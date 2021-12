Infovaticana. Essere d’accordo con il Papa su tutto? Un Sacerdote, e il Siero.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, A.C. ha trovato interessante questo articolo apparso su Infovaticana e ha pensato bene di condividerlo con noi. Lo ringraziamo per il lavoro di traduzione e vi auguriamo buona lettura.

§§§

Essere d’accordo con il Papa su tutto?

Questa settimana ho assistito a una ridicola controversia, sui vaccini contro il coronavirus, che mi ha ricordato uno dei problemi del cattolicesimo odierno – e non sto parlando di questo pontificato, sto parlando degli ultimi 200 anni.

Il caso in questione è solo un piccolo esempio del fenomeno, non mi ci soffermerò troppo: un sacerdote pubblica le sue ragioni per non vaccinare.

Facciamo eco che non tutto il clero segue la linea stabilita dal Papa e dal Vaticano su questo tema (è noto che essi sostengono fortemente la vaccinazione) e il prete in questione deve giustificarsi con una certa aria drammatica dicendo che la sua adesione al Papa è assoluta e bla bla bla.

Non entro nella questione dei vaccini sì, vaccini no; non voglio analizzare l’opportunità che un prete o il Papa diano un parere su questioni mediche; quello che mi preoccupa è che un sacerdote (*) debba scusarsi in difficoltà perché la pensa diversamente dal Pontefice regnante sui vaccini; non sul dogma della Santa Trinità, l’Immacolata Concezione o la divinità di Cristo; sui maledetti vaccini.

Mi chiedo, come Carlos Esteban in [ https://infovaticana.com/2021/12/02/cuando-se-convirtio-la-iglesia-de-cristo-en-una-secta/ ]: quando la Chiesa è diventata una setta?

Dobbiamo avere la stessa opinione del Papa su tutto? Alcuni sembrano pensarla così, e vedono praticamente come un atto scismatico, o una minaccia contro la tanto decantata unità, esprimere opinioni diverse da Sua Santità su medicina o immigrazione; geopolitica o energia nucleare.

Che casino dover dare la stessa opinione del Papa su tutto!

E poi, come funziona? Bisogna dare un parere come il Papa attuale o come i precedenti? Quanti anni si può criticare un Papa? 100, 200?

Perché, in effetti, coloro che non tollerano una semplice critica o dissenso dal Papa attuale, si permettono di parlare dei secoli bui della Chiesa, dei Borgia e dell’Inquisizione.

Ieri il Papa ha detto che le recinzioni di confine significano odio. Ora dobbiamo togliere le recinzioni delle nostre case per essere buoni cattolici fedeli al Santo Padre? Dobbiamo chiedere ai nostri governanti di togliere le recinzioni di Ceuta e Melilla per essere in comunione con la Chiesa? O, piuttosto, è una questione di opinione e possiamo dissentire pubblicamente da Sua Santità?

Francamente, propendo per la seconda. Non siamo una setta.

….

(*) Un sacerdote di Madrid, Jesús Silva, che ha migliaia di seguaci, ha spiegato su Twitter perché aveva deciso di non essere vaccinato.

“Motivi per cui non mi vaccino (in ordine di importanza).

– I componenti esatti delle fiale e il loro impatto sul corpo non sono noti.

– Gli effetti collaterali a medio e lungo termine sono sconosciuti.

– Effetti collaterali a breve termine (trombosi, morti improvvise, aborti), il cui rischio non compensa una persona della mia età.

– Il coinvolgimento dell’industria BigPharma e il suo interesse nella diffusione di queste fiale è sospetto a causa delle ripercussioni economiche.

– Coloro che cercano una riduzione della popolazione mondiale sono i maggiori promotori del vaccino, il che è sospetto.

– Questi filantropi hanno anche la parte del leone delle quote economiche di tutte le grandi aziende farmaceutiche che producono le fiale.

– Ho anticorpi di lunga durata, che sarebbero ideali per tutta la popolazione se si lasciasse che il virus facesse il suo corso, con farmaci che mitigano i sintomi e proteggendo i più vulnerabili (malati e anziani); quindi, non posso contagiarmi né diffondere il virus.

– Il solo fatto dell’imposizione diretta o indiretta di un vaccino sperimentale in uno stato di diritto è una violazione della libertà.

– Il trattamento discriminatorio dei non vaccinati è un affronto all’uguaglianza e alla dignità.

– La rimozione sistematica dalle reti di tutti gli studi scientifici che non giungono alle stesse conclusioni di quelli finanziati dall’industria BigPharma rende l’intera azione globale ancora più sospetta, e sono incline a pensare che non ci sia innocenza o filantropia in questo sforzo.

– Il confronto e a volte la molestia civile da parte di altri cittadini che la discriminazione contro i non vaccinati sta portando, ricorda i piani per dividere la società per renderla più gestibile (divide et impera, solve et coagula).

– La paura della pandemia e l’esistenza dei non vaccinati sta incoraggiando i cittadini ad essere disposti a rinunciare alla loro libertà per la sicurezza di uno stato sempre più totalitario su scala globale.

– Ci sono seri dubbi sul fatto che vaccinare la popolazione sulla base di alcune piccole parti dell’RNA del Covid possa causare una mutazione così veloce come quella che sta facendo e la comparsa di nuove varianti che rendono la vaccinazione non valida.

– La vaccinazione non esime dal prendere e diffondere il virus, e non ci sono dati chiari che prevengano effettivamente la gravità di prendere di nuovo il virus.

– Molte persone stanno morendo per cause sconosciute; quelle che conosco sono tutte vaccinate.

( https://infovaticana.com/2021/11/29/un-sacerdote-explica-las-razones-por-las-que-no-se-vacuna/ )

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, infovaticana, vaccini



Categoria: covid