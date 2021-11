Natural News: l’Omicron Isteria è un Virus della Mente Slegata dalla Realtà

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo breve ma illuminante articolo apparso su Natural News, e collegato due video in inglese, purtroppo (ma si possono attivare i sottotitoli…) sulla nuova isteria pandemica, creata dalla cosiddetta variante Omicron, B.1.1.529, nota da luglio ma lanciata come un drago nel cielo mediatico solo ora…Buona lettura.

§§§

La spaventosa variante “Omicron” è l’ultimo capitolo dell’attacco psico-bio-bellico globalista contro l’umanità. La parte “psico” si riferisce al terrorismo psicologico inflitto dai media complici e ai suoi tentativi di portare tutti alla paura diffusa. L’arma “bio” è il vaccino stesso, che è stato progettato fin dall’inizio come un’arma biologica di spopolamento progettata per causare vittime di massa nel corso del prossimo decennio (dal cancro, disturbi autoimmuni, disturbi cardiovascolari, ecc).

In particolare, questa nuova forma di guerra non richiede armi cinetiche, del mondo reale. L’intera campagna di terrorismo psicologico si svolge puramente nella mente delle vittime prese di mira. Esse immaginano la variante omicron che le perseguita e le minaccia. Immaginano dolore e sofferenza se non fanno quello che gli viene detto (fare l’iniezione del vaccino).

Ma se aprono gli occhi e guardano il mondo reale intorno a loro, non c’è nessuna guerra. Non c’è nessun omicron. Non c’è nessuna pandemia di covid. Solo quelli che legano la loro coscienza alle disoneste fake news dei media sono persino consapevoli dell’esistenza di una “pandemia”. Senza la campagna di paura dei media, la pandemia non esiste affatto. È solo un’altra influenza stagionale.

Ecco perché il governatore di New York Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza dal nulla, senza nemmeno un singolo “caso” di omicron rilevato in tutto lo stato di New York. Non c’è bisogno di infezioni fisiche per diffondere la paura, poiché questa è una guerra psico-bio, cioè non richiede nulla di radicato nella realtà.

L’obiettivo dei globalisti è quello di dissociarvi dalla realtà, quindi controllare tutte le vostre percezioni e credenze

Per realizzare questa guerra contro la vostra psiche, i globalisti hanno lentamente allontanato la vostra coscienza dalla realtà, introducendo strati su strati di finzioni astratte nel vostro paesaggio mentale. Il transgenderismo è una di queste finzioni. Nessun uomo biologico può rimanere incinto e avere un bambino, ma il complesso mediatico gestito dai globalisti ha convinto almeno metà della popolazione che la biologia non è reale. Hanno dissociato la psiche dalla realtà fisica.

E, cosa importante, hanno anche convinto la gente a non credere ai propri sensi. Ecco perché ho pubblicato questo importante podcast nel fine settimana che vi esorta a fidarvi dei vostri sensi e a smettere di credere ai bugiardi che tessono incantesimi:

Brighteon.com/70fa8a23-14ea-47b0-8d97-b5e0e62daf83

L’unico vero virus di questa pandemia è il virus della mente

Il dottor Thomas Cowan ha effettivamente ragione quando dice che non esiste un virus covid-19 che sia stato isolato, purificato e che abbia dimostrato di causare malattie. Il “virus” covid-19 come agente patogeno a sé stante è un’opera di fantasia. Ma il virus della mente – cioè la pandemia della paura – sta producendo effetti molto reali nel mondo reale, come la gente che si mette in fila per essere iniettata con armi biologiche mortali a base di proteine spike sotto forma di un cosiddetto “vaccino”.

Sì, le morti per il vaccino sono reali. I coaguli di sangue, i nati morti (aumentati del 2900% in Canada finora), le morti per cancro, i vaccini… è tutto reale. Eppure questa tragedia reale è nata da un costrutto fittizio… la “pandemia della paura” che è stata installata nella vostra coscienza dai propagandisti, dai bugiardi e dagli assassini globali genocidi.

La buona notizia è che puoi resistere all’incantesimo tornando ai tuoi sensi, mantenendo il contatto con il mondo reale e mantenendo la tua consapevolezza della frode plandemica.

Ottieni maggiori dettagli nel podcast di 30 minuti di Situation Update di oggi:

Brighteon.com/e42e9d48-a9fe-4584-b972-f27ffca76cb4

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: brighteon, natural news, omicron



Categoria: covid