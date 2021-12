Cionci : sommes-nous prêts pour l’anti-Pape Jean XXIV ? Réponse à Lone Piper.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Andrea Cionci, mis en cause avec bienveillance par Pifferaio Solitario hier sur les pages de Stilum Curiae, nous a envoyé cette réponse. Bonne lecture.

§§§

Je remercie sincèrement Marco Tosatti et Lonely Piper d’avoir affronté la désormais “innommable” Magna Quaestio. Je dois dire, cher joueur de flûte, que votre dernière question m’a cependant fait paniquer. Deux ans de travail (gratuit) autour de 160 articles dans lesquels j’ai exploré toute la question, dans les détails les plus cachés, la résumant de toutes sortes de manières, recourant même à des métaphores et des fables, me répétant jusqu’à ce que cela devienne insupportable, j’ai pourtant pas encore réussi à faire passer le sens général du plan B du pape Ratzinger.

C’est ma faute : je réessaye.

Acculé par la mutinerie du clergé moderniste qui voulait qu’il abdique, Benoît XVI a publié une Declaratio annonçant, en fait, un auto-exil dans un siège empêché. Ce que nous avons été habitués à percevoir depuis huit ans comme un renoncement à la papauté ne l’était pas du tout, et je l’ai prouvé. Je sais : c’est fou, mais si vous ne changez pas radicalement de paradigme, vous ne comprendrez pas la question.

Cette Declaratio, “aussi candide qu’une colombe et aussi rusée qu’un serpent”, a permisà Ratzinger 1) de ne pas abdiquer et de rester le seul pape dont il parle depuis 8 ans sans expliquer lequel 2) de faire prendre sa Declaratio pour un renoncement 3) qu’ainsi ils donneraient lieu à un conclave nul (le pape étant vivant et non abdicateur) qui élirait nécessairement un anti-pape : François.

De cette façon, Ratzinger s’assura qu’une partie du clergé désormais irrécupérable entrerait, à cause de sa soif de pouvoir, dans un schisme, purifiant ainsi l’Église. Ainsi, Benoît XVI n’a pas du tout détruit la papauté, mais comme Agamben l’avait déjà compris, par un geste brillant – probablement préparé depuis des décennies – il l’a énormément renforcée en permettant enfin à un schisme purificateur de se produire, libérant l’Église des fruits pourris du Concile, sauvant la foi catholique et toutes les âmes du monde d’aujourd’hui et dans les siècles à venir.

Pourquoi Ratzinger ne dit-il pas clairement qu’il est le pape ? D’une part, il ne peut pas car il est vraiment contrôlé, comme en témoigne Vittorio Messori ICI : https://www.homelie.biz/2021/12/pape-et-antipape-l-enquete-messori-le-pape-ratzinger-est-detenu-au-secret-44eme-partie.html , d’autre part, il se limite pour ne pas perdre le statut de siège empêché là où l’évêque ne peut, en effet, communiquer librement. Pour cette raison, pour l’instant Benoît confirme la situation canonique avec des messages logiques subtils qui sont totalement sans équivoque dans un système qu’il utilise, appelé le “Ratzinger Code”, certifié par divers experts ICI : https://www.homelie.biz/2021/11/benoit-xvi-les-specialistes-le-ratzinger-code-est-reel-decoder-les-lettres-au-cardinal-brandmuller.html . Il viendra un moment de vérité, n’en doutez pas. En tout cas, sa Declaratio, qui n’est PAS une renonciation, mais une annonce non juridique de l’auto-école dans un siège empêché, est déjà consignée dans l’histoire et le droit canon et peut désormais être reconnue et dénoncée pour ce qu’elle est. Un synode provincial suffirait pour vérifier que l’évêque de Rome est empêché.

Par conséquent, le « Pape François » n’a jamais existé et rien de ce qu’il a fait en huit ans n’est valable. Pouf, le cauchemar s’est évanoui dans une « combustion eschatologique ».

Maintenant, le fait est que si vous allez à un prochain conclave avec 80 non-cardinaux nommés par l’antipape, un autre antipape sera élu. Par conséquent, si nous continuons à prêter attention, d’une part au mainstream vendu en masse au bergoglisme, d’autre part aux sédévacantistes traditionnels qui ne veulent pas comprendre ou discuter de l’enquête sur le Plan B, qui légitiment Bergoglio avec des inepties canoniques et qui, pour finir, jettent de la boue sur le détesté Ratzinger, avant de résoudre la question, nous devrons faire un autre tour de manège avec un antipape Tagle, ou Zuppi, ou Maradiaga, qui portera le nom de Jean XXIV. Comprenez-vous, cher Pifferaio, quel est le drame ?

Mais alors où est le problème – objectera-t-il – si tout a été explicité ? Le problème réside dans le fait que la question posée par Cionci, (un modeste journaliste qui s’est contenté de reconstituer les faits, documents et découvertes d’autrui), est écartée, comme s’il s’agissait d’un divertissement pour les amateurs de fiction et de religion. des romans. C’est « un fantasme de complot », comprenez-vous ? « Des histoires d’Agatha Christie », me dit un prélat. Le seul scénario qui offre une explication parfaitement cohérente du point de vue canonique, théologique, probatoire, documentaire, testimonial, historique, prophétique, est écarté en deux mots dans cet abattoir et/ou conservé comme Cendrillon, dans la cuisine en train de faire la vaisselle.

Le haut clergé, même s’il l’a compris, est totalement immobilisé par crainte d’éventuelles représailles de l’antipape. Les seuls qui pourraient faire quelque chose sont les journalistes, mais 98% d’entre eux sont vendus en stock au bergoglisme, les 2% restants sont pris en otage par des traditionalistes anti-ratzingériens, et les deux catégories empêchent le débat sur ce qui est la clé de voûte de tout.

Maintenant, je me rends compte que c’est une question énorme, gigantesque, choquante et incroyable, mais comme je ne veux pas passer pour un imbécile en colportant des complots insensés, j’ai illustré avec une extrême rigueur ce que j’affirme en 46 chapitres d’enquête, que vous trouverez à la fin de cette page : https://www.homelie.biz/2021/12/le-pape-ratzinger-l-interview-d-henry-sire-et-les-incomprehensions-des-traditionalistes-a-propos-du-plan-b-de-benoit-xvi.html

Il n’est pas nécessaire de tout lire, mais je vous recommande absolument de passer une demi-heure à lire les parties 1, 2, 5, 6 – 14. La question canonique, et confirmation du Ratzinger Code : c’est gagnant-gagnant.

Pour ma part, vous pouvez demander à mon ami Tosatti mon email privé, si vous avez des doutes, et je me ferai un plaisir de vous répondre.

À ce stade, je ne peux que continuer à écrire tous les jours dans mes journaux, je ne peux pas m’en empêcher. Soit mes collègues du Vatican viennent à mon secours (on parle, on discute, on décortique la question) et au moment de la mort de l’un des deux hommes en soutane blanche on aura une opinion publique mature, soit il faudra aller faire des selfies avec Jean XXIV antipape, en attendant le Grand Prélat. Moi, plus que cela, je ne peux pas faire.

Merci pour votre lettre.

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, cionci, pifferaio solitario



Categoria: Generale