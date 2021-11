Gotti Tedeschi. Corregir las sociedades abiertas, no dejar los fósforos a los teólogos…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, con el permiso del autor relanzamos este artículo del profesor Ettore Gotti Tedeschi aparecido hoy en La Verità. Feliz lectura.

§§§

CORREGIR y no sólo defender LAS SOCIEDADES ABIERTAS.

Por Ettore Gotti Tedeschi

(La confrontación inevitable entre la sociedad abierta y la Autoridad moral, sobre el clima, el capitalismo y China)

“Defender las sociedades abiertas” titula Angelo Panebianco su editorial en el Corriere del lunes 22. La importancia de esta convocatoria radica en la opinión un tanto indignada, que crece especialmente después de Glasgow, que percibe de que las protestas climáticas no son contra China (sociedad cerrada), el mayor contaminador del mundo que no quiere llegar a acuerdos climáticos. Pero estas protestas (modelo Greta) se expresan en clave anticapitalista contra Occidente (sociedad abierta), acusado de haber violentado el medio ambiente. De ahí el llamamiento a defender las sociedades abiertas.

Por supuesto que hay que defender las sociedades abiertas, sobre todo si la alternativa son las sociedades cerradas, pero también hay que corregir por omisión a las sociedades abiertas por no hacer una valoración estrictamente moral de sus decisiones. Y debería ser la autoridad moral la que lo hiciera, pero no parece que esto ocurra como debería.

En realidad, el problema del deterioro del medio ambiente vinculado al modelo capitalista occidental es una cuestión algo más compleja, y estoy seguro de que no hay una visión común al respecto. El problema medioambiental en los últimos treinta años ha surgido precisamente en el mundo occidental que, rechazando de forma relativista los criterios morales relativos a la vida y a los nacimientos, se ha visto obligado a compensar la caída del crecimiento del PBI (debido a la caída de la natalidad en Occidente) con el crecimiento del consumo individual (consumismo) que, para aumentar el poder adquisitivo, ha generado necesariamente la deslocalización de la producción a Asia (China), por razones de bajos costes necesarios para sostener los otros consumos crecientes.

El creciente consumismo de masas en Occidente y la producción cada vez más barata y la consiguiente atención al medio ambiente en Asia han generado el problema medioambiental. Pero quienes realmente impugnan hoy el modelo capitalista que, según la acusación, ha provocado el impacto sobre el clima no es sólo el modelo Greta, sino también la autoridad moral católica, incluso con documentos magisteriales. Aunque es una autoridad moral, hoy en día, mucho menos absolutista, menos “enemiga” de la sociedad abierta, pero más enfrentada en sus posiciones hacia el capitalismo y el medio ambiente.

La sociedad abierta es la soñada y diseñada por Henry Bergson, Karl Popper y luego implementada por su discípulo Soros. Esta sociedad abierta se funda en el principio muy correcto de que todos los miembros de la sociedad deben participar en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Pero, atención, su sociedad abierta dice que como la humanidad no tiene una verdad absoluta, debe dar la máxima libertad de expresión a sus individuos.

Es más, Soros quiere que la verdad se busque sólo científicamente. Y este es el punto más complejo de entender y realizar, y debería ser el punto de confrontación inevitable con la autoridad moral de una fe absolutista. Pero la confrontación está en otra parte. La sociedad abierta defiende el capitalismo occidental, “inventado” por la cultura cristiana, mientras que el mayor crítico actual del modelo capitalista occidental es precisamente la actual autoridad moral católica. Una autoridad moral que también defiende a China “como el mejor ejecutor de la Doctrina Social de la Iglesia”. De hecho, mostrando cierto cansancio en querer defender valores absolutos, bendiciendo a China como una sociedad abierta, más abierta que la occidental.

De hecho, “monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, exalta a China como un país donde el bien común es el valor primordial, donde no hay chabolas, ni drogas, donde se respeta el medio ambiente. No como los Estados Unidos de Trump” (Padre Bernardo Cervellera – PIME. AsiaNews 07-02-2018). Así que no todo el mundo está de acuerdo en que es China la que no respeta el medio ambiente y es una sociedad cerrada.

Occidente se defiende por sus valores históricos únicos de los que se ha beneficiado toda la humanidad, pero hoy debe corregirse y redescubrir su alma si quiere servir y no ceder el poder económico moral-pragmático a Oriente. La crisis económica de las últimas décadas, que ha contribuido a generar la crisis medioambiental, tiene causas morales. Son las mismas causas morales que la citada sociedad abierta pretendería negar, porque no debe haber verdades absolutas si no están aprobadas científicamente. Y esas mismas causas que la autoridad moral lucha por defender a toda costa. Sólo si exaltamos una sociedad abierta también en los valores morales, fruto de las verdades absolutas, conseguiremos reafirmar la civilización occidental, fundada en raíces cristianas. Si insistimos en negar esto, por un lado, o en ignorarlo, por otro, me temo que la puerta de la sociedad abierta está destinada a abrirse a todo error humano y a cerrarse a todo valor que hoy es más necesario que nunca. Por eso defendamos ciertamente las sociedades que también están abiertas a los valores morales. En el artículo citado anteriormente, Joseph Schumpeter se refiere con razón a una consideración que nos hace desconfiar de aquellos intelectuales, criados en la civilización occidental, que se han dado a la tarea de ayudar a destruirla. ¿Se aplica lo mismo a los teólogos? En efecto, Albert Camus decía que el intelectual es un hombre cuya mente se observa a sí misma, y Jacques Prevért recomendaba que no se permitiera a los intelectuales jugar con fósforos. De lo contrario, prenden fuego o confunden. ¿Lo mismo ocurre con los teólogos?

Publicado originalmente en italiano el 28 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/28/gotti-tedeschi- correggere-le-societa-aperte- non-lasciare-i-fiammiferi-ai- teologi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

