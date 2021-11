Studio USA Finanziato dal CDC: Inoculati non meno Infettivi degli Altri.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ci sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo studio pubblicato nei giorni scorsi da medRxiv.org, compiuto negli Stati Uniti e finanziato dal Center for Disease Control, (CDC) un ente pubblico statunitense. Qui sotto potete leggere l’abstract del lavoro, nella nostra traduzione. Ci sembra importante farlo conoscere, dal momento che il governo i giornali, le tv e i politici del partito vaccinale di Big Pharma assumono atteggiamenti sempre più isterici e slegati da ogni base fattuale e scientifica nella caccia e nell’esortazione al linciaggio sociale di chi preferisce non fare da cavia a Pfizer & C. Buona lettura.

Abstract

Non è chiaro fino a che punto le persone vaccinate che si infettano con la SARS-CoV-2 contribuiscano alla trasmissione. Durante un’epidemia di SARS-CoV-2 variante Delta tra persone incarcerate con alti tassi di vaccinazione in una prigione federale, abbiamo valutato i marcatori di diffusione virale nelle persone vaccinate e non vaccinate.

Metodi.

Persone incarcerate consenzienti con infezione confermata da SARS-CoV-2 hanno fornito campioni nasali medio-turbinati ogni giorno per 10 giorni consecutivi e hanno riferito dati sui sintomi tramite questionario. Su questi campioni nasali sono stati eseguiti la reazione a catena della polimerasi con trascrizione inversa in tempo reale (RT-PCR), il sequenziamento dell’intero genoma virale e la coltura virale. La durata della positività della RT-PCR e della coltura virale è stata valutata utilizzando l’analisi della sopravvivenza. Risultati Un totale di 978 campioni è stato fornito da 95 partecipanti, di cui 78 (82%) erano completamente vaccinati e 17 (18%) non erano completamente vaccinati. Non sono state rilevate differenze significative nella durata della positività RT-PCR tra i partecipanti completamente vaccinati (mediana: 13 giorni) rispetto a quelli non completamente vaccinati (mediana: 13 giorni; p=0,50), o nella durata della positività della coltura (mediane: 5 giorni e 5 giorni; p=0,29). Tra i partecipanti completamente vaccinati, la durata complessiva della positività della coltura era più breve tra i destinatari del vaccino Moderna rispetto ai destinatari del vaccino Pfizer (p=0,048) o Janssen (p=0,003). Conclusioni

Mentre questo campo continua a svilupparsi, i medici e i professionisti della salute pubblica dovrebbero considerare che le persone vaccinate che si infettano con la SARS-CoV-2 non sono meno infettive delle persone non vaccinate. Questi risultati sono di importanza critica, soprattutto in ambienti congregati dove la trasmissione virale può portare a grandi epidemie.

Dichiarazione di interesse concorrente

Gli autori non hanno dichiarato alcun interesse concorrente.

Dichiarazione di finanziamento

Questo studio è stato finanziato dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Dichiarazioni degli autori

Confermiamo che sono state seguite tutte le linee guida etiche pertinenti e che sono state ottenute tutte le necessarie approvazioni dell’IRB e/o del comitato etico.

