Agostino Nobile: Italia (e Occidente, e Chiesa) Ingannati, Traditi, Umiliati.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato questo sfogo ex abundantia cordis che ben comprendiamo e condividiamo, fino all’ultima virgola, e che offriamo alla vostra lettura e riflessione. Che Dio ci aiuti.

ITALIA INGANNATA, TRADITA, UMILIATA

Scrivendo sulla tastiera del computer, da Youtube ascoltavo alcuni brani estratti dalle opere di Giuseppe Verdi. Verso l’ora di pranzo, restando in piedi, ho pensato di dare una brevissima occhiata ad alcuni notiziari televisivi italiani e internazionali.

Ho visto l’occidente sotto assedio. Immigrazioni, violenze, interminabili manifestazioni in molti paesi occidentali contro il vaccino e il covid pass (che in Italia sono metodicamente oscurate), numero di morti covid giornalieri, terrorismo vaccinista, variante Omicron che, a detta del governo Sud africano, si tratta solo di una leggera influenza che non ha causato nessun tipo di effetti avversi rilevanti.

Il caso ha voluto che in quei momenti nel sito Youtube l’orchestra eseguisse il poderoso Dies Irae del Requiem verdiano. Nemmeno a farlo apposta. Non c’era colonna sonora più in sintonia con quello che vedevo e ascoltavo in tv.

Come siamo potuti finire così in basso?

Come abbiamo potuto permettere la distruzione dell’Italia e di un’occidente che hanno dato al mondo la morale cristiana, colonna portante dei Diritti Umani. Nessuno di questi diritti oggi è rispettato: diritti naturali, diritto alla vita, alla libertà individuale, all’autodeterminazione, al giusto processo, a una esistenza dignitosa, alla libertà religiosa. Nel 2003, poi confermato nel 2018, la Comunità Europea ha decretato il diritto alla protezione dei propri dati personali https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-e-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali, cosa che in pochissimi anni le Big tech, le Big pharma e i governi corrotti hanno spazzato via.

Nessun giudice o magistrato ha alzato la voce. Al contrario, sostengono la nuova dittatura con una violenza psicologica inaudita.

Autorità e personaggi privi di dignità condividono – affiliati o meno – il pensiero massonico esteso a tutte le lobbies miliardarie. Questi individui tronfi e dall’anima putrefatta stanno letteralmente cadaverizzando il senso critico degli italiani per darli in pasto a criminali decisi a cancellare il dono più grande concesso all’uomo: il libero arbitrio.

Stiamo parlando dell’imposizione vaccinale, dell’immigrazione musulmana coatta e del transumanesimo tecnologico che sta schiacciando l’uomo sotto il livello animale.

La più brutale e imbecille annichilizzazione della civiltà cristiana si svolge sotto i nostri occhi, mentre i più coraggiosi riescono solo a balbettare e, se glielo permettono, a manifestare. Pochissimi parlano del cristianesimo che li ha nobilitati, e chi lo fa viene deriso.

Nel medioevo il codice cavalleresco era imperniato attorno ad alcuni valori e norme di comportamento come la virtù, la difesa dei deboli, delle donne e dei bisognosi, la lotta contro i malvagi e gli oppressori, la clemenza, l’onore, la lealtà, il coraggio, la fedeltà. La verità era la colonna portante dell’integrità morale. I cavalieri erano pronti a dare la propria vita per rispettare il codice cristiano. Più o meno quello che hanno messo in atto – si fa per dire – i nostri “cavalieri” nelle vesti di governanti, politici e dalla stragrande maggioranza di giornalisti, medici, magistrati e forze dell’ordine che lasciano storditi, terrorizzati e indifesi donne, uomini e bambini nelle mani di governanti senza scrupoli e di criminali delle Big pharma e Big tech.

Ma il più nefasto traditore è senz’altro colui che dovrebbe difendere l‘umanità, Bergoglio. Arrivato in questi giorni in Grecia un religioso greco ortodosso anziano gli ha gridato “Papa sei un eretico. Sei un eretico!” https://www.open.online/2021/12/04/papa-francesco-eretico-grecia-video/ Non sappiamo se si riferiva allo scisma dell’XI secolo. Ma dato che non parlava al plurale è probabilissimo che le sue accuse siano state dirette all’eretico Bergoglio, per la sua politica infida e anti cristiana.

Chissà se migliaia di cattolici arriveranno a imitare l’anziano religioso gridando le stesse parole in Piazza san Pietro. Sarebbe un primo passo verso la liberazione, poiché si sta combattendo innanzitutto una guerra spirituale. Se non lo capiamo siamo destinati al fallimento.

I nostri antenati, che nei secoli hanno costruito pezzo dopo pezzo i diritti della dignità umana, hanno prodotto le personalità che hanno arricchito il nostro vivere con la scienza, la letteratura, l’arte, la musica. La libertà non è mai stata un diritto acquisto per sempre. Richiede costantemente la lotta e, quando si è abbandonati da chi dovrebbe difenderci, la vita.

Agostino Nobile

