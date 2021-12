Müller: Soros, Bill Gates e Schwab Vogliono Creare “l’Uomo Nuovo”.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo apparso su RT France e che riporta il caso suscitato in Germania dalle dichiarazioni del cardinale Gerhard Müller. Buona lettura.

"[they] proclaim loudly that this is an opportunity to push their agenda, an agenda based on fraud, specifically the opinion that we can use modern technology to bring forth a new creation […]"

His Eminence Kardinal Müller, former Prefect of the CDF. pic.twitter.com/JSkWWFTSg4

— St. Boniface Institute (@Inst_StBoniface) December 6, 2021