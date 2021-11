Catherine Austin Fitts: perché Mr. Global Impone i Vaccini. Quarta Parte

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ecco la quarta ed ultima parte dell’intervista di Catherine Austin Fitts nella traduzione di Agostino Nobile, che ringraziamo per il lavoro generoso. Le puntate precedenti sono apparse qui, qui, e qui. Buona lettura.

CATHERINE AUSTIN FITTS: PERCHÉ MR GLOBAL IMPONE I VACCINI

(Quarta e ultima parte)

Abbiamo il potere di cambiare.

CAF: «Ciò che è molto importante da capire su ciò che sta accadendo è che se stiamo parlando di un sistema transumanista o, in breve, un sistema di schiavitù, la maggior parte di noi lo ha sostenuto e finanziato e costruito. Quando guardo tutti i dirigenti di Big Pharma, perché stanno costruendo un sistema in cui i loro stessi figli o nipoti saranno schiavi? Perché le banche centrali lo stanno facendo?

C’è stata una teoria in America per molti anni tra le classi economiche che, se faccio abbastanza soldi, posso ottenere una deroga o posso uscirne o posso mangiare cibo biologico e non mangiare gli OGM, e i miei nipoti non dovranno prendere i vaccini. Ma se guardate chi sta attuando tutte queste diverse attività, stiamo costruendo il nostro sistema di schiavitù. Questo significa che abbiamo il potere di fermarli.

In altre parole, non dobbiamo finanziare le aziende che lo stanno facendo, non dobbiamo lavorare per le aziende che lo stanno facendo e, di fatto, non dobbiamo nemmeno pagare le tasse perché il governo sta violando tutte le leggi relative alla gestione finanziaria. E noi abbiamo la possibilità di ritenerli responsabili.

Quindi, stiamo costruendo la prigione, e stiamo finanziando la prigione, e questo ci dà il potere di fermarci. Ecco perché è così importante vedere dove sta andando il sistema. Non ci saranno eccezioni.

Intervistatore: Allora qual è la soluzione?

CAF: «La soluzione è:

1. Portare la trasparenza su ciò che sta accadendo;

2. Capire dove sta andando il sistema; e

3. Smettere di costruirlo.

Se lavorate per Big Pharma e state costruendo questo, fermatevi. Andate a trovare qualcos’altro da fare, come costruire sistemi locali di cibo fresco in modo da avere cibo. Smettete di finanziarlo. Iniziate la conversazione su dove questo sta andando e, cosa più importante, dove vogliamo andare. Dovremo ricostruire l’economia dal basso verso l’alto se non vogliamo essere altamente centralizzati.

Abbiamo il potere di cambiare questo. Ma dovremo tutti confessare, perché quasi tutti noi siamo complici nell’implementazione di questo. Non sono loro. Siamo noi. La soluzione è che ognuno di noi confessi. O sei per il sistema transumanista-schiavista o sei per un sistema umano. Ma se sei per un sistema umano allora dovrai trovare un modo per fare soldi e impegnarti socialmente in un sistema umano e smettere di costruire un sistema transumano.

La prima cosa che devi vedere è che devi avere una buona mappa. Non potete navigarci se non riuscite a vedere il sistema transumanista e chi lo sta costruendo. Quindi torniamo ai pilastri:

– Non aiutare i militari a costruire l’operazione velocità di curvatura. [Teoria degli anni novanta, è studiata tutt’oggi da scienziati e militari. Supponiamo che lo spazio sia un foglio di carta e che ci si debba spostare da un punto A verso un punto B. Per compiere tale spostamento, la cosa più logica sarebbe viaggiare in linea retta attraverso il foglio. La teoria della velocità di curvatura dice però che è possibile piegare il foglio di carta arrivandoci in modo più diretto, impiegando dunque meno tempo. Le unità di curvatura deformano lo spazio-tempo andando ad esagerare le differenze di tempo e distanza].

– Non aiutate i tecnici a capire come iniettare nano-particelle nel vostro corpo e collegarle al cloud.

– Non aiutate Big Pharma a fare iniezioni che stanno avvelenando a morte i bambini americani.

– Non aiutate Big Ag a coltivare cibo OGM che sta avvelenando a morte l’America.

– Non aiutate il governo a istituire regolamenti corrotti sulla crisi sanitaria che in realtà sono un disastro del capitalismo e rendono ricchi i ragazzi del private equity e i miliardari.

E così via. Sarò schietta: prendete The State of Our Currencies, leggetelo e saprete chi sta facendo questo. È abbastanza ovvio chi lo sta facendo.

Per comprendere lo stato delle nostre valute è essenziale capire che viviamo e facciamo transazioni in un periodo di transizione. Siamo in mezzo a due sistemi. Siamo nel mezzo di una guerra valutaria globale.

Il primo sistema è il dollaro americano, che è servito come valuta di riserva globale dalla seconda guerra mondiale. Nell’ultimo anno, numerosi funzionari della sfera finanziaria e politica sono diventati sempre più pubblici riguardo alla loro convinzione che lo sforzo dell’alleanza anglo-americana di istituire un modello unipolare globale, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, è fallito. Sono stati aperti sulla loro insoddisfazione per la valuta di riserva del dollaro statunitense, e molti sforzi per de-dollarizzare.

Il secondo sistema è nella sala delle invenzioni mentre parliamo. Numerose parti in tutto il mondo sviluppato e in via di sviluppo, compresi i membri del sindacato del dollaro, stanno cercando di creare nuovi sistemi di pagamento e di regolamento delle transazioni digitali. Il risultato è un ampio dibattito e la prototipazione di nuovi prodotti finanziari e sistemi complessi. La competizione per costruire l’hardware, il software e l’intelligenza artificiale per integrare l’intera popolazione globale è feroce.

[La prototipazione rapida è un insieme di tecniche industriali volte alla realizzazione fisica del prototipo, in tempi relativamente brevi, a partire da una definizione matematica tridimensionale dell’oggetto (CAD) – Ndt]

La cosa importante da capire in questo periodo di transizione è che molti membri della leadership globale non intendono far nascere un nuovo sistema monetario per l’uso da parte della popolazione generale. Invece, intendono usare la fine della moneta come la conosciamo come parte di una radicale reingegnerizzazione delle nostre leggi, finanze e cultura esistenti. Il loro obiettivo è la fine della sovranità individuale, gestita con la tecnocrazia e sistemi di transazione che possono operare senza mercati o valuta in senso classico, ed essere integrati con quelli che finora sono stati sistemi di controllo separati.

L’uso di una pandemia per ingegnerizzare e commercializzare la transizione ha reso più difficile qualsiasi analisi. Chi avrebbe mai pensato che seguire il reset globale del banchiere centrale avrebbe richiesto un’esperienza di competenza avanzata e una rete estesa nelle scienze della salute? Fortunatamente, la squadra Solari è stata benedetta da molti abbonati e alleati che hanno tali competenze e reti. D’altra parte, ciò ha reso molto più facile spiegare ciò che sta accadendo. Per mesi ho lottato per spiegare il transumanesimo e la visione e le valute. Conoscere i commenti di Bill Gates sul Reddit nel 2020 per proporre alcuni dei punti chiave, ha certamente semplificato le cose».

[Il 18 marzo 2020 Bill Gates ha commentato “Alla fine avremo dei certificati digitali per mostrare chi è guarito o è stato testato di recente o quando abbiamo un vaccino chi lo ha ricevuto”. Ovviamente Mario Draghi, che in questi giorni ha incontrato il famigerato Klaus Schwab, Founder and executive chairman of the World Economic Forum, il quale è legato ai miliardari globalisti, con l’imposizione del siero genico e covid-pass, rappresenta la punta di diamante del programma descritto dalla signora Catherine Austin – Ndt].

«Ho detto nel riepilogo annuale del 2019 che la domanda davanti a noi nel 2020 era: cosa faremo con i Beck Brothers? Questo era un riferimento alla serie di video Yellowstone. I Beck Brothers erano quei brutti ceffi che giocavano sporco, fino al punto che un gruppo di persone locali si organizzano per ucciderli. Quando a uno dei Beck Brothers fu chiesto perché continuassero a progettare assassinii, avvelenamenti di bestiame, rapimenti di bambini, e in generale a giocare sporco, uno dei fratelli Beck spiegò: “Nessuno si difende mai. Ora è il momento in cui tu ed io siamo chiamati a combattere”. [Mi auguro che i cattolici, i pigri, i distratti, i buonisti e i pacifisti abbiano capito il concetto. Chi non lotta per i propri diritti è destinato a soccombere anche davanti a quattro disgraziati totalmente privi di umanità].

Se stai ascoltando questo [l’intervista filmata- Ndt], sei tra coloro che vogliono preservare la sovranità e la libertà umana. Vi sono profondamente grata per la vostra intelligenza e i vostri contributi. Voi ed io non siamo soli. Tutt’altro. Il numero di persone inorridite dalla direzione che stanno prendendo le cose cresce ogni giorno. La nostra opportunità è di fare la differenza insieme, ora mentre il nuovo sistema è ancora in fase di prototipazione e le fazioni sono in competizione. Siamo attori nella scrittura della storia. Abbiamo voce in capitolo, ora, su come vanno le cose.

Lo stato dei nostri sistemi monetari deve essere visto in questo contesto. All’interno di un dibattito impetuoso sul futuro dell’umanità, il dibattito è tra coloro che sperano di trarre profitto in misura oscena dalla fine della salute e della libertà umana e coloro che desiderano preservare una società umana dedicata alla libertà spirituale e politica e alla prosperità per le generazioni future.

Ieri sera, ho guidato con Thomas Meyer e la sua bella famiglia nelle montagne fuori Basilea, Svizzera, che è sede della Banca dei Regolamenti Internazionali, per osservare la cometa Neowise e molteplici stelle cadenti. Thomas ha descritto il motivo per cui Rudolph Steiner credeva che tali comete e le meteoriti che sono attese per questo agosto sono foriere della profonda spinta dell’umanità verso la libertà. Sembrava un momento e un luogo propizio per completare The State of Our Currencies».

Trad. Agostino Nobile

Ps. Chi vuole lottare contro questa barbarie è chiamato a condividere con più persone possibili (anche via email) i quattro articoli sull’intervista della signora Catherine Austin Fitts, pubblicati a partire da giovedì 25 del corrente mese su Stilum Curiae.

