La Sede Impedita, Benedetto XVI, Bertone e Gänswein. Le Dimissioni.

Marco Tosatti

Cari StilumCuriali, il Pifferaio Siolitario, che è persona che sa molto più di quello che dice, e che ha visto molto di più di quanto abbia voglia di ammettere, ci ha inviato questa serie di osservazioni che troviamo molto interessanti e offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

LA SEDE IMPEDITA DI ANDREA CIONCI

Caro Tosatti, lo sforzo di Andrea Cionci nel cercare di dare spiegazioni logiche alla rinuncia di Benedetto XVI vanno apprezzate, perché non sono affatto campate per aria come illustri teologi, più o meno disoccupati, pretenderebbero, facendo a gara nell’elaborare spiegazioni degne dei migliori sofisti del III e IV secolo.

Che l’attuale pontefice debba esser papa legittimo o no, secondo me, è importante solo se concorre o no a permettergli di distruggere la credibilità della figura del pontefice.

Solo un papa legittimo è legittimato a delegittimare il ruolo del Pontefice?

Cioè quello che sta avvenendo?.

Ma torniamo a cercare di valorizzare il lavoro di Cionci. Ci son due fatti (che risultano a me, almeno) innegabili che spiegano che a Benedetto era sfuggita di mano la governance della Santa Sede avendola completamente affidata di fatto a Bertone (decisione in sé impensabile!) contrastato da Ganswein.

– Primo fatto : Non vi è dubbio che già nella seconda parte del 2011 Benedetto era isolato. Quando a gennaio 2012 accadono i fatti che portano a Vatileaks I, Benedetto XVI non controllava più persone e avvenimenti.

Tanto che non è mai stato avviata una investigazione, tranne quella della misteriosa Commissione Herranz.

– Secondo fatto: La commissione Herranz si riunisce con Benedetto per l’ultima volta un paio di giorni prima della rinuncia dell’11febbraio 2013. Cosa è stato spiegato a Benedetto?

Solo due persone potevano impedire a Benedetto XVI di esercitare il suo ministero: il Segretario di Stato Bertone e il Segretario personale Gänswein. Lo han fatto insieme? Hanno giocato ruoli diversi e contrastanti? Ma è possibile che solo il card. Ruini se ne fosse accorto ed abbia tentato di intervenire?

Il card. Bertone, senza dubbio, era convinto di poter esser eletto Papa in sostituzione di Benedetto XVI nel Conclave. Ma questa convinzione venne cancellata dai cardinali americani che arrivarono a Roma per il Conclave. Allora Bertone giocò la candidatura di un brasiliano, il card. Odilio Scherer. Naufragata sul nascere. A Bertone non restò che diventare bergogliano anche lui, sulla soglia del conclave.

Questi racconti, raccolti da Cardinali della Curia romana del tempo, suffragano le tesi di Cionci.

Ma cosa si propone quindi Benedetto (essendo e sapendo di esser Papa) lasciando distruggere il pontificato, vedendo crollare la fede, lasciando dannare persone? Cionci sa rispondere?

Pifferaio solitario

E questo è il collegamento all’articolo che ha provocato le riflessioni del nostro Pifferaio.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale