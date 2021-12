Citizen Go: No alla Vaccinazione Obbligatoria dei Bambini. (In Francia, per ora…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo comunicato di Citize Go, relativo alla vaccinazione contro il Covid dei bambini in Francia. Posto che questo inutile e pericoloso obbrobrio sta per cominciare anche da noi, mentre già negli USA si contano i primi casi avversi e almeno un decesso dovuti al siero genico sperimentale, che come ormai appare sempre più chiaro non immunizza dal contagio, mi sembra interessante metterei al corrente dell’iniziativa, nella speranza che anche in Italia parta una risposta analoga. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il governo si sta già preparando a vaccinare i bambini sotto i 12 anni. I bambini dai 5 agli 11 anni saranno i prossimi ad essere vaccinati in Francia, il governo sta solo esitando mentre la campagna del 2022 si avvicina.

Il regolatore europeo dei farmaci ha approvato il 25 novembre 2021, la vaccinazione nell’Unione europea per i 5 – 11 anni con il vaccino Pfizer. In Francia, l’Alta Autorità per la Salute raccomanda questa vaccinazione, per il momento, solo per i bambini fragili e con un dosaggio ridotto.

Ma l’HAS specifica anche che sono in corso audizioni per estendere questa vaccinazione a tutti i bambini. Sappiamo che stanno andando avanti con la teoria dei piccoli passi, per poi rendere obbligatoria la vaccinazione per tutti i bambini!

Tuttavia, Marco Cavaleri, responsabile della strategia dei vaccini presso l’Agenzia europea dei medicinali, dice: “Sappiamo che la Covid-19 grave e la morte sono ancora abbastanza rare nei bambini, ma una malattia di qualsiasi gravità si verifica in tutte le età pediatriche.

Ci si chiede che senso abbia vaccinare i bambini, quando le forme gravi sono estremamente rare nei bambini!

La domanda che i genitori si pongono oggi è: “La vaccinazione di mio figlio diventerà obbligatoria?

Non è una domanda banale, perché la morsa sui bambini si sta stringendo negli ultimi giorni con l’arrivo della quinta onda e della variante Omicron.

Ed è di questo che ho paura e che voglio evitare. La decisione di vaccinare o meno una persona così giovane con un vaccino RNA i cui possibili effetti collaterali sono ancora oggetto di dubbi tra gli esperti di salute deve essere presa liberamente e non sotto pressione. Soprattutto perché la malattia non colpisce (o colpisce solo leggermente) i bambini.

Aiutami ad evitare tutto questo firmando la petizione per dire NO alla vaccinazione obbligatoria per i bambini

Il ministro della Sanità, Olivier Véran, ha finora garantito che non c’è nessuna vaccinazione obbligatoria per i bambini. Ma da più di due anni siamo abituati alle loro bugie.

CitizenGO sostiene la libertà, se i genitori vogliono vaccinare i loro figli, è un loro diritto, soprattutto se sono a rischio. Ma crediamo anche che chi non vuole vaccinare i propri figli contro il Covid-19 dovrebbe avere la stessa libertà di chi decide di farlo, soprattutto perché non ci sono grandi rischi per i bambini.

Abbiamo già visto medici ed epidemiologi avvertire che se i bambini non vengono vaccinati, la percentuale di vaccinati necessaria per l’immunità di gregge non sarà raggiunta. Un’immunità che, pochi mesi fa, riguardava il 60% della popolazione adulta, poi il 70%, ora il 90% e il nostro timore è che arrivi al 100%, compresi i nostri bambini, i nostri neonati.

Per il momento, sembra che il governo non abbia intenzione di obbligare un bambino ad essere vaccinato, ma potrebbe cercare di fare pressione sui genitori per raggiungere il suo obiettivo, che non è altro che raggiungere il 100% di vaccinazione e annunciare che la pandemia è finita, anche se non è vero. Perché come cominciamo a capire, tutto ricomincia dopo 6 mesi, schema di vaccinazione, nuova ondata… Vi chiedo qui di aiutarmi a far sì che una decisione così importante sia presa liberamente!

Ministro: non forzare i bambini a essere vaccinati

Con una nuova ondata e le vacanze di Natale che si avvicinano, il governo e i medici in televisione spingeranno perché i bambini siano vaccinati per “proteggere le vacanze di Natale”.

Difendiamo coloro che vogliono essere vaccinati così come quelli che non lo fanno, ma non capiamo l’interesse di una vaccinazione obbligatoria dei bambini quando un virus colpisce così poco questa fascia di età (e con pochissimo senno di poi sui bambini).

Signor Olivier Véran, non renda obbligatoria la vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni!

Grazie per aver difeso la libertà!

Alexandre e tutto il team di CitizenGO

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bambini, citizen go, vaccino



Categoria: covid