“Non Passera Questa Generazione prima che Tutto Questo Accada”…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo ci offrono questa riflessione sul tempo presente, che per quanto terribile sia e ci appaia, si apre, si può aprire, secondo gli autori della riflessione alla speranza. Buona lettura.

«NON PASSERÀ QUESTA GENERAZIONE

PRIMA CHE TUTTO QUESTO ACCADA»

«… e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie.» (Gl 3,1)

Questi sono tempi davvero particolari, nel bene come nel male, tant’è vero che ciascuno di noi – ma qui ci riferiamo a coloro che ancora non hanno perso il “ben dell’intelletto” – non può che rimanere stupito, sia di fronte alla chiusura di mente e di cuore di tanti che si dichiaravano nostri amici, sia ancora dinanzi alle chiusure, a cominciare dalle chiese per finire a sacerdoti e vescovi, della Chiesa Cattolica, divenuta ben diversa da come l’abbiamo conosciuta soltanto poco tempo addietro.

Pur tuttavia, ma egualmente di segno contrario, assistiamo invece al moltiplicarsi di intuizioni, comprensioni, aiuti divini, consolanti profezie, che sempre più frequentemente e potentemente vengono in nostro aiuto, fortificano la nostra anima ed infondono pace allo spirito.

Insomma, mentre tanti cuori, menti e chiese, si chiudono nei nostri riguardi, viceversa il Cielo sembra oggi aprirsi sempre più, addirittura spalancarsi, per venire in nostro soccorso!

C’è un passo del Vangelo: «non passerà questa generazione prima che tutto questo accada», che abbiamo sentito diverse volte ed anzi, anche recentemente, lo abbiamo ascoltato fra le letture della Messa, sul quale però non ci siamo mai sforzati di comprenderlo in profondità.

Ed infatti, questo medesimo passo evangelico è uno di quei pochi versetti scritturali che hanno fatto versare fiumi d’inchiostro per quanto riguarda la sua interpretazione: con il termine “generazione”, il Signore a cosa intendeva riferirsi, a quella presente all’epoca dei fatti? oppure a qualche generazione futura? o a nessuna di queste ipotesi, o persino ad entrambi!

In conclusione, la questione è ancora oggi avvolta nel mistero…

Abbiamo detto all’inizio che questa è un’epoca davvero particolare, nel bene e nel male, ed abbiamo aggiunto pure una citazione biblica, nella quale si dice che i nostri figli avrebbero profetato…

Tutto ciò per dirvi che proprio un giovane, dopo aver ascoltato la parola evangelica sopra riportata, ha ricevuto, a nostro modesto parere, una intuizione quantomeno geniale che, in ambito di fede, potremmo opportunamente definire come una vera e propria illuminazione dello Spirito Santo.

Questo giovane infatti si è domandato se, per “generazione” non debba invece intendersi “generazione umana”, significando con tale termine l’insieme della razza umana, considerata con le sue caratteristiche fisiche, biologiche e fenotipiche.

Spiegazione questa che, fra le altre cose, è molto semplicemente quella che più si attaglia al termine “generazione”, appunto.

Egli procedeva poi col suo ragionamento, facendo delle applicazioni molto pertinenti a quel che oggi sta accadendo: la somministrazione dei cosiddetti “vaccini”, genici e sperimentali, sono in realtà, per l’esattezza, delle “terapie di tipo genico”, che vanno cioè a relazionarsi direttamente col dna umano.

Questo giovane ha dunque così concluso: visto che tali “vaccini” potrebbero andare a modificare (sebbene con effetti a medio e lungo termine) il dna delle cellule – la quintessenza del nostro essere umani – che forse il Signore non ci stia dicendo che, prima che avvenga tutto questo, cioè una sorta di trasformazione di tutti gli esseri umani in “qualcos’altro” (potremmo anche dire in “umanoidi”, i quali perderebbero così la loro immagine e somiglianza divine), il Signore ritornerà, per non perdere completamente gli uomini e le donne da Lui stesso creati?

Prosegue poi quel giovane nella sua meditazione: poiché oggi il Nemico vuole renderci tutti suoi schiavi, come degli automi e delle marionette nelle sue perverse mani, e quindi, in tale apocalittico scenario che si verrebbe a creare, avrebbero così termine gli ultimi tempi, a cui seguirebbe una sorta di “ripopolamento” (ben più stupefacente di quello all’indomani del “diluvio”) dando luogo in tal modo al sorgere dell’aurora di una nuova epoca: la vittoria della Donna vestita di Sole sull’enorme drago rosso…

Fantascienza? Distopia? Leggende metropolitane?

Andiamoci adesso a leggere un articolo pubblicato il 13 ottobre scorso ed apparso su di una prestigiosa rivista svedese, a cura dell’Università di Stoccolma.

E chi ha scoperto questo articolo lo presenta affermando che:

«Il post di oggi è una bomba che deve essere compresa da chiunque speri di sopravvivere all’olocausto del vaccino, perché è davvero una “bomba genetica” contro l’umanità. Il vaccino infatti, sopprimendo il meccanismo naturale di riparazione del DNA nel corpo – conosciuto come NHEJ: Non-Homologous End Joining – rende le persone altamente suscettibili a mutazioni cancerose devastanti, anche se esposte a livelli molto bassi di radiazioni ionizzanti, come per esempio l’esposizione alla luce solare o la mammografia. Con il NHEJ soppresso ad opera della proteina spike intera, il corpo non può più riparare il suo DNA danneggiato e le cellule mutano senza controllo, devastando l’intero corpo, e provocando in tal modo la disintegrazione genetica dell’organismo umano.

Lo studio che documenta tutto questo è stato pubblicato da Oliver Schildgen sulla rivista MDPI “Viruses” ed è stato condotto da scienziati dell’Università di Stoccolma, in Svezia: https://doi.org/10.3390/v13102056 (qui nell’originale inglese).

Lo studio mostra che l’efficienza del NHEJ crolla in presenza della proteina spike del vaccino Covid mRNA. Nessun organismo vivente sul pianeta può sopravvivere senza integrità genetica. Il NHEJ fa parte di ogni cellula di qualsiasi pianta, animale od essere umano vivente sul pianeta. Il vaccino contro le proteine spike è un attacco all’integrità genetica degli esseri umani e, coloro che assumono il vaccino, sappiano che saranno in gran parte incapaci di riprodursi, poiché i loro bambini verranno abortiti a causa di mutazioni genetiche. Questo è il motivo per cui l’82% delle donne in gravidanza che assumono vaccini Covid durante il primo trimestre di gestazione finisce per perdere i propri bambini a motivo di aborti spontanei.

È importante sottolineare che una volta che gli esseri che vivono sulla terra, abbiano ricevuto il vaccino Covid con più somministrazioni, i globalisti possano poi scatenare un incidente nucleare (o terrorismo nucleare) per distribuire radiazioni su tutto il pianeta.

Ed allora, anche un basso livello di esposizione al cesio-137 (allo stronzio-91, allo iodio-131, ecc.) scatenerà un’ondata di tumori mortali tra coloro che sono stati vaccinati.

E, mentre le persone normali e sane potranno riparare il danno al DNA, causato da bassi livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti, viceversa, le persone vaccinate riusciranno a malapena ad eseguire le riparazioni nel proprio corpo (avendo infatti in sé stessi circa il 90% di potenzialità ridotta nella riparazione del DNA).

Pertanto, i tassi di cancro saliranno alle stelle tra i vaccinati e, quando moriranno, le morti potranno essere attribuite ai tumori, piuttosto che ai vaccini. Quindi questa disposizione di doppie armi consentirebbe, proprio agli stessi globalisti che sfruttano i vaccini, di poter così sfuggire alle accuse nei loro confronti, coprendo le morti da vaccino appunto, e poi classificandole come morti per tumore.

Dunque, tutto ciò di cui hanno bisogno è un’altra Chernobyl, oppure una Fukushima, o un’esplosione nucleare, da qualche parte nell’emisfero settentrionale e, quasi ovunque, i venti diffonderanno i radioisotopi su metà del pianeta, raggiungendo quei bassi livelli di radiazioni ionizzanti, ma necessari per trasformare le persone vaccinate in mutanti malati di cancro, attraverso morti accelerate.

È molto improbabile che gli individui vaccinati che non vengono uccisi dai tumori siano in grado di produrre una prole vitale, a causa del danno al loro DNA, nello specifico allo sperma maschile e alle cellule uovo femminili.

È tuttavia interessante notare che, una volta diventato ovvio che gli individui vaccinati non potranno più tollerare la luce solare, senza subire mutazioni genetiche, eviteranno la luce del giorno e diventeranno creature della notte. Concretamente, tale disintegrazione fotocellulare richiederà molto più tempo, attuando comunque la seguente correlazione: vaccini covid + luce solare = disintegrazione genetica.

Coloro che rifiutano i vaccini covid allora, verranno considerati quasi alla stregua di “purosangue”: saranno infatti gli unici ad essere in grado di mantenere l’integrità genetica per le generazioni a venire.

E ciò porta ad unica conclusione: significa che il futuro della razza umana appartiene a coloro che hanno rifiutato i vaccini covid!»

Vogliamo concludere comunque con una nota di speranza.

In tanti si domandano angosciati: “Che fare dunque al momento presente?”

Oggigiorno viviamo nel pieno dispiegarsi di forze anticristiche, e dappertutto vediamo imperversare la “cultura della morte”, poiché il Nemico vuole annientare le sue vittime – come è ovvio – ma desidera pure disfarsi dei carnefici, da lui stesso usati, e quest’ultima cosa non la comprende nemmeno l’élite mondialista, oramai completamente persa nel suo proprio delirio di onnipotenza, che ad essa pare aver ricevuto da Lucifero, il dio che adora quale sommo architetto dell’universo!

LE OASI DI VITA

Da questo desolante e mostruoso Deserto che avanza nel mondo ci si salva soltanto rifugiandosi nelle Oasi di Vita.

Di cosa si tratta?

È tuttavia più semplice dire cosa queste non siano: né luoghi né istituzioni e men che meno qualcosa di “organizzato”.

Le Oasi di Vita sono pertanto dei punti/momenti, al di fuori di noi stessi, come pure all’interno della nostra interiorità, ai quali attingiamo per ricaricarci di Vita, la sola in grado di contrastare efficacemente la Morte.

Dovete sapere che, quella che sta avvenendo ai nostri giorni è la battaglia delle battaglie, ed è una guerra eminentemente spirituale.

Le Oasi di Vita sono dunque un Punto, “centrico” ed immateriale, al quale perveniamo allorquando noi penetriamo nel nostro mondo interiore: nel luogo più intimo e profondo di noi stessi, in cui saldamente ci radichiamo nel Signore, Re della Storia e dell’Universo e, al medesimo tempo, filialmente entriamo sotto il manto della Sovrana Imperatrice, Regina del Cielo e della Terra, implorando la loro protezione e soccorso, attraverso la nostra fiducia e la nostra preghiera.

Le Oasi di Vita interiori sono quindi dei “luoghi” assolutamente inespugnabili ed impenetrabili al nemico di Dio e degli uomini.

Le Oasi di vita, allo stesso tempo, sono altresì dei Momenti di aggregazione, nei quali noi ci rifugiamo, assieme ad altri fratelli e sorelle, che condividono la nostra medesima visione della Vita, della Storia e della Fede.

In tali momenti di aggregazione ricarichiamo le nostre “riserve” di emozioni e sentimenti, di condivisione e di ideali.

È tuttavia significativo che il termine “oasi” sia lo stesso se usato al plurale, oppure al singolare: ciò significa che, se dovessimo avere a disposizione unicamente il “punto” Oasi di Vita, ciò sarebbe comunque più che sufficiente a ricentrarsi in noi stessi e in Dio, riuscendo così ad affrontare vittoriosamente la “sfida delle sfide”, che in tali tempi attende ciascuno dei viventi.

Nasce dunque il progetto “Oasi di Vita”, davvero alla portata di tutti, sia che le circostanze ci portino a vivere in un letto d’ospedale, oppure su di un’isola paradisiaca, nel bel mezzo dell’oceano.

Soltanto Gesù e Maria saranno per noi le due colonne, salde e inattaccabili, alle quali ancoriamo la navicella della nostra anima, nel mare tempestoso dell’umana esistenza, ma solamente dopo aver gettato a mare tutta la “zavorra”, che avrebbe rischiato di farci affondare!

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

