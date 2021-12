Ratzinger: Marcel Lefebvre è Stato il Vescovo più Importante del XX Secolo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amica e collega Maike Hickson, di Life Site News, ha pubblicato un articolo di grande interesse, che traduciamo in parte, rimandandovi alla lettura del testo integrale a questo collegamento. Ci sembra un testo e una documentazione storica molto importanti, nel momento in cui il Pontefice regnante manifesta la sua volontà di impedire la celebrazione della messa secondo il rito antico, Buona lettura.

CITTA’ DEL VATICANO (LifeSiteNews) – Nell’estate del 2003, il cardinale Joseph Ratzinger, il futuro papa Benedetto XVI, avrebbe detto a due sacerdoti in un’udienza privata che considerava l’arcivescovo Marcel Lefebvre, il fondatore della Società sacerdotale di San Pio X, “il vescovo più importante del XX secolo per quanto riguarda la Chiesa universale”.

LifeSiteNews ha potuto ottenere un ricordo scritto di queste parole del cardinale tedesco da uno dei due sacerdoti presenti a quell’incontro di 30 minuti nel Palazzo di San Uffizio.

In questa conversazione, il cardinale Ratzinger apparentemente onorò l’arcivescovo Lefebvre per il suo lavoro per la Chiesa e ammise che “dal mio attuale punto di vista, devo essere d’accordo con l’arcivescovo Lefebvre in retrospettiva sull’avere i suoi vescovi.”

L’intero ricordo delle osservazioni del cardinale Ratzinger recita come segue:

1) “È difficile vedere ciò che la Chiesa deve all’arcivescovo Lefebvre, non solo per il suo

periodo africano, ma anche in seguito per la Chiesa nel suo insieme. … Lo considero il vescovo più importante del XX secolo per quanto riguarda la Chiesa universale”.

“Se l’episcopato francese di allora avesse mostrato anche solo un po’ più

carità e fraternità cristiana verso l’arcivescovo Lefebvre, le cose avrebbero potuto prendere un corso diverso…”

3) “Dal mio punto di vista attuale, devo essere d’accordo con l’arcivescovo Lefebvre in retrospettiva sull’avere i propri vescovi. Oggi, dopo l’esperienza dei ’15 anni di Ecclesia Dei’, è chiaro che un lavoro come quello della Fraternità Sacerdotale San Pio X non può essere semplicemente consegnato ai vescovi diocesani.”

Nel 1988, l’arcivescovo Lefebvre aveva consacrato quattro vescovi senza l’approvazione di Roma. Aveva cercato di lavorare con il Vaticano e di ricevere la sua approvazione, ma gli ostacoli sembravano così alti che decise di prendere la via della non obbedienza. Tra le gravi ragioni per cui l’arcivescovo Lefebvre vide la necessità di consacrare i propri vescovi per continuare il suo lavoro per la Tradizione nella Chiesa, c’era la sua età crescente e, allo stesso tempo, l’incontro ecumenico di preghiera del 1986 ad Assisi, in cui una statua di Buddha fu posta su un altare alla presenza del Papa Giovanni Paolo II.

Che Ratzinger abbia detto che Lefebvre è stato il “più importante vescovo del 20° secolo” è corroborato in qualche misura da ciò che il vescovo Schneider ha detto una volta a Edward Pentin: “Papa Benedetto XVI una volta ha detto dell’arcivescovo Marcel Lefebvre: ‘Era un grande vescovo della Chiesa Cattolica’.

Il vescovo Athanasius Schneider ha parlato della storia della SSPX in un’intervista del luglio 2021. Ha detto che la Società fu originariamente fondata 50 anni fa in Svizzera con l’approvazione del vescovo locale e del Vaticano, ma in seguito entrò “in conflitto con il Vaticano” per aver criticato le dichiarazioni del Concilio Vaticano II. Volevano anche celebrare solo la Messa tradizionale in latino, ha spiegato Schneider. La “sfiducia” crebbe tra la SSPX e il Vaticano quando il Papa non approvò i quattro candidati proposti per la consacrazione episcopale. Fu allora chiaro a Lefebvre, ha continuato Schneider, che la Santa Sede non avrebbe “approvato” un futuro SSPX, con le sue critiche “costruttive” ad alcune “espressioni del Vaticano II”.

Durante il pontificato di Papa Benedetto XVI, tuttavia, “sono stati fatti due passi molto importanti per normalizzare la situazione”, continua Schneider. Nel 2007, “Papa Benedetto ha emesso un [motu proprio] Summorum Pontificum, dando la libertà ai sacerdoti di celebrare questa Messa; in qualche modo ha ristabilito il rito della Messa tradizionale della Chiesa, che è sempre stata una delle principali richieste dell’arcivescovo Lefebvre e della Società di Pio X.”

Nel 2009 Papa Benedetto ha rimosso la scomunica dei quattro vescovi. Tuttavia, questo lasciava ancora irrisolti alcuni problemi canonici. È stato sotto Papa Francesco che “altri due passi importanti” sono stati fatti, secondo Schneider. Papa Francesco ha concesso ai sacerdoti della SSPX la facoltà di ascoltare le confessioni “in tutto il mondo”.

“Questo è stato molto generoso”, ha dichiarato il vescovo Schneider.

Ha aggiunto: “È difficile dire che questi sacerdoti sono fuori della Chiesa o sono scismatici quando possiedono le facoltà ordinarie di Confessione date dal Papa stesso. E poi il Papa ha autorizzato i vescovi dei parroci a concedere ai sacerdoti della SSPX le facoltà di assistere canonicamente ai matrimoni, ai matrimoni”.

Il vescovo tedesco-kazako ha osservato: “Così vediamo che c’è una situazione che è sempre più vicina ad una normalizzazione canonica, e questo è bene. Dobbiamo essere felici che questa situazione possa essere risolta e che la SSPX possa essere presente e operare all’interno della Chiesa per il bene della Chiesa, per il rinnovamento della Chiesa”, per preservare “la tradizione della fede, nella liturgia e nella vita spirituale, perché fondamentalmente, in realtà la SSPX non fa altro [che] come la Chiesa ha creduto, come la Chiesa ha adorato, come la Chiesa ha vissuto, fino al Concilio, tutti questi secoli.”

Ora che le comunità Ecclesia Dei stanno affrontando presto visite da Roma che mirano sicuramente a sopprimere i loro carismi originali e tradizionali, anch’esse sono di fronte alla questione se obbedire o meno e permettere che la soppressione della Tradizione abbia luogo in mezzo a loro.

Ricordiamo che al tempo dell’Arcivescovo Lefebvre, la Messa Tridentina era stata essenzialmente soppressa da Papa Paolo VI, proprio come Papa Francesco sta tentando di fare lo stesso.

L’arcivescovo Carlo Maria Viganò – che ha anche lodato Lefebvre per la sua opera – ha recentemente, nell’agosto di quest’anno, commentato questa questione:

Con il suo Motu Proprio, Benedetto XVI ha restituito alla Chiesa la Messa Apostolica Romana, dichiarando che non era mai stata abolita. Indirettamente, ha ammesso che c’è stato un abuso da parte di Paolo VI quando, per dare autorità al suo rito, ha vietato spietatamente la celebrazione della Liturgia tradizionale.

L’Abbé Claude Barthe, sacerdote tradizionale ed esperto di liturgia, ha anche recentemente affermato che Papa Paolo VI aveva abrogato la Messa latina tradizionale quando disse: “La Messa di San Pio V, quando fu abrogata da Paolo VI (perché fu abrogata, bisogna dirlo; Jean Madiran lo ha giustamente sottolineato), era identica, quasi nei dettagli, a quella che era nell’XI secolo”.

LifeSiteNews ha contattato Papa Benedetto XVI, inviandogli il memoriale dell’incontro del 2003 con i due sacerdoti e chiedendogli un commento. Aggiorneremo questo rapporto se dovesse rispondere.

