OM: La Iglesia ha reflexionado sobre el Estado profundo. Se ha convertido en una parte de

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, hoy nuestro Observador Marciano nos muestra cómo es posible, incluso desde un lugar tan lejano como el Planeta Rojo, ver las cosas terrestres con claridad y profundidad… Feliz lectura.

OM a Tosatti.

Stefano Fontana, talentoso filósofo de Verona, experto en la Doctrina Social de la Iglesia y director del Instituto Van Thuan -fundado por el gran obispo de Trieste, monseñor Giampaolo Crepaldi-, escribió el pasado 20 de noviembre un artículo en la Nuova Bussola Quotidiana. El título del artículo es: “La Iglesia medita sobre la realidad del Estado profundo”.

Está tranquilo Fontana que esta Iglesia lleva años meditando sobre este llamado Estado Profundo.

Convirtiéndose en parte integrante de ella.

Fontana habla de un Estado profundo internacional que dirige a los gobiernos (¿y a la propia Iglesia?) para realizar la gobernanza mundial.

¿Por qué Fontana sólo se asombra hoy por esto? ¿Porque ha leído con entusiasmo un folleto escrito hace cuatro años por un tal Micke Lofgren, titulado Deep State? Pero las observaciones que leyó en este folleto son de hace 45 años.

Lo que se ha convertido, o más bien se define como el Estado Profundo, no es más que una sub consecuencia del gran proyecto de Henry Kissinger y asociados, elaborado desde finales de los años 60, llamado correctamente Nuevo Orden Mundial (nombre del que se ha hablado mal y se ha abusado sólo porque no se lo ha entendido, llegando a vulgarizarlo con teorías conspirativas) que hizo su debut oficial y público en 1972, inmediatamente después de 1968 y del Concilio Vaticano II, con el famoso Informe Kissinger.

En la práctica, lo que S.E. monseñor Carlo Maria Viganò está intentando explicar desde hace un par de años. Pero este señor Lofgren con cierta habilidad escribe lo que quiere explicar, no lo que es verdad.

¿Por qué no lo sabe, o por qué quiere dirigir sus valoraciones a otra parte? Y, sin embargo, habla de sí mismo como “ciudadano consciente y responsable” (“porque soy un ciudadano preocupado”), lo cual, siendo Lofgren un experto en poder político, deja perplejos cuando habla de modelos de poder implantados 45 años antes y readaptados en el curso de la historia posterior.

Me dejó perplejo la invitación de Fontana a la Iglesia a meditar sobre la realidad del Estado profundo.

Esta invitación huele a ingenuidad o a ironía.

La actual Iglesia de Bergoglio forma parte de ese Estado profundo, como trata de explicar monseñor Viganò.

Este Estado profundo no es más que un intento de implantar un sistema de control organizado por lobbies dirigidos por poderes no fácilmente identificables, si se me permite poner un ejemplo simplificador y mínimo, como lo fue el P2 de Gelli en Italia.

Hay acontecimientos que requieren observadores experimentados del poder para ser comprendidos; un presidente de la república estadounidense ha sido cooptado por un sistema de lobbies desde el nacimiento de los Estados Unidos.

Ningún presidente de los Estados Unidos ha dejado de ser masón. Hay quien dice que JFK no lo era, porque de lo contrario no habría sido necesario mandarlo a fusilar para quitarlo de en medio, habría bastado con pedírselo amablemente con el uso de dossiers o con organizarle también un “Watergate”, como fue el caso de Nixon, que no se dejó convencer por las buenas

Si por “casualidad” llega al poder alguien que no respeta las reglas del juego de poder de Estados Unidos, acabará como Trump en 2020 o como Benedicto XVI en 2013.

Benedicto se niega a ser el Papa necesario para ese poder.

Por eso la invitación de Bergoglio a la Iglesia a meditar sobre la realidad del Estado profundo es incoherente o irónica.

Me parece que la Iglesia ha pensado demasiado en ello. Como sigue explicando muy bien el obispo Viganò.

OM

Publicado originalmente en italiano el 30 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/2021/11/30/om-la-chiesa-ha-riflettuto-sul-deep-state-ne-e-diventata-una-parte/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

