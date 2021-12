BDV Ha Sognato una Bambina. L’Hanno Uccisa, Era l’Europa.

Marco Tosatti

Durante la notte, ieri, sveglia alle tre in sobbalzo di chiamata e, nel dormiveglia, stretta al mio Santo Rosario che profuma di rosa, ho incontrato una piccola bambina piangente. Aveva due belle treccine bionde, portava un vestitino rosso, e gli occhi rossi pure. Le sono andata vicino, lei e io tutte e due senza l’odiosa e falsa mascherina, segno di asservimento al potere, e le ho domandato: “Bambina, come ti chiami”. E lei mi ha risposto che si chiamava Europa. Le ho chiesto allora perché piangeva.

E mi ha risposto così. “Hanno tagliato le radici mie cristiane sotto i piedi e la Corona d’oro che mi legava al cielo. Mi hanno costretta a far entrare a casa mia persone indesiderate da ogni dove e poi mi hanno detto che, per mangiare una pizza, dovevo mostrare un lasciapassare. Mi hanno detto che non potevo discriminare e così mi hanno impedito di dire la verità, che cioè i maschi sono maschi e le femmine femmine e che il Santo Natale non è una festa qualsiasi, ma il dies natalis, cioè il giorno in cui nasce Gesù Bambino, il mio Salvatore”. Ci siamo abbracciate e solo allora mi sono accorta che aveva un pugnale piantato tra le spalle e mi è morta tra le braccia. Sì, Europa è morta. L’Europa è morta.

L’Europa è morta ma continua a parlare di nulla, con le “grida manzoniane” sul parlar politicamente corretto – che odorano di zolfo – poi ritirate in tutta fretta perché i fabiani (che usano la tecnica di Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore) sanno far due passi avanti e subito uno indietro se i tempi non sono “maturi” per l’abominio successivo… Così proviamo a metter su gli stivali del gatto fatato e via nel futuro prossimo quando tornerà a saltar fuori il documento appena nascosto dai savi fabiani.

E il principio, come sempre, è non discriminare (purché non si tratti degli odiati no vaccino naturalmente…). Non discriminare, infatti, è solo un trucco del diavoliano per tappare la bocca alla verità. Perché se chiami la rosa solo “fiore” per non “discriminare” gli altri fiori, semplicemente stai mentendo. Una rosa, come dice il bardo inglese, se gli cambi il nome resterà sempre una rosa. Ecco, dal Romeo e Giulietta, dalla penna di Shakespeare: “A rose by any other name would smell as sweet”. Non credo sia necessaria la traduzione. Quindi se chiamo “nero” o “negro” una persona, non cambia il fatto che sia una persona di colore. E nella parola “negro” non c’è alcun disprezzo, ma soltanto la malafede, casomai, di chi la pronuncia con disprezzo o di chi la ascolta in spregio. Cancellare la parola Natale, come faranno in futuro, fa semplicemente cappottare dalle risate, caro il mio diavolino scemino e molto europeo, perché il 25 dicembre, che tu lo voglia o no, il nostro dolcissimo Bambinello nasce a Betlemme, sotto le stelle del “Suo” firmamento.

E camuffare il lessico per indurire il cuore serve soltanto, a me, a renderlo più caldo e innamorato del Piccolo Divino… E per sostenere le tue orrendezze hai creato tutti i carrozzoni sovranazionali, i quali mai e poi mai si inchinano a Dio, unica Autorità Universale. Enti mondialisti che si danno un sacco di arie con i loro spaventevoli acronimi: Oms, Onu, Fao, Ue. Ma sono tutti enti senza autorità perché l’unica autorità viene dal Dio Creatore (Omnis potestas a Deo) che essi, in superbia luciferina, non prendono neppure in considerazione. Ed ecco perché Gesù, Suo Figlio, “parlava con autorità”. Potete riempirvi di premi nobel, di denari, di medaglie, cari miei signori di tutti i colori, ma sarete sempre nulla, in confronto a Lui!

E poi vietare i nomi di Giovanni e Maria, suvvia stupidello, pensi che non sia chiarissimo a tutti perché lo faresti? Ma certo, Maria è, per te l’Arcinemica, è Lei, la nostra dolcissima mamma celeste, che ti schiaccia la testa, è il Suo purissimo Cuore Immacolato che aprirà le porte a Cristo Re. Infatti anche quest’anno Bergoglio non andrà riverire la Nostra stupenda Signora del cielo, in Piazza di Spagna. Tanto meglio, chi ce lo vuole! Peggio per lui… E poi Giovanni, ma certo, Giovanni, l’Evangelista, ha raccontato nell’Apocalisse, tutte le tue nefandezze ed ecco perché odi il Suo stupendo nome. Giovanni Evangelista sa che tu sei l’eterno sconfitto e lo sarai anche questa volta, Avanti! Nel nome di Maria che è anche il mio poiché, per intero, il mio nome è “Maria Benedetta” e ho tolto il Maria, da bambina, perché già Benedetta mi pareva molto lungo e l’ho dato alla mia casa in Sardegna, che si chiama Casa Maria, tiè…

Sì, l’Europa è morta. Ma forse è nata morta e d’un tratto la mente mia vola a vent’anni fa. Ero allora nella redazione romana del Gazzettino di Venezia tra colleghi tutti molto di sinistra e alcuni per davvero e altri, forse, per opportunismo. Io ero considerata “troppo seria” perché non ridevo di tutto, come facevano loro. A loro l’Europa piaceva e guai a dir male del signor Romano Prodi che era il drago riverito e pieno di allori di allora.

Prodi, che mi piaceva come un pugno in faccia, ci chiese centomila lire per entrare in Europa e già questo mi sembrò strano. Provai a dirlo, ma tutti a darmi spiegazioni economiche e su e giù e di qua e di là, in odioso latinorum. Il nostro redattore economico, che fece poi carriera (ma scriveva out out, invece di aut aut, come se fosse inglese e non latino…) si riempiva la bocca di Europa e di privatizzazioni. Anche quello mi dava fastidio. Ma come, gli dicevo, vorresti vendere anche il Colosseo? Ma lui non rispondeva, sempre occupato al telefono e a darsi arie. Poi, quando arrivò la data fatidica, scoprii che il prezzo di ogni cosa era raddoppiato. Il latte che costava mille lire ora un euro e tanto. Diedero la colpa ai cattivoni negozianti (come oggi incolpano di tutto i no vax), ma sentivo in quelle voci l’odore di menzogna. La menzogna seminata per la via in tutti questi anni e che ci ha portato al deserto di oggi.

Sì, il Signore permette tutto questo perché gli uomini hanno tagliato la dimensione verticale, spirituale (l’unica che salva e rende liberi) e credono, poveri illusi, di poter far da soli, non hanno più Dio né devozione, hanno il cuore di pietra e se ne vantano. Ma così non solo Europa, la dolce, piccola Europa, morirà, ma tutto il mondo. Convertirsi e tornare al Vangelo, ecco l’unica strada per non finire nel fuoco eterno, rami secchi staccati dalla vita. E prima di concludere, un fatterello che consola. Qualche giorno fa ho avuto a cena mio nipote, brasiliano, cresciuto dai maristi modernisti che non gli hanno insegnato né il catechismo e neppure lo hanno preparato per la Prima Comunione. Per insegnargli la Fede, gli ho mostrato una pianta di ciclamino, bella e rosa, e gli ho detto, tu, Enrico, vedi la pianta, ma la vita è invisibile. Eppure la vita, è più potente della pianta. Come Dio che non si vede è l’Onnipotente. Ha sorriso, occhi negli occhi, vivi, e ha detto che se ci fossero più cattolici, il mondo sarebbe migliore…

§§§

