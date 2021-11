Pro Vita & Famiglia, SOS Ragazzi: No alla Follia dell’Asterisco nella Scuola.

La scuola, infatti, ha aderito a “Noi siamo pari”, un progetto del Miur per lavorare sui temi dell’inclusione di genere. E nel regolamento di istituto ha stabilito che per tutte le comunicazioni (interne, esterne, individuali o collettive) dovranno essere utilizzate parole che non escludano e non taglino fuori nessuna persona. È stato scelto l’asterisco, che per gli ideologi gender è una delle soluzioni prese in considerazione per combattere il presunto “linguaggio di genere”, insieme, per esempio, alla schwa (il carattere “ə”). Pensi che siano le follie di pochi scapestrati? Niente affatto, come vedi. Quando un liceo classico decide ufficialmente di sposare l’ideologia di genere in questo modo, significa che, senza bisogno di una legge tipo ddl Zan, la dittatura arcobaleno ha già trionfato, perché è riuscita a impossessarsi delle menti. Il preside del Cavour, Enzo Salcon, ha dichiarato alla stampa che “le generazioni che frequentano adesso le superiori sono molto più avanti, sono sensibili al tema e hanno risposto in modo estremamente positivo. Noi abbiamo semplicemente formalizzato in un regolamento quello che vivono nella quotidianità di ogni giorno. Questioni come queste sono vissute in modo problematico dagli adulti, non dai giovani”. E tutto sommato ha ragione. Il problema è che i giovani andrebbero educati, andrebbero presentati loro veri formatori, veri punti di riferimento per aiutarli a fuggire dal lavaggio del cervello politicamente corretto che subiscono. Salcone ha poi aggiunto: “La nostra stessa Costituzione vieta le discriminazioni. Non abbiamo fatto niente di rivoluzionario, se non dare attuazione al dettato costituzionale”. Quindi è discriminatorio il sesso biologico? Discrimino qualcuno se dico che, a prescindere dai gusti sessuali di ciascuno, ognuno di noi è maschio o femmina? Che cosa insegneranno nelle ore di biologia al liceo Cavour? E in nome della parità e dell’uguaglianza dovremmo forse annullare le differenze e le rispettive identità? Quel che sta accadendo, tra gli applausi dei media, è a dir poco preoccupante. Conto però sul tuo aiuto per aiutarmi a svegliare le coscienze anestetizzate. È la tua e la mia missione. Dobbiamo ricominciare da zero. Ma con la buona volontà e soprattutto con la grazia di Dio, ce la faremo. “È tutto un mondo che occorre rifare dalle fondamenta” (papa Pio XII, anno 1952). Grazie per quanto potrai fare. Un caro saluto, Federico Catani

Direttore della campagna SOS Ragazzi