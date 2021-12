“Fermate la Vaccinazione di Massa”. Lo Chiedono 60mila Scienziati. Le Monde.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante proporre alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo apparso su Le Monde, e che certamente non troverete sui grandi giornali italiani, tutti asserviti alla narrazione voluta dai loro proprietari, legati da interessi politici e finanziari al groviglio economico, sanitario e ideologico che sta gestendo la psico pandemia. A differenza degli “esperti” che quotidianamente fanno da piazzisti in TV al siero di Big Pharma, alcuni fra i primi firmatari di questa dichiarazione sono delle eminenze mondiali in campo scientifico. Buona lettura.

Mentre il presidente della Repubblica francese riunisce questo lunedì, 6 dicembre, un nuovo consiglio di difesa per lottare contro la diffusione dell’epidemia di Covid-19, sempre più voci si levano contro la politica sanitaria completamente folle delle autorità che mira a vaccinare sempre più la popolazione. Dopo la terza dose di vaccino imposta, sotto pena di disattivazione della tessera sanitaria! Ora si parla di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni. Una decisione che sarebbe estremamente grave secondo molti medici e ricercatori, di cui abbiamo riferito qui.

Gravi effetti collaterali

La vaccinazione di massa con un vaccino a RNA messaggero ancora sperimentale ha preoccupato a lungo la comunità scientifica. Il 4 ottobre 2020, tre scienziati di alto livello, il Prof. Martin Kulldorff, professore di medicina all’Università di Harvard, biostatistico ed epidemiologo, specializzato nel rilevamento e nel monitoraggio dei focolai di malattie infettive e nella valutazione della sicurezza dei vaccini. Dr Sunetra Gupta, professore all’Università di Oxford, epidemiologo specializzato in immunologia, sviluppo di vaccini e modellazione matematica delle malattie infettive e il dottor Jay Bhattacharya, professore alla Stanford University School of Medicine, medico, epidemiologo, economista sanitario ed esperto di politica sanitaria pubblica specializzato in malattie infettive e popolazioni vulnerabili, hanno raccomandato un approccio alternativo alla Covid-19 in quella che è stata chiamata la Dichiarazione di Great Barrington. Perché sono molto preoccupati per gli effetti collaterali della vaccinazione di massa sulle popolazioni.

Cosa sostengono? Protezione “focalizzata”. Vale a dire, proteggere il più possibile gli anziani, gli infermi, i fragili, e lasciare il resto a vivere normalmente fino a quando la società raggiunge l’immunità di gregge. La vaccinazione di massa con mRNA rende impossibile l’immunità di gregge.

Uno dei cofirmatari originali era il dottor Simon Thornley, un epidemiologo e biostatistico dell’Università di Auckland. La Dichiarazione di Great Barrington da allora è stata firmata da 60.000 medici e scienziati e sta diventando sempre più conosciuta in tutto il mondo. Una petizione ha raccolto finora 870.000 firme a sostegno.

La dichiarazione di Great Barrington

Come epidemiologi di malattie infettive e scienziati della salute pubblica, siamo preoccupati per gli impatti fisici e mentali delle attuali politiche contro il COVID-19 e raccomandiamo un approccio alternativo che chiamiamo Focused Protection”, scrivono i primi tre firmatari.

“Sia che siamo di destra o di sinistra e indipendentemente dal nostro paese d’origine, abbiamo dedicato le nostre carriere alla protezione delle persone. Le attuali politiche di contenimento hanno effetti disastrosi sulla salute pubblica a breve, medio e lungo termine. Le conseguenze includono tassi di vaccinazione più bassi tra i bambini, aumento dei casi di malattie cardiovascolari, meno esami per possibili tumori e un deterioramento della salute mentale in generale. Questo porterà a grandi eccessi di mortalità negli anni a venire, soprattutto tra la classe operaia e tra i più giovani. Tenere i bambini fuori dalla scuola è una grande ingiustizia.

Mantenere queste misure fino a quando non sarà disponibile un vaccino causerà un danno irreparabile. Gli strati sociali meno privilegiati saranno i più colpiti.

Una malattia che non è pericolosa per i bambini

Fortunatamente, la nostra comprensione del virus sta migliorando. Sappiamo che la vulnerabilità alla morte per COVID-19 è più di mille volte più alta tra gli anziani e gli infermi che tra i giovani. Infatti, per i bambini, il COVID-19 è meno pericoloso di molte altre malattie, compresa l’influenza.

Man mano che l’immunità cresce nella popolazione, il rischio di infezione diminuisce per tutti, compresi i più vulnerabili. Sappiamo che tutte le popolazioni alla fine raggiungeranno l’immunità di gregge, il punto in cui il numero di nuove infezioni è stabile, e che questo processo può essere accompagnato da (ma non dipendente da) la disponibilità di un vaccino. Pertanto, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo la mortalità e i danni alla società fino al raggiungimento dell’immunità di gregge.

Un approccio compassionevole, rischio-beneficio, è quello di permettere a coloro che hanno meno probabilità di morire a causa del virus di vivere la loro vita normalmente, in modo da costruire l’immunità attraverso le infezioni naturali, proteggendo quelli che hanno più probabilità di morire. Noi la chiamiamo protezione focalizzata.

All’aperto piuttosto che al chiuso

L’adozione di misure per proteggere i più vulnerabili dovrebbe essere l’obiettivo centrale delle risposte di salute pubblica alla VIC-19. Per esempio, le case di riposo dovrebbero essere composte da personale che ha acquisito l’immunità e che testano frequentemente gli altri membri del personale e i visitatori. Inoltre, il turnover del personale dovrebbe essere il più basso possibile. I pensionati che vivono a casa dovrebbero farsi consegnare la spesa a domicilio. Dove possibile, dovrebbero incontrare i parenti all’aperto piuttosto che al chiuso.

Una lista completa e dettagliata di misure, compresi gli approcci per le famiglie multigenerazionali, può essere implementata. Questo rientra in gran parte nelle capacità e nelle prerogative dei professionisti della salute pubblica.

Coloro che non sono vulnerabili dovrebbero essere immediatamente autorizzati a riprendere la vita normale. Semplici misure igieniche, come lavarsi le mani e restare a casa se si è malati, dovrebbero essere praticate da tutti per ridurre la soglia dell’immunità di gregge. Le scuole e le università dovrebbero riaprire per l’insegnamento faccia a faccia. Le attività extrascolastiche come lo sport dovrebbero essere riprese. I giovani adulti a basso rischio dovrebbero lavorare normalmente piuttosto che da casa. Ristoranti e negozi dovrebbero aprire. Arte, musica, sport e altre attività culturali dovrebbero riprendere. Quelli più a rischio possono partecipare se lo desiderano, mentre la società nel suo insieme beneficia della protezione offerta ai più vulnerabili da coloro che hanno costruito l’immunità di gregge.

