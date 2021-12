Pandemia, Quali Sviluppi Futuri? Intervista a Cosimo Massaro.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico del nostro blog, Vitantonio Marasciulo, Direttore de Il Borgo di Monopoli, ci offre questo breve brano, un’intervista, legata ai tempi che stiamo vivendo, tratta da un libro che conoscete, di cui sono autori Rosanna Boccacci e Sergio Russo. Buona lettura.

Pandemia quali sviluppi futuri?

Contributo di Cosimo Massaro

Tratta dal Libro: “Cuori chiusi, menti chiuse, chiese chiuse…cieli aperti”

di Rosanna Boccacci e Sergio Russo

Se la pandemia fosse stata creata ad arte come diversi segnali fanno intravedere, non ultimo il terrore sanitario con cui le TV di Stato, Mediaset e La7 e altre sorelle minori, mettono in atto ogni minuto, si fa avanti la domanda: quali sviluppi si possono intravedere all’orizzonte che le élite mondialiste metteranno in atto nelle fasi successive?

L’interrogativo è stato tratto dal libro “Cuori chiusi, menti chiuse, chiese chiuse…cieli aperti!” di Rosanna Boccacci e Sergio Russo.

Ecco quanto ha dichiarato il pugliese di Mesagne, Cosimo Massaro, giornalista, scrittore, esperto di politiche monetarie, poliedrico artista.

“Oggi viviamo una contrapposizione tra chi crede ciecamente in tutto ciò che il sistema gli dice, e chi mette in dubbio le informazioni che gli giungono. Per tutti noi comuni osservatori, analizzare ciò che sta accadendo non è facile, comunque sia, sono arrivato al punto di considerare che ci troviamo davanti alla classica strategia, ‘Problema – Reazione – Soluzione’, messa in atto a livello globale dall’usurocrazia oligarchica internazionale per raggiungere l’obiettivo del Nuovo Ordine Mondiale. Questa, a mio avviso, è una vera e propria guerra batteriologica voluta e portata avanti dal quel “deep state” (Stato profondo) che sta oggi guidando l’agenda della storia umana. Agenda scritta già nel ‘progetto per un nuovo secolo americano’ pubblicato nel 2000, che ha avuto tra i suoi fondatori Dick Cheney e Donald Rumsfeld, dove viene presa seriamente in considerazione la guerra batteriologica”.

Chi ci vede dietro a questa perversa manovra “planetaria”, e quali sono i loro principali esecutori sulla scena del mondo?

“Questa strana pandemia non smette di stupirci. A New York, il 18 ottobre 2019, una strana esercitazione viene organizzata presso il Johns Hopkins Center for Health Security con il nome in codice ‘Event 201’. Nell’organizzazione si è simulato una pandemia virale, da un ‘nuovo coronavirus’. Sincronismo perfetto direi? Questa pandemia sembra perseguitata dalle coincidenze. Guarda caso tra gli organizzatori troviamo il World Economic Forum, organismo che ha un ruolo importante nella pianificazione del ‘Grande Reset’. E la Bill & Melinda Gate Foundation, in conflitto di interesse nella fabbricazione dei vaccini. Nella simulazione erano previsti almeno 65 milioni di morti. Dai risultati dell’esercitazione, vengono fuori delle raccomandazioni per i governi, mirate guarda caso, ad incentivarli… a cooperare con il privato… per affrontare il ‘catastrofico evento’. Forse si riferivano al futuro business generato dai vaccini? Analizzando le varie coincidenze che troviamo dietro questa pseudo pandemia globale, non possiamo non sospettare che ci sia stata una vera e propria strategia messa in atto per raggiungere gli scopi prefissati dall’élite globale!”

Tale élite planetaria, chi o che cosa percepisce come suo proprio nemico?

“Analizzando la questione da un punto di vista più spirituale, questa élite globale, fatta di uomini che si sono vendute le loro anime al maligno, non potendo attaccare direttamente Dio, perché impotenti nei suoi confronti, mirano a colpire la sua creatura, cioè l’uomo. Hanno sete di vanagloria e di potere, ma non di ricchezza, come invece molti pensano, poiché già posseggono gran parte delle ricchezze del mondo… Mirano dunque al controllo totale dell’umanità e il loro principale nemico rimane il Padre Eterno! Questi esseri, senza più anima, sono servi del dio Mammona”.

Cosa direste alla persona comune per affrontare una così tale e drammatica situazione sociale?

“Oggi la forza della propaganda deriva dal controllo totale di tutti i mezzi di comunicazione di massa, che lo stesso potere controlla (nel 1933, l’antesignano fu Goebbels, ministro della Propaganda di Hitler, ndr). In particolar modo: dalle agenzie stampa, creatrici delle notizie, che saranno riprese da Tv e Radio, giornali e giornali web. Tutto è identico, anche la scaletta. Tutta la categoria dei giornalisti è ridotta ormai a pennivendoli, si limita a passare e leggere ‘veline’ che giungono loro”.

Cosa vede per il futuro?

“Per il futuro immediato prevedo un inasprimento delle condizioni sociali, dovuto alle politiche distopiche mondialiste che influenzeranno direttamente anche il nostro Paese… tuttavia per un futuro più lontano, sono certo che risorgeremo più forti ed evoluti con l’aiuto anche del Padre Eterno”.

Quali sono le armi “efficaci” per ostacolare i piani dei mondialisti?

“ ‘La verità vi renderà liberi’ dice Gesù Cristo. L’arma più efficace è sicuramente la verità che dà il potere di squarciare il velo dell’oscura menzogna. Per liberarsi dal giogo del potere globale vi sarebbero 4 punti importanti legati alla Sovranità.

Sovranità Culturale & Mass-mediatica. Il riferimento è ai valori umani e spirituali della nostra tradizione storico-culturale. E ai canali divulgativi liberi da lobby di potere, al fine di disporre della capacità di comunicare con il popolo. Sovranità Monetaria & Politica. Cioè, una moneta di proprietà del popolo italiano, non emessa a debito, e capacità di poter decidere del nostro destino, grazie ad una nuova classe dirigente non asservita ai poteri usurocratici. Sovranità Alimentare & Energetica: sfruttare e mettere al servizio del popolo tutte quelle risorse alimentari di cui il nostro Paese è ricchissimo, grazie alla sua biodiversità, e riprendere tutte quelle politiche energetiche e di ricerca che ci liberino dalla sudditanza verso altre nazioni”. Sovranità Culturale e Mass mediatica, da situare al primo posto: tutti i disagi che viviamo sono frutto dell’ignoranza, soprattutto indotta attraverso i canali divulgativi, completamente in mano all’élite usurocratica, divulgatrice del pensiero unico dominante”.

P.S. L’intervista è tratto dal cap. 6 dal libro “Cuori chiusi, menti chiuse, chiese chiuse…cieli aperti!” di Rosanna Boccacci e Sergio Russo.

Vitantonio Marasciulo

