Scozia, Dati Ufficiali Agosto-Novembre. Pandemia degli Inoculati

Marco Tosatti

Uno degli elementi più irritanti della situazione tragica per la libertà e la democrazia che stiamo vivendo è la menzogna. Cioè il fatto che giornali televisioni, politici di ogni colore affermano quello che la scienza non osa dire: e cioè che il siero genico impedisce il contagio. La “scienza” – quando in persone oneste e coraggiose non dice il contrario – ammicca, lascia cadere mezze frasi, si fa interpretare; ma dell’ambiguità approfittano i politici venduti o interessati, i magistrati inesistenti e i media sicuramente collusi e prontissimi a non fare quello che sarebbe il loro mestiere – avanzare dubbi sulla propaganda di regime – anzi; prontissimi a farsene in pubblico e persino in privato (i più servi o desiderosi di carezze del potere) fedeli rumorosi araldi. Per questo ci sembra interessante offrirvi nella nostra traduzione questo articolo di The Exposé, che analizza i dati ufficiali della sanità pubblica in Scozia. E da cui si vede chiaramente che gli inoculati si contagiano, si ammalano e muoiono (purtroppo) tanto quanto se non di più dei non inoculati. E di conseguenza non solo i cosiddetti “vaccini” sono inefficaci, ma le varie misure discriminatorie semplicemente non hanno nessuna base medica e scientifica. Buona lettura.

§§§

Le autorità stanno lentamente stringendo di nuovo il cappio attorno al collo del pubblico britannico in risposta a una presunta nuova variante di Covid-19 soprannominata Omicron che si teme possa eludere gli attuali vaccini Covid-19 disponibili. Il problema con questo è che i dati ufficiali mostrano che la presunta variante Delta ha eluso i vaccini Covid-19 per almeno i 3 mesi passati, perché da agosto 2021 i completamente vaccinati hanno rappresentato 9 su 10, Covid-19 morti.

La Public Health Scotland (PHS) pubblica un rapporto settimanale sulle statistiche del Covid-19 che include dati sui casi, ricoveri e morti per stato di vaccinazione.

Il rapporto include dati su un periodo di quattro settimane e le ultime statistiche sono state pubblicate da PHS il 1 dicembre 2021, includendo i dati sui casi e i ricoveri dal 30 ottobre al 26 novembre 2021, e i dati sui decessi dal 23 ottobre al 19 novembre 2021.

Analizzando i dati contenuti nel rapporto insieme ai dati dei rapporti precedenti che risalgono fino al 14 agosto 2021, possiamo vedere che la Scozia sta vivendo una “Pandemia dei vaccinati” almeno da agosto.

Dimostrando che l’introduzione di nuove restrizioni non ha nulla a che fare con la preoccupazione che la nuova variante Omicron possa avere un impatto sull’efficacia dei vaccini Covid-19, e invece ha tutto a che fare con il controllo, perché i vaccini hanno dimostrato di essere inefficaci per mesi.

Casi di Covid-19

La tabella 19 dell’ultimo ‘Covid-19 Statistical Report’ mostra il numero di casi di Covid-19 per settimana per stato di vaccinazione. Abbiamo creato il seguente grafico sui dati pubblicati da diversi rapporti, compreso il più recente pubblicato il 1 dicembre.

Come si può vedere da quanto sopra, la popolazione non vaccinata ha rappresentato la maggioranza dei casi ogni settimana tra il 21 agosto e il 17 settembre, ma da allora i vaccinati hanno rappresentato la maggioranza dei casi ogni settimana. Tuttavia, includendo il numero di casi tra la popolazione parzialmente vaccinata troviamo che la popolazione vaccinata ha di fatto rappresentato la maggioranza dei casi di Covid-19 almeno dal 21 agosto.

Il grafico qui sopra mostra il numero cumulativo di casi per settimana per stato di vaccinazione tra il 21 agosto e il 26 novembre. Qui possiamo vedere che qualcosa di significativo è successo nella settimana che inizia il 16 ottobre per quanto riguarda il numero di casi che si accumulano tra la popolazione non vaccinata e quella completamente vaccinata, nel senso che il numero di casi stava cominciando a diminuire tra i non vaccinati mentre aumentava significativamente tra i completamente vaccinati.

I dati ufficiali mostrano che tra il 21 agosto e il 26 novembre ci sono stati 142.945 casi tra la popolazione non vaccinata, 30.204 casi tra i parzialmente vaccinati.

e 165.008 casi tra la popolazione completamente vaccinata, portando il numero totale di casi tra la popolazione vaccinata in questo lasso di tempo a 195.212.

Ricoveri Covid-19

La tabella 20 dell’ultimo ‘Covid-19 Statistical Report’ mostra il numero di ricoveri settimanali di Covid-19 per stato di vaccinazione. Abbiamo creato il seguente grafico sui dati pubblicati da diversi rapporti, compreso il più recente pubblicato il 1° dicembre.

Come si può vedere da quanto sopra i dati dimostrano che è la popolazione completamente vaccinata che ha messo a dura prova il sistema sanitario e non i non vaccinati come le autorità e i media mainstream vorrebbero farvi credere.

Il grafico sopra mostra il numero cumulativo di ricoveri settimanali per stato di vaccinazione tra il 21 agosto e il 26 novembre, in cui ci sono stati 2.531 ricoveri tra la popolazione non vaccinata ma più del doppio tra la popolazione vaccinata, che ha registrato 6.094 ricoveri.

Morti per il Covid-19

La tabella 21 dell’ultimo “Rapporto statistico sul Covid-19” mostra il numero di decessi per Covid-19 per stato di vaccinazione. Abbiamo creato il seguente grafico sui dati pubblicati da diversi rapporti, compreso il più recente pubblicato il 1° dicembre.

Dati della fonte

I dati mostrano che i completamente vaccinati hanno rappresentato la stragrande maggioranza delle morti per Covid-19 di gran lunga almeno dal 14 agosto. Nelle ultime quattro settimane ci sono stati solo 59 morti tra la popolazione non vaccinata, mentre 407 morti si sono verificati tra la popolazione vaccinata.

Questo significa che la popolazione vaccinata ha rappresentato 9 morti su 10 per il Covid-19 tra il 23 ottobre e il 19 novembre.

Il grafico qui sopra mostra il numero cumulativo di morti per settimana per stato di vaccinazione tra il 14 agosto e il 19 novembre, in cui ci sono stati solo 219 morti tra la popolazione non vaccinata, ma 1.280 morti tra la popolazione vaccinata.

Questi dati suggeriscono che i completamente vaccinati hanno il 144% di probabilità in più di morire una volta ricoverati con il Covid-19 in base ai tassi di ospedalizzazione/fatalità che possono essere calcolati dalle statistiche.

Con 2.531 ricoveri e 219 morti tra la popolazione non vaccinata, questo equivale a un tasso di ricovero/fatalità dell’8,6%.

Ma con 6.094 ricoveri e 1.280 morti tra la popolazione vaccinata questo equivale a un tasso di ricovero/fatalità del 21%.

Pandemia dei completamente vaccinati

I dati disponibili da Public Health Scotland, che risalgono a 14 settimane fa, dimostrano che questa è una pandemia dei completamente vaccinati, e con i vaccinati che rappresentano 6 casi su 10 (57%), 7 ricoveri su 10 (70%), e 9 morti su 10 per Covid-19 (85%) almeno da agosto, questo dimostra anche che i vaccini Covid-19 sono già inefficaci da mesi.

Quindi qualsiasi restrizione applicata in nome della protezione del pubblico dalla presunta nuova variante Omicron non ha assolutamente nulla a che fare con la protezione della vostra salute, e invece tutto a che fare con il controllo.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, scozia, the exposé, vaccini



Categoria: covid