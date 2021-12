Santuario di Loreto. Una Storia da Raccontare, In Streaming, oggi alle 18.00

Carissimi StilumCuriali, penso che si interessante portare alla vostra attenzione l’annuncio di un evento online che si svolgerà oggi. Trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura.

Il santuario di Loreto è meta di tanti pellegrini nel corso della sua storia secolare. Una storia che deve il suo dipanarsi ad un origine divina di quel luogo, origine che non è stata senza contestazioni e che alcuni hanno dovuto difendere attraverso seri studi.

Ne parlano con il musicista ed autore Aurelio Porfiri, gli scrittori e studiosi di eventi mariani Rino Cammilleri, Federico Catani e David Murgia.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

