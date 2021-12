Cionci: Siamo pronti per antipapa Giovanni XXIV? Risposta a Pifferaio Solitario.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Andrea Cionci, chiamato in causa benevolmente da Pifferaio Solitario ieri sulle pagine di Stilum Curiae, ci ha inviato questa risposta. Buona lettura.

Siamo pronti per antipapa Giovanni XXIV? Risposta a Pifferaio solitario.

Ringrazio davvero di cuore Marco Tosatti e Pifferaio solitario per aver affrontato l’ormai “innominabile” Magna Quaestio. Devo dire, caro Pifferaio, che la Sua domanda finale mi ha però gettato nel panico. Due anni di lavoro (gratuito) circa 160 articoli in cui ho sviscerato tutta la questione, nei più reconditi dettagli, riassumendola in tutte le salse, perfino ricorrendo a metafore e favole, ripetendomi fino a diventare insopportabile, eppure non sono riuscito ancora a far passare il senso generale del Piano B di papa Ratzinger.

Colpa mia: provo nuovamente.

Messo alle strette dall’ammutinamento del clero modernista che voleva farlo abdicare, Benedetto XVI ha pronunciato una Declaratio con cui annunciava, di fatto, un auto-esilio in sede impedita. Quella che siamo abituati a percepire da otto anni come rinuncia al papato, non lo era affatto, e l’ho dimostrato. Lo so: è pazzesco, ma se non si cambia radicalmente paradigma, non si capirà la questione.

Questa Declaratio, “candida come una colomba e astuta come un serpente”, ha dato modo a Ratzinger 1) di non abdicare e rimanere quell’unico papa di cui parla da 8 anni senza spiegare quale 2) di far sì che i modernisti scambiassero la sua Declaratio per una rinuncia 3) che in tal modo dessero luogo a un conclave nullo (a papa vivo e non abdicatario) che eleggesse, per forza, un antipapa: Francesco.

In questo modo, Ratzinger ha fatto sì che una parte del clero ormai irrecuperabile si scismasse da sola, grazie alla propria bramosia di potere, purificando la Chiesa. Quindi, Benedetto XVI non ha affatto distrutto il papato, ma come aveva già compreso Agamben, con una mossa geniale – probabilmente preparata da decenni – lo ha enormemente rafforzato permettendo che avvenga finalmente uno scisma purificatorio, liberando la Chiesa dei frutti marci del Concilio, salvando la fede cattolica e tutte le anime del mondo da qui ai prossimi secoli.

Perché Ratzinger non dice chiaramente che è il papa? Da un lato, non può perché è realmente controllato, come testimoniato da Vittorio Messori QUI https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/29726687/vittorio-messori-rivela-papa-benedetto-tenuto-all-oscuro-disinformato-non-riceve-i-giornali-non-rivelero-le-cose-che-mi-ha-d.html , dall’altro lato si auto-limita per non far decadere lo status di sede impedita dove il vescovo non può, appunto, comunicare liberamente. Per questo motivo, per ora Benedetto ci conferma la situazione canonica con sottili messaggi logici del tutto inequivocabili in un sistema da lui usato detto “Codice Ratzinger”, certificato da diversi esperti QUI https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/29422686/benedetto-xvi-codice-ratzinger-reale-decodificate-lettere-cardinal-brandmuller.html . Arriverà un momento della verità, non dubiti. In ogni caso, la sua Declaratio,che NON è una rinuncia, ma un annuncio non giuridico di auto-esilio in sede impedita, è già consegnata alla storia e al diritto canonico e fin da ora può essere riconosciuta e denunciata per quello che è. Basterebbe un sinodo provinciale per verificare che il vescovo di Roma è in sede impedita.

Quindi, il “papa Francesco” non è mai esistito e nulla di quanto da lui fatto in otto anni ha validità. Puf, svanito l’incubo in una “combustione escatologica”.

Ora, il fatto è che se si andrà a un prossimo conclave con 80 non-cardinali nominati dall’antipapa, verrà eletto un altro antipapa. Quindi, se si continua a dare retta, da un lato al mainstream venduto in blocco al bergoglismo, dall’altro ai tradizional-sedevacantisti che non vogliono capire, né discutere l’inchiesta sul Piano B, che legittimano Bergoglio con follie canoniche e, per giunta, gettano fango sull’odiato Ratzinger, prima di risolvere la questione ci dovremo fare un altro giro di giostra con un antipapa Tagle, o Zuppi, o Maradiaga che avrà il nome di Giovanni XXIV. Capisce, caro Pifferaio, quale è il dramma?

Ma allora dov’è il problema – obietterà – se tutto è stato esplicitato? Il problema sta nel fatto che la questione sollevata da Cionci, (modesto giornalista che si è solo limitato a riordinare fatti, documenti e scoperte altrui), viene tenuta in disparte, come fosse un divertissement per appassionati di romanzi fanta-religiosi. E’ “una fantasia complottista”, capisce? “Roba alla Agatha Christie”, come mi disse un prelato. L’unico scenario che offre una spiegazione perfettamente coerente dal punto di vista canonico, teologico, probatorio, documentale, testimoniale, storico, profetico, a questo macello viene cassata in due parole e/o tenuta come Cenerentola, in cucina a lavare i piatti.

L’alto clero, anche se ha capito, è totalmente immobilizzato per via delle possibili ritorsioni dell’antipapa. Gli unici che potrebbero fare qualcosa sono i giornalisti, ma il 98% di questi sono venduti in stock al bergoglismo, il restante 2%, è ostaggio dei tradizionalisti antiratzingeriani ed entrambe le categorie impediscono il dibattito su questa che è la chiave di volta di tutto.

Ora, io mi rendo conto che si tratta di una questione enorme, gigantesca, choccante e incredibile, ma siccome non ho voglia di fare la figura dello sciocco spacciando folli complottismi, ho illustrato con estremo rigore quanto affermo in 46 capitoli di inchiesta, che troverà qui in fondo: https://www.byoblu.com/2021/12/11/papa-e-antipapa-linchiesta-il-nuovo-anti-presepe-della-pachamama-di-bergoglio-parte-45/

Non occorre leggerli tutti, ma le consiglio assolutamente di spendere mezzora per leggere i capitoli 1,2,5,6 – 14. La questione canonica, e la conferma dal Codice Ratzinger: una mano lava l’altra.

Da parte mia, può chiedere all’amico Tosatti la mia email privata, se ha dei dubbi, e sarò lieto di risponderle.

A questo punto, io più che continuare a scrivere tutti i giorni sulle mie testate, non posso fare. O mi vengono in soccorso i colleghi vaticanisti (si parla, si discute, si sviscera la questione) e si arriva al momento della morte di uno dei due biancovestiti con un’opinione pubblica matura, oppure dovremo andare a farci i selfie con Giovanni XXIV antipapa, in attesa del Grande Prelato. Io, più di questo, non posso fare.

Grazie per la sua lettera.

Andrea Cionci

