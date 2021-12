Bestiario Tamponesco. Omaggio ai Professionisti del Gioco dei Tre Va(**)ini

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, scateni, ma non potevo proprio risparmiarmelo. Adesso che il governo dai metodi delinquenziali dopo aver creato “noi” e “loro” e avere incitato all’odio contro “loro”, dopo aver obbligato sotto ricatto le persone a sottoporsi a una terapia, genica, sperimentale, pericolosa e inefficace, si trova a dover affrontare il proprio fallimento (non certo quello di chi ha spacciato il farmaco, e di quelli che si sono fatti comprare per approvare e difendere l’inghippo, politici, medici, giornalisti ecc.) sono tornato a dare un’occhiata a Twitter e ho visto come al solito numerosi altri sociale. E ho raccolto un piccolo bouquet, che vi offro…

Cominciamo da questo post geniale di Vik van Brantegem:

E poi il Corriere del Terrore con l’anticipazione ferale:

Ma come! Ma gli esperti, mica i cretini come il Nobel Montagnier, quelli che con la Scienza ci giocano a palla, non ci dicevano che…

Pare proprio di no, se vediamo un po’ di cifre…

Ed ecco questo, in cui un certo Candela vuole “togliere” qualcosa ai no-cavia. Cioè? Ci faccia capire meglio, questo caso umano. Capisco che dover cominciare a sospettare di esse stato preso per i fondelli (e le conseguenze del siero a breve, medio e lungo termine sono ignote. Tenga le dita incrociate) bruci, ma che c’entrano quei poveretti che già sono discriminati? Fra l’altro abbiamo visto che una certa Antonella Clerici applaudiva a questo post. La conoscevamo, un’altra delusione umana e professionale.

E guarda guarda, abbiamo qui la Selvaggia Lucarelli, quella dei no-vax poltiglia verde, quella che non so perché mi riporta alla mente Catullo e il Carme XCVII, che forse comincia a nutrire qualche sospettuccio…

E qui invece abbiamo un membro di spicco delle Brigate Speranza (insieme a Ricciardi, la Zampa e altri…) che toglie il dito dalla diga della menzogna.

E vi consiglio di guardare questo brevissimo video, tanto per rinfrescare la memoria a noi e a loro:

E già, perché il racconto che ci hanno fatto era diverso, vero?

E “i migliori” quelli che con i GP si sentivano alti due metri e belli come Adone, giustamente guardavano dall’alto in basso i poveri untermeschen non inoculati. E motteggiavano…

Ed è solo umano che qualcuno, adesso, si prenda il piacere di una risata:

D’altronde, da qualcuna di queste persone voi comprereste un’auto usata, come dice quel bel proverbio americano? Guardate gli occhi, soprattutto, per favore…

E infatti qualcuno comincia a ragionare…

Non so chi sia l’autore di questo capolavoro che state per vedere, ma è veramente geniale. Avete notato come molti parlino di “senso civico”? Fra i peccati maggiori di cui dovranno rispondere i burattinai di questa tragica gara ci sarà quello di aver indotto persone innocenti a sottoporsi a una sperimentazione pesante, grave e spesso letale in base alla bugia di “farlo per gli altri”. Un mantra ripetuto anche da presunte Autorità Morali, in buona o cattiva fede, e che la dura realtà ha sbriciolato, sta sbriciolando. Mi sembra che l’autore abbia mostrato indulgenza eccessiva verso i giornalisti, che a mio modesto parere meriterebbero una collocazione molto più in basso…

C’è rimasto ancora qualcosa, nel cestino della raccolta.

E finiamo con un registro patetico. Ecco la testimonianza della Beresina di un partito politico che aveva suscitato tante speranze. Ma che purtroppo al consenso non unisce una leadership politicamente abile.

Poi, è Natale, no? Allora ecco una lettera a Gesù Bambino:

