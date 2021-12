Nobile: Bergoglio Benedice il Capitalismo Inclusivo. Che Succhia Soldi agli Stati.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione su come il grande capitale mondiale, benedetto dal Pontefice regnante, stia, grazie alla psicopandemia e al siero genico, per altro inefficace nel bloccare contagio infezione, svuotando le casse di molti Stati, fra cui l’Italia. Oltre a causare danni collaterali enormi…buona lettura.

BERGOGLIO BENEDICE IL CAPITALISMO INCLUSIVO

Le interviste e le affermazioni, anche en passant, di certi personaggi influenti nella finanza e nella politica, non dovrebbero essere mai sottovalutate. Ancora meno quello che si dice negli appuntamenti annuali delle lobbies miliardarie – nel nostro caso – avvenute prima del Covid. Spesso ci aiutano a individuare alcuni meccanismi che hanno portato l’occidente nella dimensione di controllo totalitario attuale.

Non penso che oggi esista una parola più inflazionata di inclusivo (tranne per i non vaccinati). Sembra che l’aggettivo abbia iniziato a diffondersi nel 2014 nella conferenza sul Capitalismo Inclusivo tenuta a Londra. È stata promossa dalla Henry Jackson Society, un think tank britannico poco conosciuto ma influente, e dalla società di investimenti EL Rothschild. Hanno riunito i tycoon che controllano un terzo dei beni liquidi del mondo – le più potenti élite finanziarie e commerciali – per discutere la necessità di una forma di capitalismo più socialmente responsabile che benefici tutti. Tra gli altri erano presenti Carlo, principe del Galles e Christine Lagarde, all’epoca direttore generale del Fondo monetario internazionale, attualmente Presidente della Banca centrale europea.

I principali finanzieri hanno parlato sulle crescenti disuguaglianze globali e il ruolo delle banche e delle società nell’emarginare la maggioranza, rivendicando la necessità di un cambiamento.

Il co-presidente della Henry Jackson Society Inclusive Capitalism ha spiegato che “il contratto sociale tra il sistema capitalista e la cittadinanza può veramente rompersi, con risultati imprevedibili ma gravemente dannosi”.

Temono una rivolta popolare? Sembra di si. Infatti alcuni osservatori presenti hanno rilevato nell’élite una poco velata paura. La crescente esclusione della stragrande maggioranza della popolazione planetaria, dicono, sotto decenni di business capitalista potrebbe essere la sua stessa rovina.

Al NY Observer Lady Lynn Forester de Rothschild ha detto il motivo per cui era preoccupata:

“Penso che molti ragazzi non hanno né soldi né speranza, e questo è davvero brutto. Perché poi si arrabbieranno con l’America. Con questa iniziativa speriamo che attraverso gli sforzi di tutti i CEO decenti tutti i ragazzi senza lavoro si sentano ottimisti”.

Nel 2013 ai dirigenti d’azienda cinesi la signora de Rothschild, ha detto “Credo che sia nostro dovere aiutare a far credere [far credere!] a tutte le persone che l’ascensore funziona per loro… che qualunque sia la tua stazione di nascita, puoi salire su quell’ascensore verso il successo. […] Come uomini d’affari, abbiamo una ragione pragmatica per fare le cose per il bene di tutti, in modo che il governo non intervenga in modo improduttivo con gli affari… Penso che sia imperativo per noi ripristinare la fede nel capitalismo e nei liberi mercati”.

Detto terra-terra: azzeriamo i governi e la democrazia e prendiamo in mano l’economia sennò affoghiamo e il popolo ci farà la pelle. Cosa che i Klaus Schwab, i Rockefeller & Co hanno confermato in più occasioni, vedi il commento di Draghi nel dicembre 2020 durante l’incontro del Gruppo dei 30: “Proteggere tutti i lavoratori ma non tutte le imprese”, definite dall’attuale PM imprese zombie. https://www.controradio.it/imprese-zombie-perche-secondo-draghi-bisognerebbe-eliminarle/

Le vaccinazioni imposte in varie forme, i lockdown e i pass rappresentano la disfatta dei governi democratici e la vittoria dell’élite, solo i malati mentali e gli sprovveduti non se ne accorgono.

Se poi i vaccinati possono infettarsi, infettare e morire, significa che le Big pharma, gestite sempre dai bulli, mirano a impoverire gli Stati per poi tenerli sotto i piedi del loro potere finanziario. Basterebbe pensare a quanti miliardi gli Stati pagano per comprare sieri genici che nemmeno proteggono.

Ogni dose costa dai circa 20 ai 25 euro. Moltiplicate per milioni di abitanti, bambini inclusi, e avrete la cifra monstre che svuota le casse italiane e di altri paesi compiacenti all’élite. Poi moltiplicate per ogni richiamo e capirete che tra breve il governo Draghi, o chi per lui, aumenterà il costo della vita fino a ridurci a paese del terzo mondo.

A questo punto è ragionevole pensare che le devastazioni economiche e psicologiche, nonché le divisioni sociali e familiari create dal Covid, soprattutto dai vaccini, mirano proprio a annichilire la popolazione. Lo scopo è quello di far accettare una nuova forma di economia ipergestita e controllata digitalmente dai soliti bulli che si sono arricchiti in maniera vertiginosa distruggendo l’equilibrio del libero mercato. Predatori privi di scrupoli che hanno succhiato energie e sangue ai popoli – vedi l’arroganza spregevole delle Big pharma e delle Big tech – oggi vogliono punire chi ha sempre lavorato onestamente, ostentando una bontà missionaria alla quale possono credere solo individui come il vescovo di Roma.

Infatti, a dargli un mano, anzi la benedizione, c’è Bergoglio che nel novembre 2019, invitando il Consiglio per un Capitalismo Inclusivo in Vaticano, ha detto : “È necessario e urgente un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l’umanità e il Pianeta si trovano ad affrontare. […] Avete raccolto la sfida, cercando modi per rendere il capitalismo uno strumento più inclusivo per il benessere umano integrale”.

Come sappiamo, a due anni di distanza da quella benedizione, le cose stanno andando diametralmente dalla parte opposta. Bergoglio, lo sappiamo, non è un’aquila. Ma ci domandiamo, collabora per oscurare le ultime luci del cristianesimo facendo il tonto, oppure è davvero tale?

Alla sua corte vaticanese erano invitati, tra gli altri, gli amministratori delegati della Bank of America e BP, Visa, Mastercard, il presidente della Fondazione Rockefeller Rajiv Shah e l’inviato speciale per il clima delle Nazioni Unite Mark Carney. Nella foto di famiglia alla destra di Bergoglio possiamo vedere Lynn Forester de Rothschild, vedi: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-francis-economy-inclusive-capitalism.html

Ovviamente i bulli che ci hanno regalato il Covid, le restrizioni incostituzionali e i vaccini hanno posto il loro santo protettore nella pagina principale del loro sito, vedi https://www.inclusivecapitalism.com/ Come dire: Dio è con noi!

Agostino Nobile

