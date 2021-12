Marco Travaglio e Tutte le Bugie (Pericolose) di Mario Draghi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, capita di rado, ma capita: e così ci troviamo a portare alla vostra attenzione l’editoriale che Marco Travaglio direttore de Il Fatto Quotidiano, ha scritto sul discorso che Mario Draghi avrebbe dovuto pronunciare e invece non ha pronunciato, e sulla politica di estorsione, ricatto e menzogna che il Commissario Lucertola e il Furiere Siringa continuano a portare avanti, nell’interesse più degli spacciatori di pseudo-vaccini che del Paese e delle persone che sono stati chiamati ad amministrare. Pensiamo che non molti dei lettori di Stilum vedano il Fatto Quotidiano: e per questo ve lo proponiamo. Buona lettura.

§§§

Il discorso che Draghi non ha tenuto.

di Marco Travaglio

«Care italiane e cari italiani, abbiamo sbagliato totalmente la comunicazione sul Covid e sui vaccini, un po’ perché disorientati dai continui stop&go della scienza, un po’ perché dire la verità avrebbe scoraggiato molti di voi dal vaccinarvi.

Me ne scuso e prometto di non farlo più.

Le bugie hanno le gambe corte, smentite ogni giorno dai dati che aumentano la sfiducia nelle autorità e portano acqua al mulino No Vax.

La verità è che i vaccini “durano” molto meno del previsto e non immunizzano dal rischio di contagiarsi e contagiare.

Quindi abbiamo sbagliato a fissare in 12 mesi la durata del Green Pass e in 9 quella del Super Green Pass: secondo l’Iss, dopo 5 mesi dalla seconda dose “l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia scende dal 74 al 39%”.

In più ci siamo scordati di rendere revocabile la carta verde, lasciando i vaccinati contagiati liberi di infettare col lasciapassare. Io per primo ho sbagliato a promettere “un Natale normale per i vaccinati”, creando l’equazione antiscientifica “vaccinato uguale immune” e l’illusione controproducente di “zone protette” col Super Green Pass, che non protegge nessuno, anzi induce chi lo possiede a trascurare distanze, mascherine e tamponi.

Quindi aboliremo il Super Green Pass e il Green Pass per lavorare, inutilmente discriminatori e dannosi.

Abbiamo diviso l’Italia in buoni e cattivi, mettendo i vaccinati contro i No Vax (per non parlare dei bimbi), additati come untori e unica causa di un contagio che invece è figlio di molti fattori: i No Vax, i vaccinati “scoperti”, i ritardi sulla terza dose, l’inerzia sulle distanze e l’aerazione in scuole, bus, metro e treni regionali, l’abbandono del tracciamento e la folle revoca dello smart working negli uffici pubblici.

Unici al mondo col Green Pass per lavorare, non siamo affatto i primi della classe: almeno 13 Paesi hanno Rt e decessi più bassi dei nostri.

E anche in quelli con più vaccinati di noi la pandemia avanza a prescindere.

Quindi diffidate dei fanatici No Vax e Sì Vax e leggete i dati dell’Iss: dal 22 ottobre al 21 novembre (senza Omicron) i ricoverati nei reparti ordinari sono stati 4.402 non vaccinati e 4.532 vaccinati (1.616 da meno di 5 mesi e 2.916 da più di 5 mesi) e, nelle terapie intensive, rispettivamente 618 e 348.

Con l’85% di copertura, la percentuale dei No Vax è molto più alta, ma pure quella dei vaccinati in ospedale è spaventosa rispetto all’illusione che abbiamo avallato.

Quindi continuate a vaccinarvi, ma respingete la retorica dell’altruismo: quello è un atto di sano egoismo, perché l’unica certezza che dà è abbattere il rischio di Covid in forma gravissima o mortale.

Di più non possiamo garantire: di bugie ve ne abbiamo già raccontate troppe».

Marco Travaglio

14 Dicembre 2021

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: draghi, travaglio



Categoria: Generale