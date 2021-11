Cancel Culture. La Follia al Potere. Oggi, in Streaming.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo appuntamento che il maestro Aurelio Porfiri realizza oggi in streaming su un tema che ci tocca quotidianamente: quello cella cancel culture, del tentativo cioè di annullare storia, memoria e cultura delle nostre civiltà. Qui sotto trovate i dettagli. Buona lettura e buona partecipazione.

Viviamo in un’epoca in cui trionfa la cosiddetta “cancel culture”, la cultura che ci chiede di giudicare la storia come se tutto fosse contemporaneo. Questo è divenuto un tema dominante della nostra cultura.

Ne parlano con il musicista ed autore Aurelio Porfiri, gli studiosi Marco Tarchi e Eugenio Capozzi, gli autori Pietro Ferrari, Beatrice Harrach e Vania Russo, lo psichiatra Adriano Segatori.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

