Considerazioni di Avvento sul Buon Pastore. E sul Pastore che non c’è.

Marco Tosatti

Cari StilumCuriali, l’arco di qualche giorno fa mi ha scritto un altro messaggio, questa volta inserito nel calendario liturgico di Avvento, ma sempre con un occhio ben centrato sull’attualità. L’ha mandato ieri, ma per ragioni organizzative lo pubblico questa mattina. Buona domenica e buona lettura.

Il Piffero solitario a Tosatti

Oggi primo Sabato di Avvento

Mentre il “ragazzo argentino” a Cipro invita ad accelerare l’immigrazione (forzata), sostanzialmente di fratelli islamici, nei paesi europei (ex) cattolici, garantendo che il migrante è Cristo stesso, io Piffero Solitario ho riflettuto su che cosa dovremmo aspettarci da un Papa.

Mi avevano insegnato che dove c’è Pietro c’è la chiesa di Cristo e uniti a lui conosciamo il cammino che ci porta alla salvezza.

Ma mi avevano anche insegnato che il Papa è il fondamento perpetuo della unità.

Papa Gregorio XVI (nell’enciclica Commissum divinitus) scrisse: “Che ne sarebbe di questa unità se non vi fosse uno (Papa) posto a capo della chiesa, che la…custodisse e radunasse tutti i suoi membri in un unica professione di fede…L’unità si frantumerebbe in mille pezzi e procederemmo come pecore disperse senza una sicura fede in cui credere…”.

Poiché in questa prima settimana di Avvento si ricorda che Cristo è il Buon Pastore, propongo una “check list” di valutazione della “pastorizia” del ragazzo argentino, ricordando il Vangelo di oggi: “Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore”.

Primo – Che fa dunque il Buon Pastore?

– E’ venuto al mondo per radunare il gregge di Dio (Mt, 15-24)

– Il Buon Pastore viene per riunire il gregge disperso (Lc, 15-3)

– …per guidarlo 8(Gv, 10-4)

– …per difenderlo 8Lc, 12-32)

-. ..per alimentarlo 8Mc, 6-34)

– …per condurlo fino ai pascoli ultimi, vicino alle acque della vita 8Ap, 7-17)

Secondo – Come attua il suo compito il Buon Pastore?

-… con molto amore e pazienza 8Is, 40-11)

-…con coraggio (Is, 31-4)

-…con competenza 8Pro, 27-23)

-…con mansuetudine e prontezza d’animo 81Pt, 5-2)

-…con grande senso di responsabilità 8Mt. 18-12)

Terzo – Quali caratteristiche ha il Buon Pastore? (da SanTommaso di Villanova – Sermone sul Buon Pastore)

– amore per le sue pecore

– vigilanza alle loro necessità

– insegnamento della dottrina per la loro salvezza.

– vivere e insegnare la santità di vita, insegnando a pregare.

Bene, nell’invitare i lettori a rispondere a questa check list, ammetto che ho l’impressione che il cosiddetto ragazzo argentino non abbia mai ben fatto gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio e manchi da decenni di direzione spirituale.

E ciò è anche responsabilità dei suoi Superiori Gesuiti.

Mentre non è certo loro responsabilità la sua elezione al soglio pontificio.

Ricordo che il card. Martini (nel 2005 – elezione del successore di san Giovanni Paolo II) disse che dissentiva assolutamente sulla candidatura del ragazzo argentino, perché se fosse diventato papa, i gesuiti sarebbero stati cacciati via dalla chiesa per altri cent’anni. Sbagliava il buon card. Martini.

Dopo il ragazzo argentino la chiesa sarebbe scomparsa, sarebbe diventata un opera di mutuo soccorso per migranti islamici.

E i gesuiti sarebbero emigrati in Cina.

Piffero Solitario.

