Probabilità e Rischio. A Lezione da un Mazzo di Carte.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, l’ing. Amedeo Zerbini, ci ha inviato questa affascinante riflessione su quello che ci può insegnare un mazzo di carte in materia di probabilità, di Covid e di uso deformato del calcolo delle probabilità praticato abitualmente dai mass media, e soprattutto dalla televisione. Buona lettura.

Probabilità e rischio. A lezione da un mazzo di carte.

Mai come in questi due anni i media ci hanno riempito di numeri, di grafici, di percentuali, di previsioni e ci hanno parlato di probabilità e di rischi. La gente rimane non soltanto inebetita ma spesso ingannata. Pertanto credo di fare cosa utile dopo l’articolo di qualche tempo fa : “Il certo, il possibile, l’impossibile, il probabile.

Tutto ciò che ci può insegnare un cubo”

proporre ai lettori un piccolo articolo su che cosa ci può insegnare un mazzo di carte.

Un mazzo di carte è un insieme (chiamiamolo “Mazzo”) di pezzi rettangolari di carta tutti uguali per materiale e dimensioni, ma uno diverso dall’altro per ciò che vi è raffigurato.

L’insieme” Mazzo “ comprende 52 elementi. Ma all’interno del mazzo possiamo individuare molti sottoinsiemi comprendenti ciascuno un determinato numero di elementi aventi determinate caratteristiche. Faccio alcuni esempi:

l’insieme delle carte di uno stesso seme, ad esempio cuori, che comprende 13 elementi

l’insieme delle figure che comprende 12 elementi (4 fanti, 4 donne e 4 re)

l’insieme dei re che comprende 4 elementi (re di cuori, re di quadri, re di fiori, re di picche)

La singola carta appartiene contemporaneamente a due insiemi : quello del seme e quello del valore o della figura. Ma ogni carta è necessariamente diversa da tutte le altre perché nessuna carta può avere due semi o due valori diversi; cioè non può essere una carta di cuori e di quadri e non può essere un 3 e un 4 o un fante e un re. O è uno o è l’altro.

Date queste definizioni, passiamo ora al calcolo delle probabilità.

Prendiamo il nostro Mazzo, rimescoliamolo per bene e iniziamo .

Se estraggo una carta a caso qual è la probabilità che sia un asso?

Poiché l’insieme degli assi contiene 4 elementi e l’insieme del mazzo contiene 52 elementi tale probabilità è data in percento dal rapporto (“ASSI”/”Mazzo”)*100 e quindi “ASSI”*100/”Mazzo” = 400/52= 7,69 %

Se specifico anche il seme, ad esempio asso di cuori, poiché l’insieme asso di cuori contiene un solo elemento la probabilità scende a 1*100/52= 1,92%

Ma se io estraggo la carta da un mazzetto costituito solo dalle carte di cuori le due probabilità (estrarre un asso e estrarre l’asso di cuori) diventano uguali e valgono 1*100/13 = 7,69%

Altri esempi.

Qual è la probabilità di estrarre una qualunque carta di quadri? Poiché i Quadri sono 13 carte, tale probabilità è 13*100/52= 25%

Qual è la probabilità di estrarre una figura qualunque? Poiché le figure sono 12 tale probabilità è 12*100/52 = 23,07%

Qual è la probabilità di estrarre un re? Poiché i re sono 4 tale probabilità è 4*100/ 52 = 7,69%.

Potrei continuare ma credo che questi esempi bastino a capire che la probabilità che si verifichi un evento è uguale al rapporto tra il numero di elementi dell’assieme cui appartiene l’evento, e il numero di elementi dell’insieme totale .

Tutto questo vale però per eventi “interni al sistema” . Non vale per eventi di origine esterna influenti sul sistema. Se sparpaglio le carte sul tavolo e getto un cerino acceso la probabilità che una carta prenda fuoco è 1/52*100 se almeno una carta prende fuoco, ma col calcolo della probabilità non posso assolutamente prevedere “quale” carta prenderà fuoco né posso essere certo che almeno una e solo una prenderà fuoco. E anche se ciò si fosse già verificato una o più volte non ho alcuna certezza che si verifichi di nuovo.

ORA TRASFERIAMO TUTTO QUESTO A NOI E AL COVID.

L’insieme degli uomini può essere suddiviso in una infinità di sottoinsiemi verticali e orizzontali . Ad esempio, verticalmente in base al continente, alla nazione, alla regione , alla città , al quartiere, alla via, al fabbricato in cui uno vive, al sesso, all’età, al titolo di studio, alla professione, alla religione e orizzontalmente come non vaccinato , vaccinato parzialmente, vaccinato totalmente. Le combinazioni sono altrettanto infinite.

Quando si fanno considerazioni di carattere numerico e probabilistico è fondamentale la specificazione degli insiemi verticali e orizzontali cui si fa riferimento.

Non è lo stesso dire che una certa percentuale di vaccinati si ammala e dire che una certa percentuale di ammalati è costituita da vaccinati. Certamente se il vaccino fosse efficace gli insiemi dei vaccinati ammalati e degli ammalati vaccinati dovrebbero essere vuoti ; se non sono vuoti ciò significa inequivocabilmente che un certo numero di vaccinati si ammala e che un certo numero di ammalati è vaccinato.

Le due percentuali però sono completamente diverse e confondere una con l’altra porta a trarre conclusioni sbagliate.

Prendiamo il caso della correlazione fra età e morti per covid. Qui le percentuali possono essere:

Su cento novantenni quanti sono morti per covid?

Su cento morti per covid quanti erano novantenni?

Su cento novantenni morti per covid quanti erano non vaccinati?

Su cento novantenni morti per covid quanti erano vaccinati?

Nessuna di queste percentuali può dire che probabilità ho io novantenne vaccinato di morire o non morire di covid. Se, putacaso, nessun novantenne vaccinato fosse fino ad oggi morto per covid, sarebbe folle dire che io ho il 100% di probabilità di non morire per covid. Sarebbe illogico, antiscientifico e illusorio come tutte le affermazioni che sentiamo a questo proposito dai media di ogni genere.

Non voglio dire se per ignoranza o per un intenzionale fine di confondere le idee si dimentica che la probabilità riguarda i grandi numeri . Un conto è parlare di insiemi e altro conto è parlare della singola persona. L’insieme dei fattori che possono influire sul contagio del singolo è talmente complesso che ridurlo al solo binomio “vaccinato” “non vaccinato” è mancanza di buon senso. Così come parlare di rischio.

Si può quantificare un rischio? Se mi gioco mille euro alla slot machine so che rischio di perdere 1000 euro ma quale sia la probabilità rispetto a quella di vincerne 10000 chi è in grado di calcolarla?

Nel caso del covid noi corriamo non uno ma una notevole quantità di rischi a cominciare dai classici due che si corrono ogni qualvolta si agisce per ipotesi: quello di prima specie consistente nel respingere una ipotesi quando questa invece è vera e quello di seconda specie di accettare un’ipotesi quando invece è vera l’ipotesi alternativa e contraria. E qui i casi sono infiniti.

Però siamo costretti a sentirci dire che chi non si vaccina muore e chi si vaccina si salva.

A. Zerbini

