Aupetit: “se il Papa Avesse Voluto, Avrei Potuto Difendermi”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ex arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, ha parlato della sua vicenda a Le Parisien, e ha parlato anche della causa che vuole aprire contro Paris Match, che aveva pubblicato alcune foto del prelato e di una teologa – vergine consacrata – che passeggiavano nella foresta di Meudon. L’ex arcivescovo afferma con chiarezza che non c’era nulla di men che decoroso nelle vicende che hanno portato alla sua rinuncia, e da cui, afferma, avrebbe potuto difendersi se il Pontefice glielo avesse chiesto. Non è stato così, e c’è da domandarsi perché il Pontefice che in altre occasioni (vedi per esempio il caso Zanchetta…) ha tenuto un atteggiamento ben diverso anche a fronte di accuse circostanziate in questa occasione sia stato così frettoloso. Ma non avendo potuto dimostrare la sua innocenza da arcivescovo titolare, vuole farlo adesso da emerito, per non lasciare ombre sul suo operato.

L’arcivescovo emerito ha affrontato direttamente le voci di una relazione, implicite nell’articolo di Paris Match, così come la causa che intende intentare.

“Questo non ha nulla a che fare con una relazione d’amore o una relazione sessuale. Si tratta di un’amicizia. A livello personale e spirituale, siamo sulla stessa lunghezza d’onda”, ha detto della sua relazione con Laetitia Calmeyn, docente al Collège des Bernardins e vergine consacrata.

Questa relazione è stata portata all’attenzione del pubblico da Paris Match, dopo che l’arcivescovo era già stato accusato di una relazione indecorosa qualche giorno prima da Le Point. Nelle foto, il prelato può essere visto camminare nella foresta di Meudon, accompagnato da Laetitia Calmeyn, una vergine consacrata. “Questo non ha niente a che vedere con una relazione d’amore o una relazione sessuale. È un’amicizia”, ha detto il vescovo Michel Aupetit a Le Parisien. “Trovo spregevole che sia stata infangata”, si è rammaricato. L’uomo ha annunciato che sta presentando una denuncia contro Paris Match. “Non posso accettare che il mio silenzio sia interpretato come un’ammissione di colpa”, ha detto.

Aleteia ricorda che la stessa Calmeyn ha parlato in un’intervista a La Croix: “Se fosse stato un uomo, un prete, al fianco del vescovo Aupetit, ci sarebbe stato lo stesso trattamento mediatico?”

Ha proseguito: “Le donne nella Chiesa devono essere ridotte a oggetti di sospetto, fantasia, gelosia o servilismo? Tutto questo significa che, nella Chiesa e agli occhi del mondo, una relazione tra un uomo e una donna vissuta in amicizia è impensabile?

Affrontando le insinuazioni fatte dal settimanale, Aupetit ha detto che il suo avvocato sta preparando una causa per diffamazione “Non posso accettare che il mio silenzio sia interpretato come un’ammissione di colpa”.

Calmeyn ha anche fatto riferimento alla prospettiva di una causa, dicendo che “gli avvocati stanno esplorando tutte le possibili vie legali. Ci sarà una denuncia. […] Dobbiamo evitare che questo accada di nuovo”.

Per quanto riguarda le insinuazioni fatte nell’articolo del Point pubblicato a fine novembre, Aupetit ha affrontato il tema dell’e-mail inviata a una donna quando era vicario generale. “Ho risposto a una lettera e la mia segretaria ha potuto leggerla, dato che condividevamo la stessa casella di posta”, ha detto.

“Non c’era nessuna relazione. Una volta, questa persona aveva mal di schiena. Le ho fatto un massaggio per darle sollievo. Vi ricordo che sono un medico”.

Questi dettagli, ha detto, non li ha mai nascosto alla gerarchia. “Non ho mentito al Papa. Era perfettamente consapevole”, dice.

“Se faccio il gioco della colpa, non sto più seguendo il Vangelo”.

È stato sorpreso dalla decisione del Papa di accettare le sue dimissioni? “Se me lo avesse chiesto, avrei resistito alla tempesta. Avrei potuto farlo”, dice l’ex arcivescovo. “Immagino che abbia sentito che la situazione poteva indebolire la diocesi”.

Ha usato il termine “cabala”, ma ha scelto di non entrare in una resa dei conti. “Mi sono state indicate delle persone, delle reti che hanno del rancore nei miei confronti e che hanno agito. Ma non ho prove. Ho pregato Dio di non mettere l’amarezza nel mio cuore e ho pregato per coloro che vogliono farmi del male”, ha spiegato. “Se faccio il gioco della colpa, non sto più seguendo il Vangelo”.

Durante un’udienza privata del 13 dicembre del Papa con la presidenza della conferenza episcopale francese, si è parlato della situazione di Aupetit.

“Ci ha semplicemente detto la sua tristezza per questa situazione e la decisione che ha dovuto prendere”, ha riferito il vescovo de Moulins-Beaufort.

“Ha ripetuto quello che aveva detto sull’aereo [che lo riportava dalla Grecia, n.d.r.], cioè che aveva preso questa decisione sull’altare dell’ipocrisia e non della verità perché riteneva che il clima che si era creato non permettesse a Mons. Aupetit di governare serenamente la diocesi”.

L’arcivescovo di Reims ha poi confidato che il Papa ha ribadito “tutta la sua stima per l’azione pastorale di Mons. Aupetit”.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: aupetit, le parisien



Categoria: Generale