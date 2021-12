Ics: la Vera Libertà che Nutre lo Spirito non Nasce dalle Contraddizioni.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics ci offre questa pensosa riflessione su che cosa è, che cosa debba essere libertà per i figli di Dio, Contro certe idee che girano…buona lettura.

§§§

Nel giorno della Immacolata Concezione di Maria Vergine Madre di Dio, vorrei, se Tosatti me lo concede, proporre una riflessione su cosa è “libertà” per i figli di Dio.

Per questo prendo spunto da un articolone di Vito Mancuso sul Corriere di lunedi 29 novembre, che certo molti dei lettori di Stilum Curiae avranno letto.

L’articolo è una guida alla lettura di testi spirituali scelti da Mancuso.

Detti testi cominciano con un saggio di Carlo Maria Martini, seguono altri di autori di altissima spiritualità, quali Hans Kung, Enzo Bianchi, Bonhoffer, Gandhi, Balducci, Mancuso, e altri certo migliori, giusto per equilibrare e confondere. (Madre Teresa, Giovanni XXIII…).

L’articolo citato di Mancuso è titolato “La Libertà nutrimento dello spirito”, il pensiero di Carlo Maria Martini, e si riferisce ad un suo libro del 2008 “Conversazioni notturne a Gerusalemme” dove Martini si pone domande sulla crisi della chiesa, troppo centrata su se stessa.

La risposta sintetica la si trova nella famosa intervista di Martini al Corriere (8 agosto 2012) dove spiega che “La chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote?”.

Quello che è certo è che con Bergoglio la chiesa si è scossa e come.

Si è scossa con un terremoto di massima scala Mercalli.

Più oltre spiega che le contraddizioni sono fondamentali perché “demoliscono le certezze granitiche e stimolano il pensiero e il pensiero libero e consapevole è la base vitale della più autentica spiritualità”. Io non ne sarei così certo.

La vera libertà che nutre lo spirito, la libertà che è base vitale della spiritualità è ben altro.

La vera libertà si ottiene obbedendo a Dio ed ai suoi precetti, essendo Egli il Creatore che ha stabilito le leggi naturali che rendono possibile la nostra esistenza.

“Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò” (Mt, 11-30).

Pertanto per esser liberi si deve imitare Gesù Cristo, non alimentare un pensiero libero e valorizzare le contraddizioni.

Imitando Gesù si scopre anche qualcosa d’altro, oggi più che mai necessario.

Si scopre anche cosa è la – Ira giusta – necessaria a difendere la sovranità di Dio-Gesù Cristo quando teologi, Vescovi, Cardinali, o persino Papi, lo dimenticano o lo contraddicono.

L’ira giusta è quella manifestata da Gesù verso i mercanti del tempio, ridotto a “spelonca di ladri”.

Il tempio, la Chiesa, è il luogo destinato alla adorazione di Dio. Eppure è stato trasformato dal ragazzo argentino in un tempietto di adorazione di pachamama.

Questa è la spiegazione della crisi della chiesa, l’infedeltà dei suoi “sacerdoti”.

Oggi, giorno della Immacolata, per evitare assembramenti, il ragazzo argentino è andato molto presto, e da solo, a fare una passeggiata a piazza di Spagna, indicando in tal modo ancora una volta che il culto deve esser sempre più privato.

In aereo dove arringa i vaticanisti o in altri incontri pubblici non sembra disdegnare gli assembramenti: per onorare Maria Immacolata, sì.

Chissà se Mancuso ne ha gioito, e perché.

Mons Ics

§§§

