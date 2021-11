Estudio estadounidense financiado por los CDC: los inoculados no son menos infecciosos que los demás

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, me parece interesante ofrecer a su atención este estudio publicado en los últimos días por medRxiv.org, realizado en Estados Unidos y financiado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC), organismo público estadounidense. A continuación, ustedes pueden leer el resumen del trabajo, en nuestra traducción. Nos parece importante darlo a conocer, desde el momento que el gobierno, los diarios, los canales de televisión y los políticos del partido de vacunación Big Pharma asumen actitudes cada vez más histéricas y ajenas a ninguna base fáctica y científica en la caza y exhortación al linchamiento social. de los que prefieren no actuar como conejillo de indias para Pfizer & C. Feliz lectura.

Abstract

No está claro hasta qué punto las personas vacunadas que se infectan con el SARS-CoV-2 contribuyen a la transmisión. Durante un brote de la variante Delta del SARS-CoV-2 entre personas encarceladas con altas tasas de vacunación en una prisión federal, evaluamos los marcadores de propagación viral en personas vacunadas y no vacunadas.

Métodos

Los individuos encarcelados que dieron su consentimiento con infección confirmada por SARS-CoV-2 proporcionaron muestras nasales de turbinado medio todos los días durante 10 días consecutivos y reportaron datos de síntomas a través de un cuestionario. En estas muestras nasales se realizó la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR), secuenciación del genoma viral completo y cultivo viral. La duración de la positividad de la RT-PCR y del cultivo viral se evaluó mediante el análisis de supervivencia. Resultados: Un total de 978 muestras fueron proporcionadas por 95 participantes, de los cuales 78 (82%) estaban completamente vacunados y 17 (18%) no estaban completamente vacunados. No hubo diferencias significativas en la duración de la positividad de RT-PCR entre los participantes completamente vacunados (promedio: 13 días) respecto a los que no estaban completamente vacunados (promedio: 13 días; p = 0.50), o en la duración de la positividad del cultivo (promedios: 5 días y 5 días; p = 0,29). Entre los participantes completamente vacunados, la duración general de la positividad del cultivo fue más corta entre los receptores de la vacuna Moderna que entre los receptores de la vacuna Pfizer (p = 0,048) o Janssen (p = 0,003).

Conclusiones

Mientras este campo sigue desarrollándose, los médicos y los profesionales de la salud pública deberían considerar que las personas vacunadas que se infectan con el SARS-CoV-2 no son menos infecciosas que las no vacunadas. Estos hallazgos son de vital importancia, especialmente en ambientes congregados, donde la transmisión viral puede dar lugar a grandes brotes.

Declaración de intereses competitivos

Los autores no han declarado ningún interés competitivo.

Declaración de financiación

Este estudio fue financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Declaraciones de los autores

Confirmamos que se siguieron todas las directrices éticas pertinentes y que se obtuvieron todas las aprobaciones necesarias del IRB y/o del comité de ética.

Publicado el 22 de noviembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/11/22/studio-usa- finanziato-dal-cdc-inoculati- non-meno-infettivi-degli- altri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

