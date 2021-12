BDV: il Bene da uno Scivolone, e Tracciare una Linea…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra BDV ha voluto salutare il ritorno in linea di SC con questa riflessione buttata giù sul tamburo…non possiamo non ringraziarla, e farle saltare la fila degli articoli che si sono accumulati in questi giorni e che ben presto troveranno il loro onorevole posto su queste pagine. Buona lettura.

§§§

Bene, è mattino presto e, nel ringraziamento per la notte appena trascorsa prima in preghiera e poi nel sonno, attendo che passino i minuti per uscir nel buio ancora dell’aurora giovane e, fatti pochi passi, raggiungere la bella basilica di Sant’Agata dei Goti, dove star tra amici, nella compagnia dell’unico Immenso Amico, che ci abbraccia tutti quanti.

Prima di uscire però, come sempre, leggo la rassegna stampa che mi spedisce in quotidiano chi mi ama ed è così che posso sapere che cosa tramano i “nemici”. E’ così infatti che io chiamo oramai quanti, nella piramide del potere, attentano all’armonia che il Signore dona alle sue amatissime creature, cioè noi, e spargono zizzania, fiele e veleno ad ampie manate affinché ogni uomo, solo, mascherato, senza speranza (in barba al signor Speranza) nutra in se stesso la rabbia che, come ape al miele, lo conduce tra le braccia dell’Arcinemico.

La cospirazione, cari miei pochi lettori, non è soltanto materiale (incarnata nelle tante categorie che si sono inchinate alla Menzogna, in primis i miei colleghi giornalisti) ma soprattutto spirituale e così è la lotta che stiamo combattendo. Non sono le facce che appaiono in televisione i “nemici” (poveri burattini che presto finiranno paglia nella Geenna e sostituiti da altri come nel tandem Conte-Draghi), ma gli altri, quelli che non si vedono e che, nell’ombra, adorano la morte, Satana e tutti gli spiriti immondi che sono scesi, senza più Kathekon, a popolare la nostra povera Patria.

Intanto noi, nella prova, dobbiamo tenere il cuore al caldo, nelle dolci mani del Signore e, stretti alla Croce, cominciare, per dir così a fare piazza pulita. Non solo nel nostro cuore (per fare posto solo a Lui), ma anche nella nostra vita sociale, lasciando andare quanti, come Lucignolo, ci porterebbero lungo le false vie che conducono al “tristo sentiero” ovvero il grim pass, detto in diavoliano Green pass. Sì, il Signore che disegna linee storte per comporre la sua linea diritta e provvidenziale ci offre questo tempo di grazia per, finalmente, tracciare una riga nella nostra vita, nelle nostre amicizie.

Anche tra i famigliari. Gesù, lo ha detto chiaro e tondo, è venuto per dividere. Ma non divide, come il diavolo, sfruttando i nostri vizi e tentandoci uno per uno, no, no, no Egli divide gli uomini mettendoli di fronte alla Verità. Gli uni la seguiranno e passeranno per la porta stretta, gli altri faranno scelte di comodo, egoistiche, sceglieranno la via facile e la porta larga. Da una parte, il “martirio” che profuma di rosa, dall’altro le frottole puzzolenti di zolfo che, come si sa, ha il fetore dell’ uovo marcio.

E nel disegno di Dio che tutto percorre e regola e governa, ci sono anche io che me ne andavo, ieri l’altro, a spasso con un’amica nuova (che è amica nel cuore di Gesù e Maria e per questo fedele). Lei, che è sportiva, mentre io non lo sono punto, cammina ad ampie falcate ed erano così tante le cose che dovevamo dirci che quasi ci prendevano per mano loro, trascinandoci via. Ci salutiamo, ma avremmo altro da raccontarci e lo facciamo a malincuore, davanti all’Istat, mi giro, la scarpa mi cede o non so, la suola è liscia e patapunfete, giù, a faccia avanti sul marmo.

Torno a casa, con la mano sanguinante. Per fortuna il ginocchio è solo dolorante, il naso (il mio naso grande) intatto e solo qualche escoriazione sulla bocca. Il diavolo fa lo sgambetto nel parapiglia delle troppe parole dette in fretta, ma il Signore tiene la Sua dolce mano sull’atterraggio… Ma è tutto il malessere della botta e del sentirmi a gambe all’aria, impotente, vulnerabile, sola, che sento addosso che mi pesa. Mogia. Mogia, con un fazzolettino brombo di sangue percorro la via nota che mi conduce a casa. Una fontanella m’accoglie e lavo le ferite…

Giunta a casa, seduta in cucina, soletta, mi faccio un caffelatte, mangio una fetta biscottata e il pensiero vola al Calvario, Gesù cade tante volte e noi, quando facciamo la Via Crucis in tempo pasquale, quasi non ci pensiamo, essendo nulla, così ci sembra, in confronto alla flagellazione o alla crocifissione. E prego, tra me, dicendo, Signore, ora so quel che hai patito e resto in me tutta dolorante, insieme a Lui, cadendo sulla salita. Stretta a Lui, in pianto di sofferenza, sento che il male sfugge, la fortezza m’abbraccia, il dolore non c’è più. Solo il dito gonfio, il viso è il mio. Riesco persino a cucire… Embè, direte voi? E che cosa c’entra questo con il far piazza pulita? Un minuto di pazienza, prendiamo il fiato, stretti alla Croce Santa e, scesi d’un rigo, continuiamo per dar senso rotondo alle mie parole e scoprire come il Signore ci conduce nuovi amici, facendoci abbandonar quelli che credevamo esserlo per sempre…

Dallo scivolone a guardar sotto alle suole delle mie scarpe è un fiat. E decido, nel pomeriggio tardi, di buttar via gli stivaletti perché sono come le gomme lisce dell’automobile che non tengono più la strada. Così scendo e ai secchioni e lì incontro una certa conoscente, bella nel viso sensibile, di ottima famiglia e restauratrice. Parliamo un po’ così, del più e del meno, finché lei mi dice di aver letto qualche articolo e che le sono piaciute le mie quattro righe.

Ed è allora che, tolte le foglie di fico, arriviamo, cuore a cuore, a parlar di quel che conta. E mi racconta delle sue pene in una Chiesa che non riconosce più. Eccoci amiche, cuore a cuore, nel Cuore Immacolato di Maria che è la Verità. E mi par di conoscerla da sempre anche se, fino a ieri, ci scambiavamo al massimo un saluto… Verrà, lo so, un giorno alla Santa Messa a Sant’Agata dei Goti, dove, oranti, ci ritroviamo ogni giorno uno in più, come nelle catacombe della vera Chiesa cattolica, calpestata dalla sinodalità, inquinata dagli arcobaleni, scandalizzata dalla Pachamama. Una Chiesa piccola piccola che accoglie davvero chi s’inginocchia, in preghiera, davanti al Santissimo.

§§§

