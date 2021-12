Quello che Scalfari Crede di Aver Capito del Dio di Bergoglio. Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha letto il messaggio che l’arcivescovo Viganò ha scritto in occasione del Natale, e ne ha tratto spunto per una riflessione sull’ultimo editoriale di Eugenio Scalfari, che ha per tema Dio e Bergoglio. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, mi permetta di plagiare ed adattare il titolo qui sotto riferito a Mons. Viganò:

MESSAGGIO DI NATALE DI (mons.) EUGENIO SCALFARI. SOPRATTUTTO A CHI PRODUCE L’OPPRESSIONE.

L’editoriale di Eugenio Scalfari di oggi su Repubblica, sul Dio unico secondo Bergoglio, tratta la storia del cristianesimo come vorrebbe fosse Scalfari (secondo quanto spiegato durante l’ora di dottrina della sua Loggia): un artificio avviato da San Paolo, continuato da sant’Agostino e finalmente, dopo 2000 anni, ridimensionato da Bergoglio che finalmente sconfigge il politeismo. (Ma non spiega che lo fa con la divinità unica Pachamama).

Ci sono un paio di punti che vorrei riprendere.

Come nasce il cristianesimo secondo Scalfari: “Il cristianesimo era una delle tante comunità ebraiche che praticava, ognuna a suo modo, la religione diretta dai sacerdoti del Tempio”.

Perbacco! A ‘sto punto avevo deciso di usare Repubblica per accendere il fuoco.

Poi scorro avanti e leggo citazioni di Bergoglio. Che meritano esser ricordate perché Scalfari spiega che Bergoglio “in queste cose è preparatissimo…” (sic).

Bergoglio ha detto a Scalfari che (frasi virgolettate): “Quando Dio, che è unico per tutte le genti di tutto il mondo, ad un certo punto decide che vi sia una sua incarnazione per aiutare l’umanità a credere all’aldilà e a comportarsi adeguatamente, decide di incarnarsi, ma nel momento in cui si incarna, diventa uomo a tutti gli effetti, carne ed ossa, persino nel pensare e agire”.

Infatti sulla Croce si lamenta che Dio lo ha abbandonato.

Scalfari riscrive anche la Resurrezione: “Nel sepolcro l’uomo scompare e da quella grotta uscì in sembianza di spirito”. Perbacco! Scalfari non ha letto della incredulità gloriosa di San Tommaso, peccato!

Scalfari arriva finalmente al dunque, alla spiegazione della grandezza di Bergoglio.

Il problema (dice Scalfari) è “modernizzare la chiesa adeguandola alla società che compone il mondo ed ha le sue proprie religioni, alcune monoteistiche, ma con un dio proprio che non è quello della Bibbia, soprattutto quello raccontato dai vangeli”.

Ed ora la stoccata finale filo-bergogliana:

“Il papa che abbiamo oggi ha affermato e afferma costantemente che il dio creatore è unico in tutto il mondo, non può esistere un dio di proprietà di un solo popolo (parbleau! chissà che ne pensa il suo editore nipote del rabbino di Parigi)…. Papa Francesco dice il vero per chi crede in un dio: quel dio è uno solo, l’epoca degli dei è ormai di 2000 anni ed ha perso ogni senso”.

Scusiamo la confusione mentale di un quasi centenario (98 anni), ma ha ragione, Bergoglio vuole far fuori tutti gli dei di tutte le culture e proporre una sola divinità da adorare: la terra, la cui sacerdotessa è pachamama.

Si chiama religione ambientalista.

Ma per concludere propongo, per gli scettici, di riflettere su questo punto.

Scalfari è l’esempio ancora vivente della capacità di Bergoglio di convertire le pecorelle smarrite (quale è Scalfari).

Ma fra non molto Scalfari non sarà troppo grato a Bergoglio ed al suo apostolato di conversione.

Ohimè! propongo perciò, nella quarta domenica di Avvento, di pregare per l’anima di Eugenio Scalfari.

Mons ICS

§§§

