Mons. Ics: Attenti alla Variante FIBS, Free Immigration Bergoglio Style…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, monsignor Ics ci mette in guardia dall’arrivo imminente di una nuova variante di virus. Vediamo di che si tratta…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, vorrei suggerirle di parlare con i virologi di sua fiducia, nonché alla prof.ssa Silvana De Mari, per capire come prepararsi alla prossima variante Covid, con sottovariante annessa.

La prossima variante sarà battezzata FIBS, che significa <Free Immigration Bergoglio Style>.

La sottovariante annessa e complementare sarà chiamata MMES (che significa Mario Monti Educational Stupidity).

E queste due insieme saranno letali. Saranno letali per la civiltà cristiana, da ben tre punti di vista. Religioso, economico, culturale-educazionale.

Dl punto di vista religioso perché si ralizzerà la prevista e pianificata immigrazione di culture e religioni diverse al fine di realizzare il famoso progetto di “sincretismo religioso” per l’Europa e Italia in specifico, previsto e avviato nel piano di Nuovo Ordine Mondiale di Henry Kissinger.

Il sincretismo religioso pretende di fondere credi religiosi inconciliabili, appartenenti a culture diverse. Questo progetto produrrà la perdita delle tre virtù Teologali, Fede, Speranza, Carità, sostituite da utopie.

Produrrà la cancellazione dei sei peccati contro lo Spirito Santo; la fine dei sette sacramenti e la perdita delle sette opere di misericordia spirituale.

Compensati però dalla possibilità di acquisire i sette vizi capitali.

Dal punto di vista economico si realizzerà, in vari modi, il trasferimento delle ricchezze – risparmi delle famiglie europee-italiane verso gli immigrati che solo per l’Italia son già stati stimati in circa 8milioni entro cinque anni.

Ponendo fine così alla possibilità di attuare le quattro virtù cardinali e le sette opere di misericordia corporale.

Dal punto di vista culturale –educativo verrà attuato il progetto di sincretismo culturale modello tecnocratico alla MarioMonti, cioè delegando la guida culturale educativa (e le scelte conseguenti) dell’Italia a lui ed alla sua loggia.

Se ciò avverrà si porrà fine alla possibilità di accogliere i sette doni dello Spirito Santo.

Bergoglio ieri a Lesbo ha chiesto a gran voce di <fermare il naufragio di civiltà>.

Dopo aver buttato a mare, senza salvagente, i due misteri della fede, i due più grandi comandamenti, le quattro verità finali, i quattro peccati che gridano vendetta, le cinque vie per espiare i peccati, i cinque precetti della Chiesa, le tre condizioni per una buona comunione, ecc. ecc.

Son d’accordo, fermiamo chi sta facendo naufragare la civiltà.

Fermiamo Bergoglio.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, ics, variante



Categoria: Generale