni avverse sempre più lungo. Sappiamo bene che i danneggiati dai vaccini hanno finora ricevuto pochissima attenzione dagli organi pubblici che dovrebbero tutelare la salute. Se non fosse stato per l’attività costante e testarda di pochi organi di informazione liberi, i danneggiati dal vaccino sarebbero rimasti senza voce. Perché questa censura de facto?

Le terapie domiciliari, quelle con cui tanti medici hanno salvato centinaia e migliaia di loro pazienti, evitandone anche il ricovero ospedaliero, vengono liquidate velocemente: sì, all’inizio c’era qualcosa che sembrava efficace, ma poi si è visto che in realtà non erano cure efficaci… allora la testimonianza di tanti medici è fasulla? E come mai pochi giorni fa l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) ha approvato l’uso dell’Ivermectina? (vedi su https://www.marcotosatti.com/2021/12/09/senza-clamore-adesso-si-puo-usare-livermectina-contro-il-virus-pare-che-funzioni/ e su https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-20&atto.codiceRedazionale=21A02958&elenco30giorni=false ).

Altro argomento liquidato molto velocemente è quello, non certo di poco conto, della liceità morale dei vaccini ottenuti utilizzando linee cellulari di feti abortiti. Non è vero, ci dice l’articolista e comunque, anche se fosse vero, l’uso del vaccino sarebbe lecito dato il gravissimo pericolo incombente sull’umanità. Il freddo linguaggio dei numeri evidentemente non interessa molto alla dottoressa Gwyneth A. Spaeder, che ci comunica tout court che la pandemia costituiva e costituisce un enorme pericolo, ammesso e non concesso che questo pericolo, anche se esistesse, possa giustificare una partecipazione al delitto di aborto. È inutile poi aggrapparsi alla curiosa teoria del “sì, ma si tratta di cellule derivanti da un aborto di tanti anni fa…”, come se il passar del tempo attenuasse la colpa e come se non esistessero realtà criminali, come la famigerata Planned Parenthood, che alla luce del sole e con tanto di listino prezzi, fa commercio di feti e parti di feti abortiti, da utilizzare in preparazione di farmaci e altre.

A proposito di questa importante questione morale, è recentissima la notizia della “Dichiarazione di Betlemme”, che sostiene che, secondo l’insegnamento morale della Chiesa, le condizioni per la ricezione delle iniezioni derivate dall’aborto, in circostanze ordinarie, non sono state soddisfatte. La dichiarazione è firmata da Athanasius Schneider, Vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Santa Maria ad Astana, dal Vescovo Marian Eleganti, Vescovo Ausiliare Emerito di Chur, Svizzera e da Rene Henry Gracida, Vescovo emerito di Corpus Christi, Texas. Seguono altre 45 firme di religiosi e studiosi. Vedi su https://www.lifesitenews.com/news/bishops-priests-and-lay-people-endorse-declaration-calling-covid-shots-morally-illicit/ .

Et de hoc satis.

Insomma, potremmo dire che francamente questo attacco a Mons. Viganò è condotto in modo maldestro, ma ciò non toglie che l’attacco c’è e il vecchio adagio “Calunniate, calunniate, qualcosa resterà” è sempre presente nella mente di alcuni.

Chi legga in modo del tutto acritico l’articolo di Gwyneth A. Spaeder ne ricava una descrizione di un Mons. Viganò credulone, forse ingenuo, di sicuro mal informato, ma chissà, forse legato ai famigerati gruppi “No vax” e che comunque parla e scrive con leggerezza, perché non si documento in modo adeguato.

Insomma, il lettore X potrà concludere: Mons. Viganò è inaffidabile.

Ora, l’articolo chiaramente ha due scopi. Il primo, ma non è il più importante, è quello comunque di dare un ulteriore assist alla furiosa campagna vaccinale governativa. E francamente ci piacerebbe molto capire perché gli amici di Corrispondenza Romana si sentono in dovere di appoggiare un governo che è già così prepotente di suo, da non avere bisogno anche di ascari di sostegno. Sarebbe bello se da CR venisse anche qualche giudizio sull’incomprensibile campagna vaccinale ora rivolta ai bambini da 5 a 11 anni, mentre già ci viene gioiosamente annunciato che tra pochi mesi si potrà procedere anche alla vaccinazione dei bimbi da 0 a 5 anni.

Ma lo scopo principale dell’articolo è quello di attaccare ancora – non è la prima volta – la figura di Mons. Viganò, cercando di screditarlo agli occhi dell’opinione pubblica.

Perché viene fatto questo?

Non lo sappiamo e non voglio azzardare giudizi affrettati, ma di sicuro la cosa è molto grave perché Mons. Viganò, vescovo, quindi successore degli Apostoli, è un punto di riferimento per tantissimi cattolici fedeli alla Tradizione, che si trovano smarriti nella confusione totale, nella compromissione con il mondo, di tanta parte del clero, a partire da Bergoglio e questa è una realtà che penso che gli amici di CR non possano negare.

Mons. Viganò non è certo l’unico religioso ad avere dimostrato coraggio, ma di sicuro è quello che si è esposto maggiormente, a suo totale rischio e pericolo, dimostrando un vero amore per la Verità e una vera preoccupazione da Pastore per il popolo cristiano.

E allora, perché attaccare Mons. Viganò? Questa domanda ce la siamo già posta in passato (ad esempio, vedi https://www.ilnuovoarengario.it/e-partito-lordine-attaccate-vigano/ ), ma adesso che gli attacchi (al plurale, perché non è il primo attacco di CR contro Mons. Viganò) vengono da Corrispondenza Romana, ci chiediamo il perché di questo fuoco amico.

Ma diventa lecito anche chiedersi: è proprio fuoco “amico”? O chi sono veramente gli amici di CR?

Per il bene di tutti, di un popolo cristiano che ha il diritto di avere guide vere e affidabili, per il bene della Chiesa, una risposta urge.

***

Di questo tema si era occupato alcuni mesi fa anche don Curzio Nitoglia, nel suo blog. Trovate elementi di riflessione a questo collegamento, e anche a questo.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: de mattei, deotto, di mattei, vigano



Categoria: Generale