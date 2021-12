608 Decessi da Siero, dice Palù? Strano, in UK sono il Triplo…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il dott. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in audizione al Senato ha detto: “Da dicembre 2020 a settembre 2021, quindi da quando si sono iniziate le vaccinazioni, riporta 608 segnalazioni di esito infausto correlate ai vaccini, che vuol dire che c’è stata l’autopsia e che il medico che l’ha effettuata ha detto di non aver trovato altra causa e che può essere stato il vaccino”. Le sue parole immediatamente hanno provocato reazioni nel mondo vaccinista, legato in maniera diretta o indiretta a Big Pharma, Big Finance e Big tech, e ai loro emissari sanitari, politici e mediatici.

Ma c’è da credere che la realtà sia superiore, in cifre, a quello che ha detto Palù. Tanto per cominciare la Farmacovigilanza, in particolare per il siero, in Italia, è solo passiva, il che porta a un sottovalutazione gigantesca dei fenomeni avversi, decessi compresi. E non dimentichiamo che il meccanismo sanitario scoraggia denunce e segnalazioni.

Ma basta un confronto con Paesi meno collusi come la Gran Bretagna, di popolazione di non molto superiore alla nostra, in cui i decessi, come potete vedere, sono ben 1814, cioè il triplo di quelli registrati in Italia…e credo che sia interessante leggere questo articolo del Telegraph, nella mia traduzione, per avere le idee più chiare su quanto sta accadendo; probabilmente anche da noi, ma nel disinteresse dei media e delle televisioni collusi con il regime. Per non parlare dei decessi improvvisi che secondo questi dati avrebbero avuto un’impennata straordinaria. Casuale, certamente…

***

Quasi 10.000 persone in più del solito sono morte negli ultimi quattro mesi per cause non-coronavirus, mentre gli esperti hanno chiesto un’indagine urgente del governo per verificare se le morti fossero evitabili.

Cresce il timore che i ritardi del NHS (National Health Service) al culmine della pandemia hanno lasciato un gran numero di persone con condizioni precedentemente trattabili che soffrono di malattie che ora sono diventate fatali.

Gli ultimi dati dell’Ufficio per le statistiche nazionali hanno mostrato che l’Inghilterra e il Galles hanno registrato 20.823 morti in più rispetto alla media di cinque anni nelle ultime 18 settimane. Solo 11.531 morti hanno coinvolto il Covid.

Ciò significa che 9.292 morti – il 45 per cento – non erano collegate alla pandemia.

Il professor Carl Heneghan, direttore del Centre for Evidence-Based Medicine dell’Università di Oxford, ha detto: “Chiedo un’indagine urgente. Se si guarda dove l’eccesso sta accadendo, è in condizioni come la cardiopatia ischemica, la cirrosi epatica e il diabete, che sono tutti potenzialmente reversibili”.

“Questo va oltre il semplice guardare i numeri grezzi e i certificati di morte. Dobbiamo tornare indietro e scoprire se queste morti hanno cause prevenibili. Questo potrebbe essere la ricaduta della mancanza di cure prevenibili durante la pandemia, e ciò che accade a valle di questo. Abbiamo urgentemente bisogno di capire cosa sta andando storto e di un’indagine sulle cause profonde per determinare quelle azioni che possono prevenire ulteriori morti inutili”.

I dati settimanali per la settimana terminata il 5 novembre hanno mostrato che ci sono stati 1.659 decessi in più di quelli che ci si aspetterebbe normalmente in questo periodo dell’anno. Di questi, 700 non sono stati collegati al Covid.

È probabile che l’eccesso cresca man mano che si registrano altri decessi nelle prossime settimane.

I dati dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito mostrano che dall’estate ci sono state migliaia di morti in più rispetto alla media quinquennale per insufficienza cardiaca, malattie cardiache, condizioni circolatorie e diabete.

Il numero di morti in case private è anche del 40,9% al di sopra della media quinquennale, con 964 decessi in eccesso registrati nella settimana più recente, che va fino al 5 novembre.

Kevin McConway, professore emerito di statistica applicata alla Open University, ha detto: “Il numero di morti per tutte le cause di solito aumenta in questo periodo dell’anno, ma il numero totale rimane al di sopra della media della settimana corrispondente nei cinque anni dal 2015 al 2019. Quindi, su questa definizione, abbiamo ancora un eccesso di morti, come abbiamo avuto per 18 settimane consecutive ora, e non tutte quelle morti in eccesso sono dovute a Covid-19. E stiamo ancora vedendo un numero considerevole di morti in eccesso nelle case delle persone, rispetto alla media del 2015-19, con la maggior parte di quelle morti che non coinvolgono il Covid-19. Nella settimana più recente, ci sono stati 891 decessi in eccesso a casa che non hanno coinvolto il Covid-19 – cioè circa 127 al giorno”.

Il NHS sta ancora lottando per eliminare l’arretrato di cure creato dalla pandemia, con una persona su 10 in Inghilterra – 5,8 milioni – attualmente in attesa di una procedura elettiva, il numero più alto mai registrato.

Un rapporto pubblicato questa settimana dal Royal College of Nursing ha avvertito che più di 120.000 persone sono state costrette ad aspettare per almeno quattro ore nei dipartimenti di incidenti e di emergenza nel mese di ottobre, un aumento di oltre il 50 per cento da ottobre 2019.

Le ambulanze stanno anche impiegando più tempo per raggiungere i pazienti, con i malati di infarto che ora aspettano una media di 53 minuti prima che arrivi l’aiuto – quasi tre volte l’obiettivo del NHS. Il numero di pazienti trattati nei corridoi è aumentato di nove volte dall’ottobre 2019.

I dati dell’indagine continua sulla mortalità dell’Institute and Faculty of Actuaries stanno anche iniziando a mostrare un certo eccesso non-Covid, con quasi 100 morti in più nella settimana più recente.

L’indagine ha precedentemente detto che i recenti eccessi di morti non-Covid erano legati all’invecchiamento della popolazione, con più persone che dovrebbero morire quest’anno rispetto all’ultimo.

Un portavoce del Dipartimento della Sanità e dell’Assistenza Sociale ha detto: “Ogni morte è una tragedia per la famiglia e le persone care che si lasciano alle spalle e le nostre condoglianze vanno a chiunque sia stato colpito”.

“Il nostro investimento record sta aiutando ad affrontare l’arretrato e a recuperare i servizi del NHS con un extra di 2 miliardi di sterline quest’anno, più altri 8 miliardi di sterline nei prossimi tre anni per fornire un extra di 9 milioni di controlli, scansioni e operazioni”.

“Oltre a questo, siamo impegnati a livellare la salute e il nuovo ufficio per il miglioramento della salute e le disparità sosterrà le persone in tutto il paese per vivere una vita più sana e prevenire le malattie”.

§§§

