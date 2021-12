Siero Genico ai Bambini? 16.000 Scienziati e Medici Dicono: NO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante offrire alla vostra attenzione questo articolo di The Defender, (a cui vi rimandiamo per i numerosi collegamenti) nel momento in cui nel nostro Paese sta per mettersi in moto un’operazione che non mi sembra eccessivo definire mostruosa: sottoporre a un siero genico sperimentale dei bambini che sicuramente – e gli studi su questo non lasciano spazio a dubbi – non ne hanno bisogno. Questa operazione, condotta con un cinismo straordinario da parte di politici, media e medici, come leggerete non ha senso. C’è da chiedersi quali siano le molle di questo meccanismo abnorme. In precedenza SC aveva trattato l’argomento in questo articolo. Buona lettura, e condivisione, a tutti i livelli.

§§§

Prima di vaccinare il vostro bambino – il che è irreversibile e potenzialmente dannoso in modo permanente – scoprite perché 16.000 medici e scienziati medici di tutto il mondo hanno firmato una dichiarazione che dichiara pubblicamente che i bambini sani NON dovrebbero essere vaccinati per il COVID-19.

A nome di questi M.D. e Ph.D., ho pubblicato una chiara dichiarazione che delinea i fatti scientifici dietro questa decisione:

Il mio nome è Robert Malone, e vi parlo come genitore, nonno, medico e scienziato. Di solito non leggo da un discorso preparato, ma questo è così importante che ho voluto assicurarmi di avere ogni singola parola e fatto scientifico corretto.

Sostengo questa dichiarazione con una carriera dedicata alla ricerca e allo sviluppo dei vaccini. Sono vaccinato per COVID e sono generalmente pro-vaccinazione.

Ho dedicato tutta la mia carriera allo sviluppo di modi sicuri ed efficaci per prevenire e trattare le malattie infettive.

In seguito, pubblicherò il testo di questa dichiarazione in modo che possiate condividerla con i vostri amici e familiari.

Prima di iniettare il vostro bambino – una decisione che è irreversibile – volevo farvi conoscere i fatti scientifici su questo vaccino genetico, che è basato sulla tecnologia del vaccino mRNA che ho creato:

Ci sono tre questioni che i genitori devono capire:

Il primo è che un gene virale sarà iniettato nelle cellule dei vostri figli. Questo gene costringe il corpo di vostro figlio a produrre proteine spike tossiche. Queste proteine spesso causano danni permanenti negli organi critici dei bambini, tra cui:

Il loro cervello e il sistema nervoso.

Il loro cuore e i vasi sanguigni, compresi i coaguli di sangue.

Il loro sistema riproduttivo.

Questo vaccino può innescare cambiamenti fondamentali al loro sistema immunitario.

Il punto più allarmante è che una volta che questi danni si sono verificati, sono irreparabili:

Non si possono riparare le lesioni nel loro cervello.

Non si possono riparare le cicatrici del tessuto cardiaco.

Non si può riparare un sistema immunitario geneticamente resettato.

Questo vaccino può causare danni riproduttivi che potrebbero colpire le generazioni future della vostra famiglia.

La seconda cosa che dovete sapere è il fatto che questa nuova tecnologia non è stata adeguatamente testata.

Abbiamo bisogno di almeno 5 anni di test/ricerca prima di poter capire veramente i rischi.

I danni e i rischi delle nuove medicine spesso si rivelano molti anni dopo.

Chiedetevi se volete che vostro figlio faccia parte dell’esperimento medico più radicale della storia umana.

Un ultimo punto: la ragione che vi danno per vaccinare vostro figlio è una bugia.

I vostri figli non rappresentano alcun pericolo per i loro genitori o nonni.

In realtà è il contrario. La loro immunità, dopo aver preso il COVID, è fondamentale per salvare la vostra famiglia se non il mondo da questa malattia.

In sintesi: non c’è alcun beneficio per i vostri figli o per la vostra famiglia nel vaccinare i vostri figli contro i piccoli rischi del virus, dati i noti rischi per la salute del vaccino con cui, come genitori, voi e i vostri figli potreste dover convivere per il resto della loro vita.

L’analisi rischi/benefici non è nemmeno vicina.

Come genitore e nonno, la mia raccomandazione è di resistere e combattere per proteggere i vostri figli.

RW Malone, M.D.

Responsabile medico e normativo, Progetto Unity

Presidente, Alleanza internazionale dei medici e degli scienziati medici

***

Ancora sulla logica contorta di vaccinare i bambini per proteggere gli anziani

“Mai nella storia dell’umanità gli anziani hanno richiesto ai giovani di correre rischi, fare sacrifici e morire per preservare gli anziani. Abbiamo un dovere fiduciario verso i nostri figli. I vecchi si sacrificano per i bambini in una società morale, in una società robusta, in una società di cui siamo orgogliosi. Non diciamo ai bambini di correre dei rischi per preservare gli anziani. Dobbiamo alzarci e fare una scelta morale e una scelta etica per i nostri figli”. – Robert F. Kennedy, Jr. testimonianza davanti alla legislatura dello Stato della Louisiana

Ho preso coscienza per la prima volta della logica contorta del vaccinare i bambini per proteggere gli anziani quando ho visto la campagna di “marketing indiretto” della CNN per vaccinare i bambini con un prodotto sperimentale della Pfizer senza licenza.

Dopo lo shock della realizzazione che quello che stava succedendo era che la Pfizer usava la CNN come surrogato per fare pubblicità direttamente ai bambini, spingendo così la domanda dei consumatori e inducendo l’USG/CDC ad acquistare ulteriori vaccini EUA SARS-CoV-2 non autorizzati dalla Pfizer, mi sono preso del tempo per rivedere la clip più attentamente e pensare a ciò che era stato storyboardato e sceneggiato.

Non sono più sicuro che i bambini fossero il mercato di destinazione – penso che fossero gli anziani che guardano la TV e assorbono la costante raffica di fearporn della CNN sulla SARS-CoV-2.

Il pezzo della CNN/Sesame Street sta in realtà promuovendo la logica che una nonna anziana dovrebbe programmare e trasportare suo nipote per ricevere un prodotto medico sperimentale senza licenza, e che è la nonna che sta sostenendo che il bambino dovrebbe accettare questa procedura.

Avendo postato questa osservazione su Twitter, naturalmente sono stato immediatamente ridicolizzato e diffamato da vari oscuri media, che sembrano pensare che gli attacchi personali ad hominem siano un ragionevole sostituto per esaminare la logica delle mie affermazioni.

“L’uso di figure fidate e amate in questo assalto propagandistico per indurre i bambini a sottoporsi come cavie a iniezioni con un prodotto medico sperimentale ad alto rischio a responsabilità zero senza benefici provati per i bambini è inconcepibile e rivoltante. Big Pharma ha trasformato Big Bird in un predatore di bambini”. – Robert F. Kennedy, Jr.

Fermatevi un momento. Pensate a quello che sta succedendo qui.

Se prendete la decisione di somministrare questo prodotto a vostro figlio, o permettete allo Stato di inserirsi nella famiglia e costringervi a vaccinare vostro figlio, c’è la possibilità che vostro figlio sia seriamente danneggiato dal vaccino.

La probabilità che questo accada è molto maggiore della probabilità che vostro figlio sia seriamente danneggiato dalla SARS-CoV-2.

È probabile che questo sia particolarmente vero nel caso della variante Omicron. Nonostante il fearporn a cui potreste essere sottoposti dalla CNN e da altri media. Questo è un fatto scientifico.

“Credo che sia ora di fermarsi. Bambini, cos’è questo suono? Guardate tutti – cosa sta succedendo”. – Buffalo Springfield, “For What Its Worth”

Francamente, sono davvero stanco della propaganda coordinata, della censura e dell’ingegneria sociale promossa dalla Pfizer, dai “funzionari della sanità pubblica”, dai media e dai governi di tutto il mondo.

Forse lo siete anche voi? Se è così, siete nel 20-30% della popolazione globale che è sempre più consapevole di essere stata ingannata. Beh, in realtà (chiamandolo per quello che è), mentito attivamente e manipolato psicologicamente.

La dichiarazione preparata all’inizio di questo post è nata quando sono andato a Porto Rico lo scorso fine settimana per incontrare i colleghi che sostengono la International Alliance of Physicians and Medical Scientists, forte di oltre 16.000 persone, dove abbiamo preparato una dichiarazione schietta e concisa per avvertire i genitori di ciò che stanno firmando se accettano di seguire la narrativa che ci viene venduta così attivamente, e far vaccinare i loro figli.

Questo è stato poi videoregistrato come una dichiarazione che viene distribuita in tutto il mondo attraverso molti canali decentralizzati in modo che i censori non possano rimuoverla.

E poi abbiamo tenuto un evento di domande e risposte in live-streaming incentrato sulla vaccinazione dei bambini con il vaccino SARS-CoV-2 della Pfizer. L’evento su invito ha visto la partecipazione di oltre 50 medici locali, operatori sanitari e genitori.

Il testo della dichiarazione all’inizio di questo post è davvero schietto e può sembrare scioccante per alcuni. Ma penso che il tempo per analizzare attentamente la verità sia passato da tempo. I bambini vengono danneggiati nella corsa insensata per ottenere la vaccinazione universale.

Pochi, se non nessuno, sono usciti con una dichiarazione così breve e chiara sulla realtà di ciò che ai genitori e ai loro figli viene chiesto o costretto a fare dai burocrati del governo.

Ma così tanti sono stati sottoposti a così tanta propaganda – tale ipnotismo intenzionale – da accettare la logica che è una buona idea vaccinare i nostri figli con un prodotto sperimentale che è associato a tossicità inaccettabili e irreparabili al fine di proteggere la piccola frazione della popolazione ad alto rischio di morte e ricovero.

Secondo gli ultimi dati del CDC, più del 60% della popolazione totale degli Stati Uniti è stata vaccinata, e circa il 45% dell’intera popolazione è già stata infettata dal virus, ha recuperato e sviluppato un’immunità naturale.

Gli anziani sono fortemente vaccinati.

I vaccini non impediscono di essere infettati, replicare alti livelli di virus e diffondere l’infezione ad altri.

Lo dirò di nuovo – gli anziani sono altamente vaccinati.

Il problema è che i vaccini non stanno facendo quello che dovrebbero fare – prevenire l’infezione e la diffusione del virus. Questo è ancora di più il caso della variante Omicron.

Quindi cosa fare?

Iniziare a vaccinare i bambini che – a meno che non abbiano altri problemi gravi – si scrollano di dosso la malattia COVID-19 come fanno con la maggior parte degli altri virus respiratori a RNA?

O iniziare a permettere ai medici di trattare i pazienti COVID-19 in ambiente ambulatoriale per evitare che arrivino mai all’ambiente ospedaliero dove (quasi esclusivamente negli Stati Uniti) sono immunosoppressi con alti livelli di desametasone, messi in uno stato simile al coma e collegati a un ventilatore, e trattati con Remdesivir (che è chiaramente tossico e imita molte delle tossicità del virus)?

Questa è una follia.

E riflette una profonda arroganza da parte dell’élite Pharma-Govie-World Health.

Affermano di capire così bene l’immunologia, la virologia e la biologia evolutiva che possono liberamente armeggiare con la vita dei nostri bambini usando una tecnologia sperimentale e un prodotto vaccinale affrettato che non è né sicuro né efficace in base alle norme e al consenso bioetico che sono stati sviluppati e applicati per decenni.

Credono di poter iniettare una nuova tecnologia non provata e migliorare il sistema immunitario umano altamente evoluto che si è sviluppato nel corso dei millenni per resistere alla pressione del virus RNA respiratorio.

Arroganza è il termine più gentile che mi viene in mente.

“So che nessuno mi mostrerà tutto. Tutti noi andiamo e veniamo sconosciuti. Ognuno così profondo e superficiale. Tra il forcipe e la pietra. Ho guardato i marcatori di granito, quegli omaggi alla finalità, all’eternità. E poi ho guardato me stesso qui. Pollo che gratta per la mia immortalità”. – Joni Mitchell “Hejira

Nessuno di noi è immortale.

Nonostante gli obiettivi dell’agenda del transumanesimo. La morte non può essere evitata. Attraversiamo questo mondo e speriamo di lasciarlo un po’ migliore quando ce ne saremo andati. I nostri figli sono l’unica vera eredità, l’unica vera forma di immortalità.

Per favore, proteggeteli, e non chiedete loro di fare sacrifici con la loro salute per conto vostro. Sapete che questo è sbagliato. Quindi fate la cosa giusta. E prendete la cosa seriamente.

Pensate a lungo e intensamente prima di intraprendere un’azione che non potrà mai essere annullata.

(Originariamente pubblicato da Robert W. Malone. M.D., M.S. su Substack).

§§§

