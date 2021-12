Viganò: Tras el pasaporte sanitario se oculta una mente criminal. La respuesta debe ser a nivel mundial

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, recibimos y compartimos con gusto este mensaje que el Arzobispo Carlo Maria Vigano dirigió a los participantes del evento La Verdad por la Salud. Feliz lectura y buena visión. El enlace al vídeo está más abajo.

https://rumble.com/vq8cst-message-for-truth-for-health-foundation.html

MENSAJE PARA LA FUNDACIÓN TRUTH FOR HEALTH

2 de diciembre de 2021

Estimados amigos:

Permítanme que les dirija unas palabras a ustedes, que con gran y loable empeño denuncian los aspectos más controvertidos e inquietantes del suero genético experimental. Vuestra batalla por la verdad en la ciencia, junto a una actuación cada vez más coordinada por parte de una buena cantidad de científicos y médicos de todo el orbe, está abriendo los ojos de muchos que se habían dejado embaucar por las engañosas promesas de las autoridades sanitarias, las discordantes opiniones de los expertos y la propaganda mediática.

No voy a entrar en la cuestión meramente sanitaria, pues ustedes están mucho mejor preparados que yo: zapatero a tus zapatos. Permítame que someta a su atención algunas reflexiones contemplando en su conjunto lo que está sucediendo sin enredarnos con los detalles.

Me parece que ya es evidente que la finalidad principal de esta grotesca puesta en escena sanitaria es la imposición de un sistema de control de las personas mediante un salvoconducto conocido como pasaporte sanitario. Sabemos que el pasaporte sanitario estaba proyectado desde hacía tiempo, pero para hacerlo obligatorio era necesario crear una emergencia pandémica y obligar a la población por medio de chantajes o con la amenaza de sanciones a dejarse inocular un fármaco experimental respecto al cual no asumen la menor responsabilidad ni el fabricante, ni el estado ni quien pone la inyección, sino que se la pasan al paciente. Ayer mismo, la FDA decidió no dar a conocer hasta 2076 los motivos por los que se aprobó la vacuna Pfizer; para mí, esto es prueba más que suficiente de que una mente criminal se esconde tras el escudo de la salud pública.

Hay por tanto una élite integrada por criminales reunidos en el Foro Económico Mundial para idear el Gran Reinicio y en la ONU para implementar la Agenda 2030, los cuales han decidido diezmar la población del planeta mediante un guión minuciosamente detallado. Arruinan la economía de los países, ocasionan pobreza y desempleo y dan lugar a discriminaciones y violaciones de los derechos fundamentales con el mero fin de dominar a los supervivientes, vigilar sus movimientos, alterar su vida, decidir cómo tienen que pensar y determinar su salud. En dicha labor intervienen gobernantes, funcionarios públicos, médicos, jueces, las fuerzas de orden público, los medios informativos y, por si fuera poco, dirigentes religiosos. Llamarlo conspiración es quedarse cortos; en realidad es un golpe de estado que comete con premeditación un crimen de lesa humanidad. Ni más ni menos que para tenernos dominados; para hacernos esclavos y clientes de un sistema que va a implosionar y en el que los que han obtenido los grandes beneficios económicos se disponen a llevar a cabo la cuarta revolución industrial, como la llama Klaus Schwab, a fin de seguir acumulando poder y dinero.

La imposición del pasaporte sanitario y la vacunación forma parte de dicho proyecto. Da igual que las constituciones de los estados y los principios más elementales del derecho sean conculcados en nombre de una emergencia artificialmente provocada; qué más da que destacadas personalidades del mundo de la medicina denuncien los graves efectos secundarios del suero genético y la criminal gestión de la pandemia; poco importa que haya señalados y gigantescos conflictos de intereses entre compañías farmacéuticas, personal médico, sanitarios y la información oficial; el discurso oficial no tiene en cuenta refutaciones, no tolera críticas ni acepta la evidencia.

Ahora bien, si una élite consigue corromper a los gobernantes y poner en práctica un verdadero golpe de estado contra la ciudadanía, no podemos reaccionar a nivel local; si la agresión es a nivel mundial, también tienen que ser a nivel mundial la reacción y la resistencia. Renuevo, pues, antes ustedes, que como científicos son bien conscientes de la peligrosidad del fármaco experimental, mi invitación a adherirse en unidad y de forma coordinada a una Alianza Antimundialista que contrarreste esta guerra mundial no declarada, pero no por ello menos despiadada y violenta.

El enemigo no es el virus, sino la locura de quienes incumplen su deber en perjuicio de la sociedad, de quienes creen que podrán imponer el modelo sanitario chino y el crédito social en nuestros países en nombre de un colectivismo comunista que borra identidades y nos arrebata a todos la libertad. Es preciso impedir esta traición internacional: a la corrupción respondemos con honradez, a la mentira con la verdad, a los intereses personales con una generosa dedicación al bien común y a la sed de poder y de lucro con el servicio desinteresado y el sentido del deber.

Hagamos frente no sólo a la locura de la pandemia, sino a todo el edificio de horrores levantado por la ideología mundialista: la cultura del muerte, con el aborto y la eutanasia; la ideología de género, el adoctrinamiento de nuestros hijos, la cancelación de la cultura, la inmigración descontrolada, la desaparición de la familia natural, el menoscabo de la protección a los trabajadores y de su sueldo, y la persecución de la pequeña empresa. Volvamos a ser ardientes defensores de los valores tradicionales: Dios, Patria y Familia. Volvamos a rezar al Señor, a reconocerlo como Rey no sólo de las personas sino de las naciones y de toda la sociedad. Sólo si entendemos la guerra que se está librando, identificamos al adversario y conocemos sus criminales propósitos, podremos resistir y vencer.

Si nos fijamos únicamente en la eficacia del suero genético o la confiabilidad de las pruebas de cóvid o en la manera en que tal o cual país ha respondido al contagio, no saldremos jamás de la crisis.

No lo olvidemos: si el ataque es a nivel mundial, la contraofensiva debe ser también a nivel mundial.

Y que Dios nos asista y proteja.

+Carlo Maria Viganò, arzobispo

