La democracia vista por los “mejores”. El Establishment se ha sacado la máscara

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, con gran alegría saludamos el regreso a la actividad de nuestro amigo y colega Paolo Deotto, y de su “Il Nuovo Arengario”, después de un breve período de descanso. Y nos apresuramos a republicar su editorial, deseándole los mejores deseos para el futuro.

§§§

El establishment ahora se ha sacado la máscara y pontifica sobre quién tiene derecho a hablar. A la espera de decidir quién tiene derecho a vivir. El último, por ahora, es el profesor Umberto Galimberti.

¿Recuerdan ustedes quién fue “El Mejor”? Fue Palmiro Togliatti, dominus indiscutible del Partido Comunista hasta 1964. Hombre al disciplinado servicio de los intereses de la Unión Soviética, nunca hizo nada para evitar que le aplicaran ese sobrenombre, probablemente porque estaba convencido de que le pertenecía.

Han pasado años y décadas, pero el vicio del complejo de superioridad nunca ha pasado y así hemos tenido una proliferación de “Mejores”, portadores de las Verdades Absolutas Indiscutibles, que no ocultan su enfado por quienes, sin haber tenido su consentimiento, se permiten opinar. Generalmente los “Mejores” están bien posicionados en el sistema, tienen cátedras universitarias y / o escaños en el Parlamento, visibilidad en televisión, editoriales que anhelan publicar sus trabajos, todo ello acompañado de una arrogancia infinita.

El último, por ahora, es el profesor Umberto Galimberti, filósofo, psicoanalista, docente, periodista (casualmente, en Repubblica) y obviamente un partidario contundente de la línea del gobierno sobre el control de la “pandemia”. También parece que el ilustre profesor tuvo, en su brillante vida académica, cierta tendencia al plagio, copiando tout court en sus obras pasajes de otros autores, pero “olvidándose” de citar la fuente. Obviamente, sin ninguna consecuencia, porque el establishment está por encima de las aburridas normas legales que se aplican a los simples mortales.

Pues bien, el profesor declaró que, según él, no se debería dar la palabra a quienes expresen opiniones contrarias a la “vacuna” o al pasaporte soviético llamado “Pase Verde”. Ver en https://www.ilnuovoarengario. it/vietate-le-opinioni- contrastanti-lultima-idea-di- umberto-galimberti/ .

Además, el profesor está en la línea de lo que ya ha expresado Mario Monti, quien sin ningún tipo de vergüenza ha propuesto recientemente reintroducir una especie de Minculpop en Italia. Y Monti, como Galimberti, como los diversos virólogos, epidemiólogos, todoterrenos, todos estos señores son apoyados y atendidos por una multitud de periodistas que no pierden la oportunidad de reafirmar su total, indiscutible y absoluto servilismo. Tomemos el ejemplo de Enrico Mentana, que se enorgullece de no haber presentado nunca “ningún exponente no vax” en sus noticias, pero basta con escuchar un poco de radio y televisión para darse cuenta de cuánta información se ha prostituido, casi por completo, para el Poder.

La irrupción de Galimberti, por tanto, no sorprende tanto. Estos señores, cariátides de un Poder viejo y rancio, pero que no se rinde porque tiene una gran parte del país en sus manos, están viviendo su momento de gloria. Finalmente estamos viviendo en una dictadura, el único sistema que pueden entender y apreciar y se apresuran a apoyar la dictadura, tanto para mantener sus privilegios como porque están profundamente convencidos de su infalibilidad. Y la dictadura les apoya y les presenta en televisión, les tiende alfombras rojas, en una especie de simbiosis mutua perversa. Todos juntos apasionadamente.

¿Hay alguien todavía convencido de la necesidad “sanitaria” de una emergencia que nunca termina? Declaraciones como las de Monti y Galimberti (y de muchos otros) deberían abrir los ojos incluso a los ciegos. La terrible “pandemia”, haya sido accidental o inducida, no es más que la excusa para consolidar la dictadura, después de haber esclavizado a la población con casi dos años de cotidiano lavado de cerebro.

Y aquí concluyo, pero me parece, dada la edad promedio de las cariátides, que una pregunta es legítima: ¿Monti, Galimberti, al igual que sus amigos en el Palacio -Draghi, Mattarella y compañía-, se creen inmortales?

De acuerdo, tienen el ejemplo de su dios de referencia, George Soros, quien a sus 91 años continúa enfurecido y haciendo daño. ¿Pero nunca piensan en el paso del tiempo, en el hecho de que tarde o temprano (más temprano que tarde, dada su edad), llegará también para ellos el momento del redde rationem [rendir cuentas]?

¿Y qué dirán cuando llegue ese momento?

Publicado originalmente en italiano el 9 de diciembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/12/09/la-democrazia- vista-dai-migliori- lestablishment-ha-gettato-la- maschera/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Tag: deotto, green pass



Categoria: Generale