Sarebbe Ora che Qualcuno Chiedesse Scusa. E poi Tacesse. Una Lunga Lista.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo che sarebbe ora che qualcuno cominciasse a chiedere scusa. Dopo le dichiarazioni del dott. Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute, che potete trovare qui, sul fatto che gli inoculati possono contagiare, altroché se lo fanno; dopo le dichiarazioni di altri, più o meno chiare, sul fatto che il buco non impedisce infezioni e contagi; dopo l’articolo di Marco Travaglio (che trovate qui) dovrebbero accadere due cose. Che ovviamente non avverranno, perché siamo nell’Impero della Menzogna e quelli il cui imperio subiamo rispondono ad altri Poteri, altri Interessi e non alla ragione o al benessere dei loro poveri sudditi o del Paese.

La prima dovrebbe essere l’immediata abolizione di ogni tipo di Green Pass, la cui inutilità – e la cui violazione di diritti sanciti dalla Costituzione, e dalla comune umanità – appare di giorno in giorno sempre più evidente. Ma dal momento che è lo strumento principale di un ricatto osceno, e la sua scomparsa priverebbe i cari produttori di siero di una fetta di guadagni da capogiro, i loro emissari non lo permetteranno.

La seconda cosa dovrebbero essere, come dicevo all’inizio, delle scuse. Da parte del Pontefice regnante; del Presidente della Repubblica; del Presidente del Consiglio e di tutto il liquame politico e giornalistico che si è affannato e ancora si affanna nella criminalizzazione di chi preferisce non far parte della più colossale (e criminale) sperimentazione medica della Storia. E che con l’inoculazione del siero ai bambini ha percorso un altro passo (orrendo) verso l’abisso della morale e della ragione.

Inocularsi il siero non è un atto d’amore, come improvvidamente la presunta Autorità Morale ha affermato, subito seguita a ruota dal codazzo di prelati ossequenti Il siero non difende nessuno se non se stessi; e anche lì con molta scarsa certezza. E secondo medici e scienziati che la campagna ben orchestrata e oliata delle case farmaceutiche ha cercato di ridicolizzare e mettere a tacere potrebbe ben essere che l’inoculazione sia all’origine delle famose varianti, oltre che di guai a breve, medio e lungo termine di cui ha parlato con competenza Arrendersi all’Evidenza in questo articolo.

Le persone che non vogliono subire l’inoculazione sono state sottoposte – lo sono ancora – a una campagna d’odio senza precedenti – e senza basi scientifiche – nel nostro Paese. Di questo abbiamo già dato qualche esempio ma ce ne sono di quotidiani. Ahimè.

Con ritardo, ma purtroppo le sue parole sono ancora ben attuali, riportiamo quanto detto da Marco Cosentino:

Marco Cosentino, docente al Centro Ricerche Farmacologia Medica dell’Università dell’Insubria: “Il vaccino offre una protezione soggettiva ma senza nessuna capacità di evitare un contagio delle vie aeree e di conseguenza una trasmissione del virus. Anzi, è più probabile che in queste condizioni una persona diventi in linea di principio portatore sano [del virus] e di conseguenza nemmeno sviluppi i sintomi che lo possono portare a controllarsi. E questo è esattamente quello che ci dicono le evidenze sperimentali. Qui ho riassunto molto sinteticamente quello che oggi ci risulta dai migliori studi. Senza dubbio la vaccinazione protegge dalle complicanze più gravi del Covid (non altissime: 60-86 per cento secondo gli studi migliori, che poi declina dopo 5-7 mesi, tanto’è vero che stiamo parlando di terze e anche quarte dosi). Ma sulla trasmissione del contagio, questo è l’aspetto su cui le vaccinazioni si stanno mostrando meno efficaci, dove la durata dell’effetto (posto che un effetto ci sia) è di poche settimane e l’intensità dell’effetto è estremamente ridotto. In media, anche nel migliore momento della copertura vaccinale, la trasmissione del contagio in un vaccinato è circa la metà di un non vaccinato [per poche settimane]. Quindi stiamo parlando di differenze veramente lievi. Mentre per quanto riguarda l’immunità dei guariti gli studi cominciano a essere molti almeno per quello che riguarda la possibilità di reinfezione, ed è abbastanza consolidata che l’immunità dei guariti è un’immunità solida e duratura, che arriva sicuramente almeno all’anno e probabilmente di più (ma semplicemente perché non abbiamo avuto ancora tempo di vedere fin dove arriva). Purtroppo nessuno si è ancora preso la briga di vedere se i guariti contagiano ma sicuramente si reinfettano poco e io ho la sensazione che contagino anche poco. Comunque il punto su cui vorrei insistere è che ormai molti studi solidi e coerenti sottolineano come debba essere necessariamente considerato nelle decisioni di salute pubblica l’importanza dei vaccinati nella diffusione del Covid. Sarebbe estremamente negligente ignorare che la popolazione vaccinata è un importante fonte di trasmissione del virus. Già basterebbe questo per concludere che l’obbligo vaccinale e la certificazione verde sono assolutamente inconsistenti dal punto di vista medico e scientifico”.

E questo è il collegamento al suo intervento al Senato:

***

Qui di seguito trovate un esempio di accadimenti, la cui responsabilità ricade direttamente sulle categorie citate prima. Per esempio, la lettera di protesta degli studenti di una professoressa sospesa:

E qui potete avere un ricordo della menzogna in cui si esercita quotidianamente il Commissario Lucertola:

***

Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) ha twittato: 22 luglio, #Draghi: “Il #greenpass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività, a divertirsi, a andare al ristorante, a partecipare a spettacoli, con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”.

Qui invece potete prendere atto del grado di inciviltà e di isteria in cui sprofondano cosiddetti giornalisti:

E sempre della stessa serie, vedete anche questo.

Non si capisce perché queste creature debbano sempre urlare (mi viene in mente una certa Licia Ronzulli). Il sospetto è che urlino perché si rendono conto della colossale debolezza delle loro tesi, e devono comunque dimostrare ai loro mandanti di avercela messa tutta. Se non riesco ad aver ragione, te meno (a urla).

Invece qui possiamo vedere un paio di “contrordine compagni”, di Giovanni Toti e Matteo PfizerMan Bassetti.

***

Chiudiamo questa penosa carrellata con parole di verità, postate da Fabio Tuiach, uno dei portuali di Trieste:

Su Canale Italia commentano l’arcivescovo Viganò e una dottoressa italiana che lavora in Kosovo e in Bosnia si dice stupita che lì vivono tutti normalmente anche con il Covid: senza mascherine, senza vaccini e senza lavaggio del cervello. Il Covid del resto esiste solo dove medici e politici si sono fatti comprare e lì c’è poco denaro invece e non serve il Great Reset. Quando avremo perso tutto forse prepareremo le ghigliottine per i politici traditori. Se tutti hanno tradito a chi chiedere giustizia? Alla magistratura o uno stato straniero? Nel frattempo vi consiglio sempre di pregare.

§§§

