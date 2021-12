Lettera di una Madre a Draghi e Mattarella: Fermate Questo Scempio!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sono giorni di grande tristezza, e preoccupazione per il presente e per il futuro. Ci sentiamo nelle mani di persone senza scrupoli, che portano avanti un piano – non loro, probabilmente, ma di cui sono comunque gli esecutori, e non si può dire che siano “strumenti ciechi” di giustiana memoria – che contro ogni razionalità tocca già gli adolescenti, e mira ai bambini. Pura follia, senza senso, in base agli studi scientifici. Danilo Quinto ha lanciato un appello ai genitori, che ci sentiamo di condividere. Ne riportiamo due citazioni, rimandandovi alla lettura integrale.

***

Il prof. Luc Montaigner, premio Nobel, afferma:

“Fermiamo le vaccinazioni di massa. Non è eticamente accettabile avere delle persone, dei giovani, dei bambini che muoiono. Dobbiamo pensare che se ci fermiamo, salveremo delle vite. Quello che mi spaventa sono i bambini. Stanno per vaccinare i bambini… Questi bambini, forse, moriranno, e se anche muoiono fra 10 o 20 anni, verrà sterminata un’intera generazione! Dunque è in ballo la nostra stessa civiltà. Occorre prendere delle precauzioni oppure andremo dritti verso la catastrofe”.

Il dr. Vladimir Zelenko, sostiene:

“In base ai dati del Center for Discase Control (CDC) i bambini sani di età pari o inferiore a 18 anni hanno un tasso di guarigione del 99,998% da COVID-19 senza alcun trattamento. Perciò non vi è alcuna necessità medica di un vaccino. Soprattutto, un’iniezione di mRNA sperimentale e non approvata che ha dimostrato di avere molti effetti collaterali pericolosi… Qualsiasi governo o individuo che costringe o ordina che i bambini ricevano questa iniezione sperimentale è in chiara violazione del divieto della Convenzione di Ginevra contro la sperimentazione umana coercitiva. Questi sono criminali di prim’ordine e devono essere assicurati alla giustizia per crimini contro l’umanità”.

***

E soprattutto vorremmo farvi parte di questo grido dal cuore che abbiamo ricevuto, e che giriamo – forse, come una bottiglia in mare, può essere che arrivi – a due dei responsabili dello scempio di civiltà, democrazia e ragione che stiamo subendo, Leggete ciò che scrive una madre.

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del Consiglio,

la drammaticità degli eventi che stiamo vivendo mi impone di ordinare i miei pensieri per metterli nero su bianco, con estrema semplicità, e di indirizzarli a Voi, che attualmente siete le più alte cariche dello Stato.

Vi scrivo sia in veste di libera cittadina italiana, sia in veste di consorella nella fede in Cristo che sia Voi, sia io, umilmente e indegnamente ci gloriamo di professare.

Ho studiato presso la facoltà di Lettere e Filosofia, poi ho conseguito la laurea in Logopedia: dunque, non possiedo una preparazione giuridica, né filosofico-politica, né economico-finanziaria, né medica, ma d’altra parte intellettuali e professionisti ben più degni di me si sono già pubblicamente espressi sulle criticità, per non dire sulle vere e proprie aberrazioni, verificatesi in ciascuno di questi ambiti del sapere e dell’agire umano; pur tuttavia, ho orecchi per sentire, occhi per vedere e cervello per pensare e non avrei la coscienza a posto se anche io, nel mio piccolo, non facessi questo tentativo.

Sono moglie, madre, figlia, sorella, amica, parente, lavoratrice, cittadina di una piccola ma nel contempo immensa nazione. Dall’inizio della pandemia, ma soprattutto da quando sono iniziate le restrizioni e le discriminazioni nei confronti dei cittadini che non possono o non desiderano vaccinarsi o addirittura sono sconsigliati dai propri medici di fiducia dal farlo (sì, sono in tanti i medici che lo sconsigliano e ora lo saranno ancora di più, poiché ad essi si aggiungeranno i pediatri, che pure dovranno agire sottotraccia, sussurrando, per paura di radiazioni e ritorsioni), vivo quotidianamente difficoltà in ogni relazione di quelle sopra elencate: discussioni coniugali, litigi tra parenti e amici, impossibilità di lavorare, sebbene la mia più grande pena consista nell’impossibilità di fornire ai miei figli una spiegazione logica di quanto accade, perché logica non c’è.

Eppure, mi sono ripromessa di educare i miei figli al vero, al bello e al buono e, pur nelle mille difficoltà, non cederò all’emotività o ad un becero sentimentalismo, ma li spronerò sempre a ragionare con la loro testa, costi quel che costi.

Il cuore si è spezzato per la prima volta questa estate in vacanza, quando, impossibilitata ad entrare nel piccolo museo ospitato nel chiostro di un monastero, mio figlio mi ha candidamente domandato se si trattasse di un museo riservato solo ai maschi (ho quattro piccoli figli maschi); il cuore si spezza poi ogni mattina che li porto a scuola e li vedo tristi perché non posso accompagnarli in classe e non sono pochi i genitori che hanno ceduto al ricatto e si sono vaccinati proprio per questo motivo; il cuore si spezza quando vengo discriminata o bullizzata dal personale scolastico; il cuore si spezza perché ormai, quando ci si ritrova a pranzo tra parenti o amici, gli unici argomenti di conversazione risultano essere il covid e il vaccino; il cuore si spezza quando assisto a scene di isteria o di panico da parte di persone fragili, che ormai temono il contatto o anche solo la prossimità con altri individui; il cuore si spezza quando leggo del suicidio di un medico tedesco, che nella lettera di addio scritta prima del terribile atto ha ammesso di non poter più convivere con le bugie a cittadini e pazienti riguardo all’innocuità del vaccino; il cuore si spezza ogni volta che entro in chiesa e mio figlio mi chiede dove sia finita l’acqua santa, ormai rimpiazzata dal disinfettante in una blasfema parodia; il cuore si spezza quando (assai raramente, per mantenere un minimo di salute mentale), ascolto i telegiornali, ormai appiattiti e indistinguibili tra loro e potrei continuare all’infinito, ma non lo faccio.

Perché, Signori Presidenti, per ciascuno di questi motivi di scoramento, ne ho uno di speranza.

Il cuore infatti si risana quando la madre di una cara amica, in piena psicosi da pandemia, mi abbraccia, mi bacia e dice in romano “ma chi se ne frega del covid!”; il cuore si risana quando riprendo i miei bambini da scuola e torniamo a casa a ridere scherzare giocare gridare come sempre è stato e come sempre sarà; il cuore si risana quando scherzo con gli altri genitori non vaccinati, in fila fuori dal cancello della scuola; il cuore si risana per il lavoro di giornalisti e medici ancora fedeli al loro mestiere; il cuore si risana quando penso alle parole di Nostro Signore, il quale ci ha assicurato che le porte degli inferi non prevarranno; il cuore si risana si risana e si risana ancora, fosse solo per puro istinto di conservazione della specie. Umana.

Signori Presidenti, fermate questo scempio! Rendetemi ancora una volta fiera di essere italiana! Fate in modo che la sera, addormentando i miei figli, io possa parlare loro con orgoglio di Voi. Altrimenti, in tutta franchezza, la damnatio memoriae inizierà. Risanate questo popolo, fate in modo che possiamo essere davvero liberi di scegliere se vaccinarci o meno, incentivate la vera scienza, fatta di osservazioni discussioni, confronti, promuovete le cure, risanate l’economia, investite sulla scuola e sul futuro! Queste sono le cose davvero importanti, che stanno a cuore a tutti e di cui sarò ben lieta di confrontarmi con Voi, se desidererete incontrarmi.

Rivolgo inoltre un appello alle forze politiche, in particolar modo a quelle cosiddette di opposizione, affinché possano realmente dare voce a tanti, troppi, italiani rimasti senza rappresentanza.

E infine un appello alle forze dell’ordine, affinché svolgano con coscienza il loro impagabile lavoro di difesa dei cittadini e non di prevaricazione sugli stessi. Affinché siano i custodi materiali della Costituzione più bella, e in questo momento più calpestata, del mondo.

Certa che prenderete in seria considerazione questa mia lettera, rinnovo la richiesta di essere ricevuta in udienza e porgo i miei più

Deferenti Ossequi

Chiara Neri

***

Oltre a questo vorremmo condividere con voi alcuni brani, usciti dal cuore, in cui ci siamo imbattuti navigando sul web. Persone comuni, ma che dicono quello che milioni di persone sentono e pensano.

Dalila Di Dio

25 nlo1ve1277mbre0 a9lle5 oogrsuet or16:134 ·

Gentile Presidente Draghi, non immagina quante volte io, che ho scelto liberamente di vaccinarmi, mi sia pentita di averlo fatto.

Mi sono pentita ogni volta che ho visto un padre costretto a farlo per portare a casa il pane.

Ogni volta che ho visto uno studente rinunciare ad una lezione universitaria.

Ogni volta che ho scorto in lontananza una fila di cittadini davanti a una farmacia, in coda per acquistare 48 ore di diritti.

Mi sono pentita ogni volta che ho sentito qualcuno parlare di parassiti, sorci, disertori o blaterare di fucilazioni evocando Bava Beccaris.

Ogni volta che mi sono imbattuta in congreghe di semicolti che tra una risatina e l’altra dileggiavano chi aveva semplicemente compiuto una scelta diversa per la propria vita e sul proprio corpo.

Gentile Presidente Draghi, io della società che Lei e i Suoi sodali state laboriosamente costruendo non voglio far parte.

Non voglio far parte di una società composta da gente che si ritiene moralmente ed intellettualmente superiore per aver acconsentito a farsi somministrare un farmaco.

Non voglio far parte di una società in cui si gode smodatamente per l’emarginazione e l’esclusione di chi ha compiuto – legittimamente e liberamente – una scelta diversa.

Non voglio far parte di una società in cui ci si compiace di aver meritato dei diritti, cedendo al ricatto.

Non voglio far parte di una società di individui che accusano, additano e auspicano ostracismi e punizioni per i loro simili.

Io non appartengo alla schiera di chi obbedisce per quieto vivere.

Io non voglio essere premiata con diritti che sono miei per nascita.

Io non voglio che mi concediate alcuna libertà giacché io sono nata libera.

E custodisco la mia libertà come il bene più prezioso.

Pertanto, liberamente Le dico si tenga pure la Sua terza dose, il Suo super green pass e la Sua bella società.

Verrà il tempo.

***

Martina

“Caro Draghi, sono Martina una ragazzina che ha appena compiuto 13 anni, amo fare molte cose nella vita ma più di tutte amo fare karate.

Sono in un momento cruciale della mia vita, non sono vaccinata e guardo al futuro. A giugno avete chiamato in causa noi minorenni, avete chiesto a noi bambini di 12 anni di andare a vaccinarci…

Non è stato un obbligo effettivo, è stato un ricatto: se ti vaccini potrai fare sport senza problemi, altrimenti per poter entrare in una palestra dovrai farti un tampone.

Ho deciso di fare i tamponi a spese dei miei genitori. Ora volete togliere anche quelli, volete rinchiuderci in casa…

Dai miei 13 anni vorrei chiederle una cosa: può togliere l’ obbligo del green pass a noi ragazzi?

La maggior parte degli adolescenti ha fatto il vaccino barattando la propria salute per poter andare all’ università, per poter andare in palestra o a ballare…

Noi siamo il futuro dell’ Italia ma siamo stati trattati come topi da laboratorio…

Spero che lei abbia a cuore noi giovani, non siamo numeri, siamo persone con sogni e speranze, vorremmo tornare a vivere nella normalità.

Martina

Non un numero, una persona”.

***

LETTERA DI UN’INFERMIERA

Conosco bene i fanatici del vaccino.

Sono gli stessi che riempivano i pronto soccorso per paura di aver aspirato l’ antrace aprendo una lettera e non esitavano un secondo a innescare costosissime ed inutili procedure.

Ho trascorso turni di otto ore vestita da astronauta nel mese di agosto per stare dietro a questi.

Sono gli stessi che correvano con la bava alla bocca a far controllare una minuscola puntura di insetto con la pretesa di farsi dire se era o no di zanzara tigre.

Sono quelli che alle tre di notte venivano a chiedere una lastra del torace perché erano inavvertitamente passati davanti ad un ventilatore e temevano di poter sviluppare una polmonite.

Sono quelle che volevano sapere se la molecola di detersivo per i piatti avesse attraversato la barriera placentare dal momento che il bicchiere forse non era stato risciacquato perfettamente.

Sono quelli che svenivano per un taglio da pagina di libro su un polpastrello.

Vi conosco cari signori…

Conosco la vostra pavidità , la vostra mancanza di buon senso, la vostra assurda vigliaccheria, la vostra assoluta mancanza di palle e dignità .

Avete riempito per anni i pronto soccorso di tutta Italia sottraendo tempo e personale alle persone malate veramente.

E quando è scoppiata la pandemia vi siete barricati in casa, non avete prestato aiuto a nessuno, avete abbandonato i vostri anziani lasciandoli al loro destino, vi siete preoccupati solo per voi stessi lasciando che altri, cavoli loro, continuassero a lavorare per voi.

Poi, quando è stato introdotto il vaccino, siete corsi a farvelo sgomitando, cercando di saltare la fila, calpestando gli altri pur di essere sicuri di avere per primi la dose, mettendo in difficoltà persino le guardie preposte al controllo degli accessi agli ambulatori.

Ma ora, ora vi sentite degli eroi.

Da vaccinati vi vantate del vostro senso civico, del rispetto dimostrato per il prossimo perché è per gli altri che dite di averlo fatto, non per voi stessi .

C’è solo un piccolo particolare che vi disturba e che si frappone tra voi e il vostro desiderio di non morire mai: Qualcuno non se l’è fatto e il vaccino non immunizza.

Allora vi agitate, strillate, non riuscite a darvi pace.

Invocate pene esemplari per chi non tiene conto della vostra nevrotica paura della malattia e della morte.

La tua libertà finisce dove comincia la mia ipocondria etc etc …

Non siete mai stati preoccupati per la vita degli altri, di quella, lo avete sempre dimostrato, non ve ne è mai fregato niente.

È sempre e solo per voi stessi che temete e vi agitate, ma vi fa comodo farvi scudo con il presunto amore per il prossimo, il rispetto per le scelte degli altri, quello, neppure vi sfiora.

Sappiatelo, mi fate schifo da sempre.

Ora l’ho detto.

Tiziana Visaglio

12 novembre ore 16:02

§§§

