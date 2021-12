Hacia la democracia totalitaria. Si no despertamos, la culpa será nuestra

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, un fiel amigo de nuestro sitio nos ha enviado esta reflexión, que deberíamos haber publicado ayer, pero debido a los conocidos problemas (afortunadamente ya resueltos) de nuestro proveedor nos vimos obligados a posponerla. Buena lectura.

Un viaje educativo al borde del abismo

En la edición de Bussola Quotidiana de hoy (14 de diciembre) leo un editorial de Stefano Fontana (https://lanuovabq.it/it/ gratta-gratta-scopriamo-una- democrazia-totalitaria), que comparto plenamente en su contenido y que, entre líneas, ofrece mayéuticamente una respuesta a la pregunta que algunos se hacen finalmente: ¿por qué?

La pregunta no se refiere tanto al cómo -bajo el impulso de lo que ahora se puede definir como ex democracias occidentales- el mundo se ha embarcado en este camino autodestructivo. Al fin y al cabo, muchos lo habían previsto hace tiempo, y entre esos muchos encuentro a Giovannino Guareschi, escritor al que quiero mucho, un observador muy agudo de la sociedad y un sólido cristiano. En un cuento de 1950 escribió: “Si el Padre Eterno no interviene y si las cosas siguen así, el mundo se terminará, reducido a una simple corteza porque los gusanos se habrán comido toda la pulpa, un buen día se partirá y buenas noches al cubo”. Habiendo constatado entonces que la corteza también se ha derrumbado, el cristiano sabe que debe hacerse otra pregunta: ¿por qué la Providencia lo permite? Pero también aquí la respuesta se nos ha dado siempre y, con su análisis, Fontana da en el clavo, incitándonos a mirar una verdad eterna: nos hemos vuelto tibios y antes de que nos desguacen definitivamente se nos concede misericordiosamente una salida didáctica al borde del abismo.

Para entenderlo, no es necesario partir de una perspectiva cristiana; basta con una mirada moderadamente crítica. Amparados en tibias certezas, durante mucho tiempo nos creímos ricos y en posesión de una soberanía absoluta sobre nuestros destinos, mientras nos abandonábamos en los brazos de poderes y entidades que repartían el dolor en muchas partes del mundo, desde donde luego se destilaba en nuestra vida cotidiana.

Frente al sufrimiento infligido a mujeres y niños en nombre de inmundas estrategias de poder camufladas de razonables exigencias geopolíticas, hemos reaccionado con apatía e indiferencia como si fueran crónicas de otra galaxia. Como consecuencia ineludible, nos hemos plegado a la mentira, hemos desviado la mirada de la verdad y la justicia, nos hemos complacido en la fealdad material y moral hasta elevar a los altares la muerte en todas sus formas.

¿Pero hemos podido creer realmente que los que armaron la mano de los masacradores, de los destructores y de los corruptores se preocuparon por nuestro bien? ¿Que no volverían tarde o temprano su mirada también hacia nuestras casas? ¿De verdad creímos que sólo la vida de un niño sirio o de una madre armenia podía verse afectada por la inestabilidad social, la pobreza y la guerra?

¿Que sólo los médicos serían puestos en la calle por no querer aceptar el estatus de conejillo de indias? ¿Que frente a nosotros no se avecina ya la próxima medida absurda y ferozmente restrictiva que nos reducirá tarde o temprano a la pobreza?

Este es nuestro pecado, o si preferimos una fraseología más laica, nuestro ingenuo error epistemológico.

“Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. ¡Oh, si tuvieras frío o calor! Así que como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices: Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada; pero no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado por el fuego, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para cubrirte, para que no te avergüences de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; por tanto, sé celoso y arrepiéntete”.

Más secularmente, despertemos.

F.M.

Publicado originalmente en italiano el 16 de diciembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/12/16/verso-la- democrazia-totalitaria-se-non- ci-svegliamo-la-colpa-sara- nostra/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino