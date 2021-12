Bestiario Nazi-Vax. Una Piccola Galleria di Orrori, a Futura Memoria…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, a futura memoria, giusto per ricordare chi è chi, quando questa follia sarà passata, o almeno sarà tornata a livelli di minore virulenza, vorrei raccogliere in questo post alcune immagini apparse in questi giorni sui social. Giusto qualche piccolo campione, una minuscola galleria degli orrori. Alcune le conoscete già, altre sono nuove. Tutte, a mio modesto parere, terribili: la testimonianza di quanto la barbarie e il non rispetto degli altri emerga da sotto la sottile vernice di civiltà ogni volte che se ne dà l’occasione. Cominciamo con Vittorio Feltri, noto per la delicatezza del tocco, famiglio del Cavaliere e dei suoi molteplici interessi.

***

La tachipirina e la vigile attesa sono dure a morire…

Questo invece è il leader del Gimbe, una Fondazione finanziata ampiamente dalle case farmaceutiche (come l’EMA, come l’OMS, d’altronde) che ha come scopo quello di interagire con la politica e la scienza per una migliore comprensione dei fenomeni. Siamo nelle sue mani, più di quanto immaginiate, e che Dio ci aiuti. Qui però ha trovato chi gli risponde – letteralmente – per le rime…

***

Questo signore non lo conosco personalmente, e posso dire di esserne piuttosto felice. Il posto che vedete qui sotto è stato cancellato, ma da quello che ho letto c’è chi l’ha salvato, e ha denunciato il fatto ai Carabinieri e alla Polizia. Non ho visto vesti stracciate su nessun giornale per questo che se non è linguaggio d’odio non so cosa sia…ma gli untermeschen che non vogliono fare da cavia che cosa pretendono? Di essere trattati come persone?

***

Questa invece la possiamo catalogare nel file delle delusioni umane. E non voglio dire di più.

***

Ieri abbiamo pubblicato questa fotografia, che ci sembrava tremendamente evocativa di come ogni generazione debba ricominciare da zero il suo umano apprendimento, e di come esperienze e ricordi siano labilissimi. Per fortuna poi abbiamo trovato questo commento:

L´autore del fatto di Gelsenkirchen, sommerso dalle critiche (cosa positivissima – in altri tempi se si fosse scritto “Juden un … ” la popolazione l´avrebbe trovato in ordine), si sarebbe pentito del fatto (“E´stata una gigantesca sciocchezza da parte mia”) e poi, cancellata la scritta, avrebbe scritto sempre sulle vetrine del negozio: “Mi vergogno”. L´autore avrebbe dichiarato che “alla relazione con il Nazismo non ha pensato”. A quanto pare si é beccata una denuncia per “incitamento all´odio” (“Volksverhetzung”, precisamente).

Comunque il fatto che la gente abbia reagito negativamente e che l´autore si sia pentito dimostra che la societá ha ancora una morallitá da opporre a chi vuole di fatto abolire in tutta Europa il Codice di Norimberga.

https://reitschuster.de/post/ungeimpfte-unerwuenscht-2/ (in tedesco)

Il giornale riporta l’intervista, di cui vi offriamo alcuni brani nella nostra traduzione. È molto interessante, in particolare nel riferimento alla paura, una paura alimentata sappiamo da chi.

Un lettore del giornale ha già presentato una denuncia alla polizia per incitamento del popolo. La vetrina del negozio è stata distrutta. Ci sono state minacce, riferisce. Non pensava affatto alla connessione con l’epoca nazista, dice in un’intervista al giornale: “È stata un’enorme stupidità da parte mia, me ne vergogno molto. Nell’intervista al Digital Chronicle, l’uomo d’affari, che si definisce di sinistra, ha detto: “Quanto stupido posso essere in realtà?”. Alla domanda su cosa stesse pensando quando ha fatto l’azione, ha ammesso di non poterlo dire: “Non so nemmeno cosa ho fatto lì”. Aveva paura e la cosa gli è sfuggita di mano. All’inizio si è fidato del suo sistema immunitario: “Poi siamo stati bombardati da sempre più notizie, poi è subentrata l’insicurezza. Poi ho seguito l’istinto del gregge e mi sono fatto vaccinare. Ho creduto.

È interessante anche il commento del giornale, che segue l’atto di fede (“ho creduto!”) del negoziante. Bisogna ricordare che in Germania è punibile equiparare le discriminazioni attuali con quelle commesse verso gli ebrei.

Penso che questo sia il momento chiave di tutta la storia. Che non ci si pensa affatto. Soprattutto non sulle lezioni del passato.

Qualsiasi equiparazione di ciò che sta accadendo oggi al regno del terrore dei nazisti sarebbe assurda e criminale (ma questo vale in entrambi i sensi – sia per stigmatizzare i critici delle misure di Corona come “nazisti”, sia per paragonare la discriminazione contro i non vaccinati con le minoranze perseguitate nel Terzo Reich).

Ma per quanto sarebbe criminale un’equazione – è altrettanto criminale non vedere che oggi vengono fomentati dalla politica e dai media, e purtroppo ripresi da molte persone, gli stessi meccanismi psicologici che all’inizio hanno aperto la strada alle ore più buie della storia tedesca.

Nella sua semplicità, l’uomo d’affari di Gelsenkirchen ha dimostrato esattamente questo in un modo impressionante e ossessionante. Ha mostrato come i fantasmi sono ancora vivi!

Che sia una lezione almeno per alcuni!

La maggior parte degli orrori della storia sono iniziati in piccolo e all’inizio molti si prendevano gioco di coloro che gridavano all’allarme.

Ma apparentemente una parte non piccola di persone è incapace di imparare dalla storia.

§§§

