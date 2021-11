Korazym: El infame fracaso del Pase Verde de la política, la medicina y la libertad

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, creo que es interesante llamar la atención sobre este artículo aparecido en Korayzim.org, que con paciencia tenacidad y amargura actualiza diariamente los datos y las cifras relativas a la “pandemia”. Feliz lectura.

Números oficiales de Covid-19 a partir del 26 de noviembre de 2021. El infame Pase Verde es el fracaso de la política, la medicina, la comunicación, el derecho, la solidaridad humana y la libertad

26 de noviembre de 2021 Blog del editor

por Vik van Brantegem

Según una teoría “potencialmente revolucionaria” adelantada por el profesor Ituro Inoue, experto japonés en genética, la variante Delta se autoextinguió porque simplemente acumuló demasiadas mutaciones. Las mutaciones pueden ponerlo en grado de propagarse, evadir la inmunidad o causar una enfermedad grave. Pero en algunas ocasiones estas mutaciones se convierten en “callejones sin salida evolutivos” y provocan la autodestrucción.

Los datos oficiales del Covid-19 proporcionados por el Ministerio de Salud, hoy viernes 26 noviembre 2021

Positivos al Sars-CoV-2:

– hospitalizados con síntomas de la enfermedad Sars-CoV-2 (COVID-19): 4.748 (+59) [Ocupación al 8%].

– en cuidados intensivos: 606 (+18) [con 58 nuevos ingresos en el día] [*] [Ocupación al 7%].

– fallecidos: 133.537 (+51)

Personas que han completado la vacunación (primera y segunda dosis; o dosis única): 45.580.217 (84,39% de los mayores de 12 años) [Actualizado el 26 de noviembre de 2021 a las 20:45 horas] [**]

[*] Dato muy importante, porque nos permite verificar, más allá del balance, cuántas personas ingresaron realmente en la unidad de cuidados intensivos en las últimas 24 horas que abarca el informe. Aunque sería oportuno saber quiénes de los que han salido de la unidad de cuidados intensivos se han recuperado o se están recuperando, o han muerto.

[**] La vacunación en tiempo real [es decir, con retraso… y mucho]: AQUÍ.

El sistema “Tutor” para verificar la “tendencia” de la epidemia

Promedio diario de fallecidos: 207 (-).

“Después de unos meses en los que los casos y las muertes han sido mayores este año respecto al año pasado, imprevistamente, en correspondencia con la oleada de noviembre respecto a la comparación interanual. ¿Apostamos q que en quince días las comparaciones interanuales desaparecerán? #Dirittoerovescio” (Claudio Borghi A. @borghi_claudio – 26 de noviembre de 2021).

Basta con mirar la tabla que hemos estado actualizando constantemente durante 645 días. Muestra, como ejemplo, la comparación entre agosto de 2021 y 2020 (Número de días consecutivos desde el 21 de febrero de 2020 – Fecha – Defunciones):

Agosto 2021

528 – 01.08 – 5

529 – 02.08 – 20

530 – 03.08 – 27

531 – 04.08 – 21

532 – 05.08 – 27

533 – 06.08 – 24

534 – 07.08 – 22

535 – 08.08 – 11

536 – 09.08 – 22

537 – 10.08 – 31

538 – 11.08 – 31

539 – 12.08 – 30

540 – 13.08 – 45

541 – 14.08 – 34

542 – 15.08 – 19

543 – 16.08 – 24

544 – 17.08 – 54

545 – 18.08 – 69

546 – 19.08 – 55

547 – 20.08 – 49

548 – 21.08 – 45

549 – 22.08 – 23

550 – 23.08 – 44

551 – 24.08 – 60

552 – 25.08 – 59

553 – 26.08 – 43

554 – 27.08 – 45

555 – 28.08 – 54

556 – 29.08 – 37

557 – 30.08 – 53



Agosto 2020

163 – 01.08 – 5

164 – 02.08 – 8

165 – 03.08 – 12

166 – 04.08 – 5

167 – 05.08 – 10

168 – 06.08 – 6

169 – 07.08 – 3

170 – 08.08 – 13

171 – 09.08 – 2

172 – 10.08 – 4

173 – 11.08 – 6

174 – 12.08 – 10

175 – 13.08 – 6

176 – 14.08 – 3

177 – 15.08 – 4

178 – 16.08 – 4

179 – 17.08 – 4

180 – 18.08 – 5

181 – 19.08 – 7

182 – 20.08 – 6

183 – 21.08 – 9

184 – 22.08 – 3

185 – 23.08 – 7

186 – 24.08 – 4

187 – 25.08 – 4

188 – 26.08 – 13

189 – 27.08 – 5

190 – 28.08 – 9

191 – 29.08 – 1

192 – 30.08 – 4

193 – 31.08 – 6

Tabla con las muertes por día, el total de muertes y el promedio diario de muertes [Editado por el personal del “Blog del Editor”]: AQUÍ.

“El caballo de Troya del pase verde para perpetuar la emergencia. Nuevos saltos mortales legales: primero el decreto de urgencia diferida, luego la hipotética urgencia, ahora los instrumentos de emergencia sin estado de excepción (que termina el 31/12)”. (Daniele Capezzone @Capezzone – Twitter, 26 de noviembre de 2021).

“DERIVACIÓN PERTURBADORA”. No hay vacunas fuera de la sociedad. Draghi normaliza el apartheid.

La voz desbocada del senil Draghi, que excluye de la sociedad a los no vacunados, es reveladora de una concepción autoritaria y paternalista de la sociedad y de los derechos, una concesión de un gobernante “ilustrado”, que la da como “premio” para los comportamientos “virtuosos”. El Pase Verde tiene el objetivo explícito de “castigar” y humillar a los no vacunados, segregarlos, hacerles la vida cada vez más difícil y obligarlos a “arrepentirse” (Eugenio Capozzi – La Nuova Bussola Quotidiana, 26 de noviembre de 2021).

“Los controles policiales para hacer bajar del autobús a los no vacunados, aunque estén sanos, aunque sean PCRs negativo, sólo porque no se sometieron, e incluso a los dos veces vacunados no tri-vacunados, son una de las acciones más odiosas y criminales que habré presenciado en mi vida” (Massimo Costa @costa_costa1967 [Académico de Economía y Sociedad, Economista de Empresa] – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“Artículo 7 del Estatuto de la Corte Internacional de La Haya: el crimen “apartheid” consiste en actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucional de opresión sistemática de un grupo en perjuicio de otro con el fin de mantener dicho régimen” (Alessandro Fusillo @AlessandroFusi9 [Abogado. Vivo según el principio de no agresión y la idea de vivir y dejar vivir. La libertad es la respuesta. ¿Cuál era la pregunta?] – Twitter, 26 de noviembre de 2021).

En consecuencia, todo aquel que introduce un sistema de apartheid es un criminal, al igual que todos los que lo apoyan.

“Aprobada la ley contra la vacunación obligatoria en Florida… ¡Multas de hasta 50.000 dólares para las empresas que impongan la vacuna a sus empleados! Allí se respeta la elección personal y no discriminan por el estado de salud” (Lorenzo @Lorenzo62752880 – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“En Israel la tercera dosis va tan bien que se están preparando para la cuarta” (Lucio Malan @LucioMalan – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

La derivación inhumana. Estado de locura. Periodismo basura. #brancodibalordi

“Televisión vergonzosa: un paciente no vax con Covid, ingresado en cuidados intensivos, expuesto al ridículo de los invitados de Piazza Pulita” (Umberto Molini @molumbe – Twitter, 25 de noviembre de 2021). Hay que limpiar la televisión basura.

Lo que sigue viene de Bélgica (traducido del holandés).

“Sucio”. Realmente sucio: “Aquí una persona no vacunada ha estado en cuidados intensivos desde hace 80 días. En ese tiempo habremos podido realizar 40 operaciones a corazón abierto” [De Morgen @demorgen – Twitter, 25 de noviembre de 2021]” (Fernand Keuleneer @FKeuleneer – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“Conozco a alguien que lleva años leyendo De Morgen. En ese tiempo habría podido hacer cosas muy sensatas” (Paul Neirynck @PaulNeirynck – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“Se siente el viento que viene de lejos… Sin escrúpulos. P.D.: Por cierto, me pregunto cuántas operaciones a corazón abierto realizan allí al año. A un ritmo de 1 cada 2 días, eso equivale a más de 180. Lo considero una hazaña” (Peter Lepoutre @peterlepoutre – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“¡El número de muertes por coronavirus es informado diariamente! Sería interesante publicar el número de muertes de los que mueren cada día por otras afecciones potencialmente mortales (a causa de la falta de tratamientos necesarios) por culpa de pacientes no vacunados!” (William @25021956 – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“Buscar al culpable y poner en la picota al chivo expiatorio es tan viejo como la Biblia. Pero, sobre todo, seguir negando que la capacidad de los cuidados sanitarios está bajo presión desde hace años” (Karel Vandewalle @karelvdwalle – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“Se multiplican por 5 las muertes súbitas cardíacas de los jugadores de la FIFA en 2021” (El Jardinero @ChanceGardiner- Twitter, 25 de noviembre de 2021).

La vacuna de ARNm aumenta drásticamente la inflamación del tejido cardíaco. Así lo afirma Circulation, la revista más autorizada de investigación cardiovascular, editada por Sabino Paciolla

Más allá del jardín, 22 de noviembre de 2021

La vacuna de ARNm aumenta dramáticamente la inflamación en el endotelio y la infiltración de células T en el músculo cardíaco. El estudio de Steven R Gundry se publicó en Circulation, la revista científica más autorizada en el campo de la investigación cardiovascular (Factor de Impacto: 15,2). He aquí la síntesis del estudio que ofrezco en mi traducción.

Nuestro grupo utilizó el PLUS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA), una medición clínicamente convalidada de múltiples biomarcadores proteicos que genera una puntuación que predice el riesgo a 5 años (porcentaje de probabilidad) de un nuevo síndrome coronario agudo (SCA). La puntuación se basa en las desviaciones con respecto a la normalidad de múltiples biomarcadores proteicos, entre ellas la IL-16, una citoquina proinflamatoria, el Fas soluble, un inductor de la apoptosis (una forma de muerte celular programada, nde), y el factor de crecimiento de los hepatocitos (HGF), que sirve como marcador de la quimiotaxis de las células T en el epitelio y el tejido cardíaco, entre otros marcadores. La elevación por encima de lo normal aumenta la puntuación PULS, mientras que las disminuciones por debajo de lo normal reducen la puntuación PULS. La puntuación se midió cada 3-6 meses en nuestra población de pacientes durante 8 años. Recientemente, con la llegada de las vacunas de ARNm COVID-19 de Moderna y Pfizer, los cambios dramáticos en la puntuación PULS se hicieron evidentes en la mayoría de los pacientes. A un total de 566 pacientes, con edades comprendidas entre los 28 y los 97 años, con una proporción M:F de 1:1, atendidos en un estudio de cardiología preventiva, se les realizó una nueva prueba PULS entre 2 y 10 semanas después de la segunda inyección de COVID y se les comparó con la puntuación PULS anterior tomada entre 3 y 5 meses antes de la inyección. El valor basal de IL-16 aumentó de 35=/-20 por encima de lo normal a 82=/- 75 por encima del ARNm post-vacuna; el sFas aumentó de 22+/- 15 por encima de lo normal a 46=/-24 por encima del ARNm post-vacuna; el HGF aumentó de 42+/-12 por encima de lo normal a 86+/-31 por encima del ARNm post-vacuna. Estos cambios llevaron a un aumento de la puntuación PULS del 11% de riesgo de SCA a los 5 años al 25% de riesgo de SCA a los 5 años. En el momento de realizar este trabajo, estos cambios persistieron durante al menos 2,5 meses después de la segunda dosis de la vacuna.

Concluimos que la vacuna de ARNm aumenta dramáticamente la inflamación en el endotelio y la infiltración de células T en el músculo cardíaco y puede explicar las observaciones de aumento de la trombosis, la cardiomiopatía y otros eventos vasculares después de la vacunación.

“El Estado nos dijo desde el principio que había que vacunarse para que no hubiera contagio ni circulación del virus. Ahora hemos descubierto el secreto a voces: la vacuna no protege del contagio” (Maddalena Loy, en Cartabianca en la Rai 3).

“Quizá descubramos que la mayoría de los contagios no se deben a la pandemia de los no vacunados, sino también a la pandemia de los VACUNADOS” (Marco Travaglio, en Otto e mezzo en La7).

“Sólo había una razón para llevar una máscara al aire libre. SOLO UNA” (Citado).

¿Por qué la validez del Pase Verde es mucho mayor que la eficacia de los sueros?

13 de julio de 2021. Hoy tuitea sobre todo, pero silencio total sobre el infame Pase Verde que ahora reclama.

“”JUST IN: World Health Organization officials meet to discuss a new coronavirus variant circulating in South Africa and Botswana that shows a high number of mutations https://trib.al/IaF7l2w” – Bloomberg @business – Twitter, 25 November 2021 [RECIÉN LLEGADO: Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se reúnen para discutir una nueva variante del coronavirus que circula en Sudáfrica y Botsuana y que muestra un alto número de mutaciones]. Allez nu. Wie kon dat nu zien aankomen? #deltaverhaaltje [Vamos. ¿Quién podría haber visto esto venir? #deltaverhaaltje]” (Fernand Keuleneer @FKeuleneer – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

“Naast de vraag of de bestaande vaccins al dan niet doelmatig zijn tegen een dergelijke nieuwe variant, is de minstens zo belangrijke vraag of een hoge vaccinatiegraad neutraal is mbt de verspreiding van de nieuwe variant, dan wel deze verspreiding doet toenemen (of afremt) [Además de la cuestión de si las vacunas existentes son o no efectivas contra dicha nueva variante, la pregunta igualmente importante es si la alta cobertura de vacunación es neutral respecto a la propagación de la nueva variante, o si aumenta (o frena) esta propagación” (Fernand Keuleneer @FKeuleneer – Twitter, 25 de noviembre de 2021).

Covid Japón, la variante Delta desaparece: hipótesis de “autodestrucción”. El descubrimiento realizado por un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Genética y la Universidad de Niigata

Adnkronos, 25 de noviembre de 2021

En Japón, la quinta y mayor oleada de la pandemia de covid, liderada por la variante Delta del coronavirus, se interrumpió repentinamente después de un aumento aparentemente imparable de nuevas infecciones. ¿Pero qué pasó? Según un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Genética y de la Universidad de Niigata, la explicación estaría en las continuas mutaciones del virus que habrían matado de hecho el Covid. Una especie de “autoextinción” natural debida a errores en una proteína, la proteína no-estructural 14 (nsp14).

Japón sufrió su mayor oleada de Covid al final del verano, con un pico de unos 23.000 casos diarios en agosto. Pero la oleada se detuvo bruscamente y en los últimos días el gobierno metropolitano de Tokio sólo ha informado de cinco nuevos casos de positividad al coronavirus.

Según una teoría “potencialmente revolucionaria” presentada por el profesor Ituro Inoue, experto en genética, la variante Delta simplemente acumuló demasiadas mutaciones en la proteína correctora de errores del virus, llamada nsp14. Aquí los investigadores encontraron muchos cambios genéticos y luego una detención imprevista del proceso de evolución. El profesor Inoue afirma que el virus se esforzó por corregir los errores y seguir replicándose, pero finalmente provocó su propia “autodestrucción”. “Quedamos literalmente sorprendidos al ver los resultados”, dijo Inoue al Japan Times.

Cuando un virus se replica, sus genes sufren “errores de copia” casuales que, con el tiempo, llevan a cambios en la composición del virus. Las mutaciones pueden hacerlo más capaz de propagarse, evadir la inmunidad o causar enfermedades graves. Pero en algunas ocasiones, estas mutaciones se convierten en “callejones sin salida evolutivos”, dicen los expertos.

Algunos expertos han atribuido la disminución de los casos a la tasa de vacunación del 76,2% del país y a la fuerte adherencia al uso de mascarillas, pero el profesor Inoue afirma que las nuevas infecciones seguirían aumentando si la cepa Delta siguiera “viva y coleando”. Dijo que “si el virus estuviera vivo y en buen estado, los casos aumentarían sin duda, porque en algunos casos las mascarillas y la vacunación no previenen las infecciones”.

4 millones de euros “llovidos del cielo” en la cuenta de la Comisaria de las Vacunas de la Unión Europea

Por Dario Dongo

Egalite.org, 16 maggio 2021

Stella Kyriakides, comisaria europea de Seguridad Alimentaria y Salud Pública -firmante de un torpe contrato de suministro de vacunas de AstraZeneca, entre otros- ha visto “llover” 4 millones de euros en su cuenta bancaria familiar.

El Tribunal de Cuentas de Chipre ha presentado un informe en el que se muestra que el esposo de la comisaria, Kyiriakos Kyriakides, recibió varios “préstamos” millonarios del segundo banco del país, sin ofrecer ni siquiera unas garantías mínimas[1] [2] [3] [4].

Stella Kyriakides y los 4 millones de euros llovidos del cielo

El Cyprus Cooperative Bank -el segundo banco más importante de Chipre, que es de propiedad estatal- ha tenido repetidas dificultades a lo largo de los años. Obligando al Estado chipriota a rescatarlo, a costa de los contribuyentes. Por ello, el Tribunal de Cuentas chipriota ha iniciado una investigación sobre los negocios que las “Personas Políticamente Expuestas” han realizado con el banco.

La comisaria europea Stella Kyriakides aparece -en el informe del Tribunal de Cuentas de Chipre- en cuatro negocios en los que está involucrado su marido, Kyriakides Kyriakides, por un importe de casi 4 millones de euros. Concesiones de “préstamos” que el organismo de control considera “muy problemáticas”, ya que no están garantizadas por ingresos u otros bienes. Además, según el informe, no se registró la justificación de la decisión del préstamo.

¿Todo el mundo puede decidir por sí mismo?

El auditor general de la República de Chipre, Odysseas Michaelides, declaró a los periodistas alemanes de Panorama que “nuestro rol es averiguar y comunicar los hechos, sin hacer valoraciones políticas”. Cada ciudadano puede decidir por sí mismo si estos acuerdos son legítimos o no”.

En el Parlamento Europeo, en su declaración de transparencia, Stella Kyriakides había declarado que su marido era un hombre de negocios muy ocupado, informando sobre sus cargos de “director” o “presidente” en nueve empresas diferentes, sin incluir las participaciones financieras u otros activos significativos.

Stella Kyriades, pregunta al Parlamento Europeo

Sin embargo, en la declaración de la situación financiera realizada por la comisaria Kyriades en enero de 2021 no figura el nombre de Maralo Ltd., a través de la cual su marido recibió los “préstamos” investigados. Aunque Kyriades Kyriades sí aparece como director de esa empresa, en el registro mercantil de Chipre.

El eurodiputado de los Verdes, Sven Giegold, presentó una pregunta con solicitud de respuesta escrita el 6 de abril de 2021, pidiendo que la comisaria aclarara los hechos que surgidos y actualizara rápidamente su declaración de “transparencia” financiera. “Especialmente en vista de las dificultades de la crisis de Covid”, declara el eurodiputado de los Verdes, “necesitamos una divulgación completa, y ella debe decir si tuvo alguna influencia en los acuerdos sobre las vacunas”.

Comisión Europea, los contratos de suministro de vacunas

La Comisión Europea, a través de Stella Kyriades, declara que hasta ahora ha firmado los siguientes contratos de suministro de vacunas relacionadas con la actual pandemia:

AstraZeneca (400 millones de dosis)

Sanofi-GSK (300 millones de dosis)

Johnson and Johnson (400 millones de dosis)

BioNTech-Pfizer (600 millones de dosis)

CureVac (405 millones de dosis)

Moderna (160 millones de dosis

El sitio web de la Comisión Europea, en un informe fechado el 8 de enero de 2021, también hace referencia a “conversaciones exploratorias” con Novavax (con vistas a suministrar 200 millones de dosis) y con Valneva (para 60 millones de dosis)[5]. No se refiere al contrato estipulado el 8 de octubre de 2021 con Gilead Sciences por 500.000 dosis del antiviral Remdesivir, que resultó ineficaz, al precio de 2.000 euros cada una, por un total de 1.035 millones de euros[6]. Y la transparencia en estos contratos -como reiteran los 58 firmantes de la carta de la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA)- sigue siendo crucial.

Comisión Europea – ¿AstraZeneca, el peor contrato?

La agencia V4NA preguntó a Stella Kyriades si el contrato que firmó en nombre de la Comisión Europea con AstraZeneca era realmente menos favorable para el comprador que el contrato de la misma empresa farmacéutica estipulado con el Reino Unido.

La lacónica respuesta de la comisaria no negó que el contrato del Reino Unido ofreciera mayores garantías en la entrega de las vacunas. Sin embargo, no aclaró si el mal contrato de la UE se debía únicamente a la falta de competencia de Stella Kyriakides (licenciada en psicología) y de su personal excesivamente remunerado[7] [8] [9].

Stella Kyriakides, el precedente en Chipre

El periodista húngaro Ómolnár Miklós, en su blog Feketen Feheren (Blanco y Negro), reveló que Stella Kyriakides había mantenido durante años estrechos vínculos con los principales fabricantes de vacunas, como Pfizer y AstraZeneca. En sus muchos años en el ámbito del comité “Europa Donna” en Chipre había participado en un proyecto de privatización de los tratamientos contra el cáncer, lo que llevó al aumento de los precios.

Ómolnár Miklós ha ricordato che quando il problema delle terapie oncologiche divenne intollerabile, la questione venne portata al Parlamento cipriota. Tutti i deputati votarono per nazionalizzare i trattamenti contro il cancro, riducendone i costi. Al di fuori di una sola, proprio colei che ora dovrebbe garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare in Europa (10).

Ómolnár Miklós recordó que cuando el problema de los tratamientos contra el cáncer se volvió intolerable, la cuestión se llevó al Parlamento chipriota. Todos los diputados votaron a favor de la nacionalización de los tratamientos contra el cáncer, reduciendo sus costos. Excepto uno, precisamente la que ahora debería garantizar la salud pública y la seguridad alimentaria en Europa[10]

EN DEFENSA DE NUESTRA PROFESIONALIDAD

Report, 25 de noviembre de 2021

No podemos quedarnos callados ante el fango que se está extendiendo sobre el programa en el que llevamos años trabajando, algunos de nosotros desde hace décadas.

Consideramos ridículas y ofensivas las palabras divulgadas en público en una carta anónima que cuestiona la profesionalidad de nuestros colegas.

Lamentamos constatar que estas calumnias han encontrado eco en el Consejo de Supervisión del Servicio Público de Radiodifusión, en un interrogante que ensombrece la imparcialidad y corrección de todo nuestro trabajo.

Desde el principio de su historia, hace casi 25 años, Report siempre ha tenido una sola línea: encontrar e profundizar las noticias, verificarlas más allá de toda duda razonable y hacerlas públicas, porque ese es el deber de todo periodista.

Lamentamos aún más que las principales víctimas de este asunto sean nuestros colegas que trabajan en la redacción y llevan a cabo las investigaciones, con gran profesionalidad y pasión por el trabajo periodístico e incuestionable seriedad. Y nos llama la atención que sólo se hable de ello ahora, según admiten algunos miembros de la Comisión, varios meses después de la difusión del texto anónimo y no cuando se recibió, esto justo con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

La historia de los ataques judiciales recibidos por Report, que siempre ha demostrado la invulnerabilidad de sus servicios y sus reporteros, es suficiente para rechazar las acusaciones de investigaciones engañosas.

Nos parece que estamos asistiendo a un guión que ha sido leído y soportado con demasiada frecuencia en el pasado por colegas que fastidiaban. Cuando no se puede atacar el trabajo de investigación se intenta golpear al personal. Evidentemente, el trabajo de toda la redacción molesta a demasiados.

TODO EL EQUIPO DE REPORT

Publicado originalmente en italiano el 27 de noviembre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/27/27477/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino



[1] Johannes Edelhoff. Ehemann von, "Kyriakides, Comisaria de Vacunación de la Unión Europea, sospechosa de corrupción" Das Erste. 6.4.21 [AQUí]. [2] El Tribunal de Cuentas tiene fama de ser una de las autoridades independientes más activas de Chipre en la lucha contra la corrupción. En los últimos meses ha contribuido también para detener el escándalo de la "visa dorada". Ver "Funcionarios de Chipre implicados en un plan de venta de pasaportes a delincuentes". Al Jazeera. 12.10.20 [AQUí]. [3] ΕΕ: «Ο σύζυγος της επιτρόπου Κυριακίδου ύποπτος για διαφθορά». Circo Greco. 7.4.21 [AQUÍ]. [4] "Se destapa el mayor escándalo de corrupción de la Unión Europea al aparecer 4 millones de euros en la cuenta de la Comisaria". VFAgency. 16.5.21 [AQUÍ]. [5] "Preguntas y respuestas: La vacunación contra el COVID-19 en la Comisión Europea de la Unión Europea". 8.1.21 [AQUÍ]. [6] Linda Di Benedetto, "Europa gastó mil millones de euros en Remdesivir que no sirve", en Panorama, 17.4.21 [AQUÍ]. N [7] "La cadena italiana publica el contrato completo de vacunas de la UE con AstraZeneca", en Politico EU, 15.5.21 [AQUÍ]. [8] El contrato firmado por la comisaria Stella Kyriades el 27.8.20 para el suministro de vacunas de Astra-Zeneca ha sido publicado por Report Rai 3 [AQUÍ]. [9] "¿Era consciente Stella Kyriakides de que había firmado un mal acuerdo?", en VFAgency. 1.4.21 [AQUÍ]. [10] Eurómilliók jelentek meg a nyugati oltóanyaggyártókkal szoros kapcsolatban álló uniós beszerzési biztos számláján. En Pesti Srácok. 6.5.21 [AQUÍ] Eurómilliók jelentek meg a nyugati oltóanyaggyártókkal szoros kapcsolatb… Endless Flux Labs Újabb fordulat az Európai Unió vakcinabotrányában. Kiderült, hogy az EU vakcinabeszerzési biztosa, akinek család…

Publicado originalmente en italiano el 27 de noviembre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/27/27477/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

